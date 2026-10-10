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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Magdeburg vs. Hannover 96 heute live im TV und Livestream?

Magdeburg - Hannover 96
Magdeburg
Hannover 96
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Magdeburg gegen Hannover 96. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Magdeburg und Hannover 96 beginnt am 10.10.2026, 13:00.

Anstoßzeit Magdeburg gegen Hannover 96

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 7
Avnet Arena

Wer zeigt / überträgt Magdeburg vs Hannover 96 heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Magdeburg und Hannover 96 ist live bei WOW zu sehen. Nachfolgend sind die verfügbaren Übertragungsoptionen aufgeführt.

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Magdeburg vs. Hannover 96: Spielvorschau

In der AVNET Arena empfängt der 1. FC Magdeburg Hannover 96 zum Zweitliga-Duell. Petrik Sander und Sandro Wagner treffen als Trainer aufeinander, beide mit klaren Vorstellungen davon, was ihre Mannschaft in dieser Phase der Saison braucht.

Magdeburg hat sich in der laufenden Spielzeit als solide Einheit präsentiert. Drei Siege aus den letzten vier Pflichtspielen zeigen, dass die Mannschaft in der Lage ist, Ergebnisse zu produzieren – auch wenn es nicht immer spektakulär aussieht.

Hannover 96 reist mit Rückenwind nach Sachsen-Anhalt. Der Sieg zuletzt gegen Bochum hat Schwung gegeben, und Sandro Wagner wird seine Mannschaft auf einen weiteren Auswärtserfolg einstimmen wollen.

Die Gäste aus Niedersachsen befinden sich in der Tabelle in einer Position, in der Punkte dringend gebraucht werden. Für Magdeburg dagegen geht es darum, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu festigen.

Es ist ein Duell zweier Mannschaften mit unterschiedlichen Ausgangssituationen, aber ähnlichem Hunger nach drei Punkten. Alle Infos dazu, wo das Spiel live zu sehen ist, gibt es im Folgenden.


Magdeburg vs. Hannover 96: Aufstellungen

Magdeburg vs Hannover 96 Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • P. Sander

Form

FCM

FCM - Form

BAH
S0-4
HSK
S2-0
BSC
N2-1
FCK
S3-0
GFT
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
11/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
H96

H96 - Form

HEM
S1-9
SVD
S0-1
KSC
U2-2
FCN
N2-1
BOC
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
15/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Magdeburg kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennte sich die Mannschaft von Greuther Fürth mit 1:1, davor gab es einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Kaiserslautern. Insgesamt erzielte Magdeburg in diesen fünf Spielen elf Treffer und kassierte vier Gegentore. Zwei aufeinanderfolgende Ligasiege vor dem Fürth-Spiel unterstreichen die Stabilität der Mannschaft.

Hannover 96 präsentiert sich ebenfalls in guter Verfassung mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg gegen Bochum mit 2:1 war der bisher letzte Test. Besonders auffällig war der 9:1-Kantersieg im DFB-Pokal gegen SV Hemelingen. Hannover erzielte in diesem Zeitraum insgesamt 15 Tore und ließ sieben zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

MagdeburgUnentschiedenHannover 96
1
2
2
Deutschland 2 Bundesliga
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
3
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
0
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
0
END
Klub Freundschaftsspiele
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
0
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
3
END
Klub Freundschaftsspiele
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
2
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
2
END
7Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Januar 2026 in der 2. Bundesliga statt – Hannover 96 gewann damals mit 2:1 in Magdeburg. Aus den fünf jüngsten Duellen aller Wettbewerbe geht Hannover mit zwei Siegen leicht voran, Magdeburg gewann ebenfalls zweimal, ein Spiel endete unentschieden.

Magdeburg vs. Hannover 96: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
6600177+1018
S
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
6510166+1016
S
S
U
S
S
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
74211412+214
U
U
S
S
S
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
733164+212
U
S
N
S
S
5
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
6321158+711
S
N
U
S
S
6
MagdeburgMagdeburgFCM
6312119+210
U
S
N
S
S
7
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
62221413+18
U
S
U
N
N
8
BraunschweigBraunschweigEBS
7214131307
S
N
U
N
N
9
St. PauliSt. PauliFCP
61418807
U
S
U
N
U
10
VfL BochumVfL BochumBOC
621356-17
N
U
S
N
S
11
Hannover 96Hannover 96H96
621379-27
S
N
U
S
N
12
OsnabrückOsnabrückOSN
6213912-37
U
N
S
S
N
13
Greuther FürthGreuther FürthGFT
6132911-26
U
U
N
S
N
14
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
61231012-25
U
N
U
N
S
15
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
6123612-65
N
N
U
N
U
16
Holstein KielHolstein KielHSK
7043711-44
N
U
N
U
N
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
6114814-64
N
U
N
N
S
18
DarmstadtDarmstadtSVD
6114513-84
N
S
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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