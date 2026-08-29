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Wer zeigt / überträgt MSV Duisburg vs. Würzburger Kickers heute live im TV und Livestream?

MSV Duisburg - Würzburger Kickers
MSV Duisburg
Würzburger Kickers
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt MSV Duisburg gegen Würzburger Kickers. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen MSV Duisburg und Würzburger Kickers beginnt am 29.08.2026, 14:00.

Anstoßzeit MSV Duisburg gegen Würzburger Kickers

Wer zeigt / überträgt MSV Duisburg vs Würzburger Kickers heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen MSV Duisburg und Würzburger Kickers ist live bei MagentaSport zu sehen. Alle Informationen zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt. Jetzt live streamen: https://www.awin1.com/awclick.php?gid=596383&mid=11430&awinaffid=918243&linkid=4684027&clickref=

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MSV Duisburg vs. Würzburger Kickers: Spielvorschau

In der 3. Liga trifft MSV Duisburg auf Würzburger Kickers. Beide Klubs stehen nach einem vielversprechenden Saisonstart gut da – der Tabellenführer empfängt den Dritten.

Duisburg geht mit breiter Brust in diese Partie. Trainer Dietmar Hirsch hat sein Team nach einem klaren 3:0-Auftaktsieg gegen Meppen und einem überzeugenden 4:2-Auswärtssieg bei SC Verl früh in Schwung gebracht. Dass der MSV im DFB-Pokal gegen Elversberg mit 1:3 ausschied, trübt den Ligaalltag kaum.

Die Würzburger Kickers reisen als Aufsteiger an, der sich längst akklimatisiert hat. Das 4:0 gegen Wehen Wiesbaden in der Liga war ein Statement, und auch das 2:2 gegen Ingolstadt zeigte, dass der Klub auf diesem Niveau konkurrenzfähig ist. Im Pokal unterlag Würzburg dem 1. FC Köln knapp mit 1:2 – eine Niederlage, die angesichts des Gegners keine Schande darstellt.

Das Duell zwischen Tabellenführer und Tabellendrittem hat früh in der Saison Gewicht. Beide Mannschaften wissen, dass Punkte gegen direkte Konkurrenten in der 3. Liga besonders zählen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.


MSV Duisburg vs. Würzburger Kickers: Aufstellungen

MSV Duisburg vs Würzburger Kickers Voraussichtliche Aufstellungen

MSV Duisburg crest
MSV Duisburg
DUI
Aufstellung
Würzburger Kickers crest
Würzburger Kickers
WUK
Würzburger Kickers crest
Würzburger Kickers
WUK

Trainer

  • D. Hirsch

Form

DUI

DUI - Form

NEC
S2-3
SPA
U0-0
SVM
S3-0
VEL
S2-4
ELV
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
WUK

WUK - Form

LOL
S0-1
LOL
S2-1
FCI
U2-2
SVW
S4-0
KÖL
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

MSV Duisburg kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann der MSV auswärts bei SC Verl mit 4:2, zuvor gab es ein 3:0 gegen Meppen. Das Unentschieden gegen Sparta Rotterdam endete torlos. Insgesamt erzielte Duisburg in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte fünf.

Die Würzburger Kickers weisen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen drei Siege und ein Unentschieden vor, dazu eine Niederlage. Der deutlichste Erfolg war das 4:0 gegen Wehen Wiesbaden in der 3. Liga. Zuvor gab es ein 2:2 gegen Ingolstadt sowie zwei Siege gegen Lokomotive Leipzig in der vierten Liga. Würzburg traf in diesem Zeitraum neunmal und kassierte fünf Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

MSV DuisburgUnentschiedenWürzburger Kickers
3
1
1
Deutschland 3 Liga
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Würzburger Kickers
WUK
1
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
2
END
Deutschland 3 Liga
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MSV Duisburg
DUI
2
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Würzburger Kickers
WUK
0
END
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
1
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Würzburger Kickers
WUK
1
END
Deutschland 3 Liga
Würzburger Kickers badge
Würzburger Kickers
WUK
0
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
2
END
2. Bundesliga Qualifikation
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
1
Würzburger Kickers badge
Würzburger Kickers
WUK
2
END
8Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 12. Februar 2022 in der 3. Liga statt: Würzburger Kickers empfingen MSV Duisburg und unterlagen mit 1:2. Aus den fünf vorliegenden direkten Duellen gewann Duisburg dreimal, Würzburg einmal, ein Spiel endete unentschieden. Duisburg erzielte in diesen Begegnungen insgesamt acht Tore, Würzburg vier.

MSV Duisburg vs. Würzburger Kickers: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
220072+56
S
S
2
SaarbrückenSaarbrückenSAB
220062+46
S
S
3
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
211062+44
S
U
4
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
211052+34
U
S
5
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
211042+24
U
S
6
Hansa RostockHansa RostockHRO
211065+14
U
S
7
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
211054+14
U
S
8
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
210153+23
N
S
9
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
210143+13
S
N
10
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
210156-13
S
N
11
MeppenMeppenSVM
210123-13
S
N
12
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
210112-13
N
S
13
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
310246-23
N
N
S
14
RW EssenRW EssenESN
210135-23
S
N
15
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
310224-23
S
N
N
16
IngolstadtIngolstadtFCI
20203302
U
U
17
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
201112-11
U
N
18
TSV HavelseTSV HavelseHAV
200224-20
N
N
19
SC VerlSC VerlVEL
200238-50
N
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
200217-60
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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