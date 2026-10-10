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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt MSV Duisburg vs. Hoffenheim II heute live im TV und Livestream?

MSV Duisburg - Hoffenheim II
MSV Duisburg
Hoffenheim II
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt MSV Duisburg gegen Hoffenheim II. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen MSV Duisburg und Hoffenheim II beginnt am 10.10.2026, 16:30.

Anstoßzeit MSV Duisburg gegen Hoffenheim II

Wer zeigt / überträgt MSV Dl-euisburg vs Hoffenheim II heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen MSV Duisburg und Hoffenheim II ist live bei MagentaSport zu sehen. Der Streamingdienst überträgt die Partie in voller Länge.

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MSV Duisburg vs. Hoffenheim II: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt MSV Duisburg die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim. Der Tabellenführer trifft auf einen Verfolger, der ebenfalls in guter Verfassung in diese Partie geht.

Duisburg hat sich in den vergangenen Wochen als konstanteste Kraft der Liga erwiesen. Vier Siege aus den letzten fünf Spielen unterstreichen den Anspruch der Zebras auf einen Spitzenplatz.

Hoffenheim II reist als Fünfter an und hat zuletzt ebenfalls überzeugt. Trainer Stefan Kleineheismann hat seine Mannschaft gut eingestellt, zwei Siege in Folge sprechen für sich.

Diese Begegnung hat sportlichen Gehalt: Ein Sieg des Gastgebers würde die Tabellenführung weiter festigen, während Hoffenheim II mit einem Erfolg den Abstand nach oben deutlich verkürzen könnte.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es hier.


MSV Duisburg vs. Hoffenheim II: Aufstellungen

MSV Duisburg vs Hoffenheim II Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • D. Hirsch

Form

DUI

DUI - Form

WUK
S3-0
SSV
S1-2
F95
N2-1
HAV
S2-1
SVW
S1-4
Tor erzielt (kassiert)
12/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
TSG

TSG - Form

SSV
S5-1
SHG
N1-0
FOK
U2-2
FCI
S1-2
SVM
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

MSV Duisburg kommt mit starker Frühform in diese Partie: vier Siege und eine Niederlage aus den letzten fünf Ligaspielen. Der jüngste Auftritt war ein beeindruckendes 4:1 bei Wehen Wiesbaden, davor folgte ein 2:1 gegen TSV Havelse. Die einzige Niederlage gab es gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:2. Insgesamt erzielte Duisburg in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum elf Tore und kassierte nur vier.

Hoffenheim II weist ebenfalls eine positive Bilanz auf: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gewann die Mannschaft 1:0 gegen Meppen, davor folgte ein 2:1 bei Ingolstadt. Das 5:1 gegen Jahn Regensburg zeigt die offensive Qualität des Teams. In fünf Spielen traf Hoffenheim II neunmal und kassierte fünf Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

MSV DuisburgUnentschiedenHoffenheim II
1
0
1
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
3
Hoffenheim II badge
Hoffenheim II
TSG
1
END
Deutschland 3 Liga
Hoffenheim II badge
Hoffenheim II
TSG
4
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
1
END
4Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

Die jüngste Begegnung beider Mannschaften fand im April 2026 statt: Duisburg gewann zu Hause mit 3:1 gegen Hoffenheim II. Das vorherige Aufeinandertreffen im November 2025 endete mit einem klaren 4:1-Erfolg für Hoffenheim II im eigenen Stadion. Aus den zwei dokumentierten Duellen geht damit je ein Heimsieg hervor, wobei beide Spiele torreich waren.

MSV Duisburg vs. Hoffenheim II: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
7601197+1218
S
S
N
S
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
7502199+1015
S
S
S
N
S
3
RW EssenRW EssenESN
84311612+415
U
U
S
S
S
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
74121912+713
S
U
N
S
N
5
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
7412148+613
S
S
U
N
S
6
Hansa RostockHansa RostockHRO
73311515012
U
S
N
U
S
7
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
83321516-112
U
N
U
S
S
8
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
7322118+311
S
N
U
S
N
9
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
73131110+110
S
N
S
N
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
731367-110
N
S
S
U
S
11
SC VerlSC VerlVEL
73131013-310
S
U
S
S
N
12
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
72328809
S
N
U
U
S
13
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
722369-38
N
U
U
S
N
14
IngolstadtIngolstadtFCI
7223711-48
N
N
S
N
S
15
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
72141215-37
U
N
N
S
N
16
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
72141115-47
N
S
N
N
N
17
MeppenMeppenSVM
7205815-76
N
N
N
N
S
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
71241317-45
U
N
U
N
N
19
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
7124513-85
N
S
N
U
U
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
71151015-54
N
N
U
N
S
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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