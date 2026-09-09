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Wer zeigt / überträgt Liverpool vs. Atletico Madrid heute live im TV und Livestream?

Liverpool - Atletico Madrid
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In der Champions League spielt Liverpool gegen Atletico Madrid. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Liverpool und Atletico Madrid beginnt am 09.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Liverpool gegen Atletico Madrid

crest
Champions League - Spielwoche 1
Anfield

Wer zeigt / überträgt Liverpool vs Atletico Madrid heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN sowie SRF zwei übertragen. Die entsprechenden Streaming- und Sendeinformationen sind nachfolgend aufgeführt.

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Liverpool vs. Atletico Madrid: Spielvorschau

Liverpool eröffnet seine Champions-League-Saison 2026/27 am Mittwoch mit einem Heimspiel gegen Atletico Madrid auf Anfield. Es ist der erste Auftritt beider Klubs in der Ligaphase des Wettbewerbs in diesem Jahr.

Andoni Iraola hat Liverpool nach einem durchwachsenen Saisonstart in der Premier League unter Druck. Zwei Unentschieden in Folge gegen Nottingham Forest und Newcastle United trübten den Beginn, ehe ein 2:0-Auswärtssieg bei Ipswich Town zuletzt für etwas Ruhe sorgte. Vizekapitän Dominik Szoboszlai hat öffentlich betont, dass Liverpool das unerbittliche Tempo vergangener Titelkämpfe wiederbeleben muss.

Florian Wirtz und Alexander Isak sollen dabei die entscheidenden Impulse setzen – zwei Spieler, auf die Iraola in diesem Herbst besonders setzt.

Atletico Madrid reist mit gemischten Gefühlen nach Merseyside. Diego Simeones Mannschaft kassierte zuletzt eine deutliche 3:0-Niederlage gegen Athletic Bilbao in La Liga – ein Ergebnis, das Fragen zur defensiven Stabilität aufgeworfen hat.

Julián Álvarez steht nach einem von Wechselspekulationen geprägten Sommer wieder voll zur Verfügung und dürfte Atleticos Angriff anführen. Seine Qualität macht ihn zum gefährlichsten Mann im Kader von Simeone.

Die jüngste Begegnung beider Teams auf Anfield endete 3:2 für Liverpool – ein Hinweis darauf, dass torreiche Partien in diesem Duell keine Seltenheit sind. Alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anpfiffzeit gibt es im Folgenden.


Liverpool vs. Atletico Madrid: Aufstellungen

Liverpool vs Atletico Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Aufstellung
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
4-4-2
A. BeckerA. BeckerJérémy JacquetJérémy JacquetR. AraujoR. AraujoV. van DijkV. van DijkM. KerkezM. KerkezD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiC. GakpoC. GakpoR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzA. IsakA. IsakJ. OblakJ. OblakD. HanckoD. HanckoM. PubillM. PubillM. LlorenteM. LlorenteA. GrimaldoA. GrimaldoM. HjulmandM. HjulmandG. SimeoneG. SimeoneP. BarriosP. BarriosA. LookmanA. LookmanÁlex BaenaÁlex BaenaJulián ÁlvarezJulián Álvarez
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
4-2-3-1
Liverpool

Startelf

Atletico Madrid

Trainer

  • A. Iraola
  • D. Simeone

Form

LIV

LIV - Form

COM
U0-0
COM
S2-0
NEW
U2-2
NFO
U2-2
IPS
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ATM

ATM - Form

OM
S1-2
MAL
S2-0
VIL
U2-2
SEV
S1-3
ATH
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Liverpool kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen nach Anfield. Zuletzt gewann das Team 2:0 auswärts bei Ipswich Town; zuvor gab es je ein 2:2 gegen Nottingham Forest und Newcastle United. Insgesamt erzielte Liverpool in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte sechs.

Atletico Madrid weist aus den letzten vier Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Der jüngste Auftritt war ein deutliches 0:3 gegen Athletic Bilbao; davor schlug Simeones Mannschaft Sevilla auswärts mit 3:1 und trennte sich von Villarreal 2:2. Die Ergebnisse zeigen sowohl Offensivpotenzial als auch defensive Anfälligkeit.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

LiverpoolUnentschiedenAtletico Madrid
3
0
2
Champions League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
END
Champions League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
END
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
END
Champions League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
3
END
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
END
9Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 17. September 2025 in der Champions League statt – Liverpool gewann auf Anfield mit 3:2. Aus den letzten fünf Champions-League-Duellen gehen Liverpool drei Siege und Atletico Madrid zwei Siege hervor, wobei beide Klubs regelmäßig torreich aufgetreten sind.

Liverpool vs. Atletico Madrid: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
6
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
7
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
AS RomAS RomROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
7
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
7
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
7
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NeapelSSC NeapelNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
32
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
32
LilleLilleLIL
100123-10
N
34
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
35
LASKLASKLAS
100101-10
N
36
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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