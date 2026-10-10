Das Spiel zwischen Magdeburg und Hannover 96 beginnt am 10.10.2026, 13:00.

Anstoßzeit Magdeburg gegen Hannover 96

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 7 10. Okt. 2026 - 07:00 Avnet Arena

Wer zeigt / überträgt Magdeburg vs Hannover 96 heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Magdeburg und Hannover 96 ist live bei WOW zu sehen. Nachfolgend sind die verfügbaren Übertragungsoptionen aufgeführt.

Magdeburg vs. Hannover 96: Spielvorschau

In der AVNET Arena empfängt der 1. FC Magdeburg Hannover 96 zum Zweitliga-Duell. Petrik Sander und Sandro Wagner treffen als Trainer aufeinander, beide mit klaren Vorstellungen davon, was ihre Mannschaft in dieser Phase der Saison braucht.

Magdeburg hat sich in der laufenden Spielzeit als solide Einheit präsentiert. Drei Siege aus den letzten vier Pflichtspielen zeigen, dass die Mannschaft in der Lage ist, Ergebnisse zu produzieren – auch wenn es nicht immer spektakulär aussieht.

Hannover 96 reist mit Rückenwind nach Sachsen-Anhalt. Der Sieg zuletzt gegen Bochum hat Schwung gegeben, und Sandro Wagner wird seine Mannschaft auf einen weiteren Auswärtserfolg einstimmen wollen.

Die Gäste aus Niedersachsen befinden sich in der Tabelle in einer Position, in der Punkte dringend gebraucht werden. Für Magdeburg dagegen geht es darum, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu festigen.

Es ist ein Duell zweier Mannschaften mit unterschiedlichen Ausgangssituationen, aber ähnlichem Hunger nach drei Punkten. Alle Infos dazu, wo das Spiel live zu sehen ist, gibt es im Folgenden.





Magdeburg vs. Hannover 96: Aufstellungen

Form

Magdeburg kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennte sich die Mannschaft von Greuther Fürth mit 1:1, davor gab es einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Kaiserslautern. Insgesamt erzielte Magdeburg in diesen fünf Spielen elf Treffer und kassierte vier Gegentore. Zwei aufeinanderfolgende Ligasiege vor dem Fürth-Spiel unterstreichen die Stabilität der Mannschaft.

Hannover 96 präsentiert sich ebenfalls in guter Verfassung mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg gegen Bochum mit 2:1 war der bisher letzte Test. Besonders auffällig war der 9:1-Kantersieg im DFB-Pokal gegen SV Hemelingen. Hannover erzielte in diesem Zeitraum insgesamt 15 Tore und ließ sieben zu.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Januar 2026 in der 2. Bundesliga statt – Hannover 96 gewann damals mit 2:1 in Magdeburg. Aus den fünf jüngsten Duellen aller Wettbewerbe geht Hannover mit zwei Siegen leicht voran, Magdeburg gewann ebenfalls zweimal, ein Spiel endete unentschieden.

Magdeburg vs. Hannover 96: Die Tabellen

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