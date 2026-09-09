Das Spiel zwischen Liverpool und Atletico Madrid beginnt am 09.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Liverpool gegen Atletico Madrid

Champions League - Spielwoche 1 9. Sept. 2026 - 15:00 Anfield

Wer zeigt / überträgt Liverpool vs Atletico Madrid heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN sowie SRF zwei übertragen. Die entsprechenden Streaming- und Sendeinformationen sind nachfolgend aufgeführt.

Liverpool vs. Atletico Madrid: Spielvorschau

Liverpool eröffnet seine Champions-League-Saison 2026/27 am Mittwoch mit einem Heimspiel gegen Atletico Madrid auf Anfield. Es ist der erste Auftritt beider Klubs in der Ligaphase des Wettbewerbs in diesem Jahr.

Andoni Iraola hat Liverpool nach einem durchwachsenen Saisonstart in der Premier League unter Druck. Zwei Unentschieden in Folge gegen Nottingham Forest und Newcastle United trübten den Beginn, ehe ein 2:0-Auswärtssieg bei Ipswich Town zuletzt für etwas Ruhe sorgte. Vizekapitän Dominik Szoboszlai hat öffentlich betont, dass Liverpool das unerbittliche Tempo vergangener Titelkämpfe wiederbeleben muss.

Florian Wirtz und Alexander Isak sollen dabei die entscheidenden Impulse setzen – zwei Spieler, auf die Iraola in diesem Herbst besonders setzt.

Atletico Madrid reist mit gemischten Gefühlen nach Merseyside. Diego Simeones Mannschaft kassierte zuletzt eine deutliche 3:0-Niederlage gegen Athletic Bilbao in La Liga – ein Ergebnis, das Fragen zur defensiven Stabilität aufgeworfen hat.

Julián Álvarez steht nach einem von Wechselspekulationen geprägten Sommer wieder voll zur Verfügung und dürfte Atleticos Angriff anführen. Seine Qualität macht ihn zum gefährlichsten Mann im Kader von Simeone.

Die jüngste Begegnung beider Teams auf Anfield endete 3:2 für Liverpool – ein Hinweis darauf, dass torreiche Partien in diesem Duell keine Seltenheit sind. Alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anpfiffzeit gibt es im Folgenden.





Liverpool vs. Atletico Madrid: Aufstellungen

Form

Liverpool kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen nach Anfield. Zuletzt gewann das Team 2:0 auswärts bei Ipswich Town; zuvor gab es je ein 2:2 gegen Nottingham Forest und Newcastle United. Insgesamt erzielte Liverpool in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte sechs.

Atletico Madrid weist aus den letzten vier Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Der jüngste Auftritt war ein deutliches 0:3 gegen Athletic Bilbao; davor schlug Simeones Mannschaft Sevilla auswärts mit 3:1 und trennte sich von Villarreal 2:2. Die Ergebnisse zeigen sowohl Offensivpotenzial als auch defensive Anfälligkeit.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 17. September 2025 in der Champions League statt – Liverpool gewann auf Anfield mit 3:2. Aus den letzten fünf Champions-League-Duellen gehen Liverpool drei Siege und Atletico Madrid zwei Siege hervor, wobei beide Klubs regelmäßig torreich aufgetreten sind.

Liverpool vs. Atletico Madrid: Die Tabellen

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