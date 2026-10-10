Das Spiel zwischen MSV Duisburg und Hoffenheim II beginnt am 10.10.2026, 16:30.

Anstoßzeit MSV Duisburg gegen Hoffenheim II

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Das Spiel zwischen MSV Duisburg und Hoffenheim II ist live bei MagentaSport zu sehen. Der Streamingdienst überträgt die Partie in voller Länge.

MSV Duisburg vs. Hoffenheim II: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt MSV Duisburg die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim. Der Tabellenführer trifft auf einen Verfolger, der ebenfalls in guter Verfassung in diese Partie geht.

Duisburg hat sich in den vergangenen Wochen als konstanteste Kraft der Liga erwiesen. Vier Siege aus den letzten fünf Spielen unterstreichen den Anspruch der Zebras auf einen Spitzenplatz.

Hoffenheim II reist als Fünfter an und hat zuletzt ebenfalls überzeugt. Trainer Stefan Kleineheismann hat seine Mannschaft gut eingestellt, zwei Siege in Folge sprechen für sich.

Diese Begegnung hat sportlichen Gehalt: Ein Sieg des Gastgebers würde die Tabellenführung weiter festigen, während Hoffenheim II mit einem Erfolg den Abstand nach oben deutlich verkürzen könnte.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es hier.





MSV Duisburg vs. Hoffenheim II: Aufstellungen

Form

MSV Duisburg kommt mit starker Frühform in diese Partie: vier Siege und eine Niederlage aus den letzten fünf Ligaspielen. Der jüngste Auftritt war ein beeindruckendes 4:1 bei Wehen Wiesbaden, davor folgte ein 2:1 gegen TSV Havelse. Die einzige Niederlage gab es gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:2. Insgesamt erzielte Duisburg in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum elf Tore und kassierte nur vier.

Hoffenheim II weist ebenfalls eine positive Bilanz auf: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gewann die Mannschaft 1:0 gegen Meppen, davor folgte ein 2:1 bei Ingolstadt. Das 5:1 gegen Jahn Regensburg zeigt die offensive Qualität des Teams. In fünf Spielen traf Hoffenheim II neunmal und kassierte fünf Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung beider Mannschaften fand im April 2026 statt: Duisburg gewann zu Hause mit 3:1 gegen Hoffenheim II. Das vorherige Aufeinandertreffen im November 2025 endete mit einem klaren 4:1-Erfolg für Hoffenheim II im eigenen Stadion. Aus den zwei dokumentierten Duellen geht damit je ein Heimsieg hervor, wobei beide Spiele torreich waren.

MSV Duisburg vs. Hoffenheim II: Die Tabellen

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