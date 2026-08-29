Das Spiel zwischen MSV Duisburg und Würzburger Kickers beginnt am 29.08.2026, 14:00.

Anstoßzeit MSV Duisburg gegen Würzburger Kickers

Wer zeigt / überträgt MSV Duisburg vs Würzburger Kickers heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen MSV Duisburg und Würzburger Kickers ist live bei MagentaSport zu sehen. Alle Informationen zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt. Jetzt live streamen: https://www.awin1.com/awclick.php?gid=596383&mid=11430&awinaffid=918243&linkid=4684027&clickref=

MSV Duisburg vs. Würzburger Kickers: Spielvorschau

In der 3. Liga trifft MSV Duisburg auf Würzburger Kickers. Beide Klubs stehen nach einem vielversprechenden Saisonstart gut da – der Tabellenführer empfängt den Dritten.

Duisburg geht mit breiter Brust in diese Partie. Trainer Dietmar Hirsch hat sein Team nach einem klaren 3:0-Auftaktsieg gegen Meppen und einem überzeugenden 4:2-Auswärtssieg bei SC Verl früh in Schwung gebracht. Dass der MSV im DFB-Pokal gegen Elversberg mit 1:3 ausschied, trübt den Ligaalltag kaum.

Die Würzburger Kickers reisen als Aufsteiger an, der sich längst akklimatisiert hat. Das 4:0 gegen Wehen Wiesbaden in der Liga war ein Statement, und auch das 2:2 gegen Ingolstadt zeigte, dass der Klub auf diesem Niveau konkurrenzfähig ist. Im Pokal unterlag Würzburg dem 1. FC Köln knapp mit 1:2 – eine Niederlage, die angesichts des Gegners keine Schande darstellt.

Das Duell zwischen Tabellenführer und Tabellendrittem hat früh in der Saison Gewicht. Beide Mannschaften wissen, dass Punkte gegen direkte Konkurrenten in der 3. Liga besonders zählen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.





MSV Duisburg vs. Würzburger Kickers: Aufstellungen

Form

MSV Duisburg kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann der MSV auswärts bei SC Verl mit 4:2, zuvor gab es ein 3:0 gegen Meppen. Das Unentschieden gegen Sparta Rotterdam endete torlos. Insgesamt erzielte Duisburg in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte fünf.

Die Würzburger Kickers weisen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen drei Siege und ein Unentschieden vor, dazu eine Niederlage. Der deutlichste Erfolg war das 4:0 gegen Wehen Wiesbaden in der 3. Liga. Zuvor gab es ein 2:2 gegen Ingolstadt sowie zwei Siege gegen Lokomotive Leipzig in der vierten Liga. Würzburg traf in diesem Zeitraum neunmal und kassierte fünf Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 12. Februar 2022 in der 3. Liga statt: Würzburger Kickers empfingen MSV Duisburg und unterlagen mit 1:2. Aus den fünf vorliegenden direkten Duellen gewann Duisburg dreimal, Würzburg einmal, ein Spiel endete unentschieden. Duisburg erzielte in diesen Begegnungen insgesamt acht Tore, Würzburg vier.

MSV Duisburg vs. Würzburger Kickers: Die Tabellen

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