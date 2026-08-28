Das Spiel zwischen Lille und Paris Saint-Germain beginnt am 28.08.2026, 20:45.

Anstoßzeit Lille gegen Paris Saint-Germain

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 2 28. Aug. 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Wer zeigt / überträgt Lille vs Paris Saint-Germain heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Lille und Paris Saint-Germain ist live bei DAZN zu sehen. Dort lässt sich die Partie per Live-Stream verfolgen.

Lille vs. Paris Saint-Germain: Spielvorschau

Im Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy empfängt Lille den amtierenden Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain zum Ligue-1-Duell. Für beide Klubs ist es ein früher Gradmesser in einer Saison, die noch viele Fragen offenlässt.

Lille startete mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Angers in die neue Spielzeit und zeigte dabei eine kompakte, effektive Leistung. Unter Trainer Davide Ancelotti hat die Mannschaft aus Villeneuve d'Ascq klare Strukturen, auch wenn die Vorbereitung durchwachsen verlief.

PSG dagegen enttäuschte am ersten Ligue-1-Spieltag: Beim 2:2 in Rennes musste der Titelverteidiger einen Rückstand aufholen, um zumindest einen Punkt zu retten. Zuvor verlor Luis Enriques Mannschaft den Super Cup 1:0 gegen Lens – ein unerwarteter Dämpfer für den Doppel-Champions-League-Sieger.

Dazu kommt personeller Unruhe im Pariser Kader. Ousmane Dembélé wurde für diese Partie geschont, um seine Belastung nach einem intensiven Sommer zu regulieren. Linksverteidiger Nuno Mendes fehlt gesperrt. Und Flügelstürmer Bradley Barcola steht offenbar vor einem Wechsel zu Liverpool – Berichte über eine Einigung auf einen Transfer für rund 120 Millionen Pfund sorgen für Gesprächsstoff.

Für Lille ist das Heimspiel gegen PSG eine Chance, früh ein Zeichen zu setzen. Die Nordfranzosen sind in der Champions-League-Gruppenphase 2026/27 gesetzt und wissen, dass starke Ergebnisse in der Liga das Selbstvertrauen für Europa stärken.

Wo das Spiel übertragen wird und wie man es live verfolgen kann, erfahrt ihr im Folgenden.





Lille vs. Paris Saint-Germain: Aufstellungen

Form

Lille kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Partien in dieses Spiel. Der jüngste Auftritt war das 2:0 bei Angers in der Ligue 1 am 23. August – ein solider Start in die Pflichtspielsaison. In der Vorbereitung gab es ein 2:2 gegen Hamburger SV und ein 1:1 gegen Everton, dazu ein 6:3 gegen Oud-Heverlee Leuven. Lille erzielte in diesen fünf Partien insgesamt 14 Tore und kassierte sieben.

PSG weist ebenfalls eine gemischte Bilanz auf: ein Sieg, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Zuletzt trennten sich die Pariser am 23. August 2:2 von Rennes. Zuvor gewann PSG den UEFA Super Cup 2:1 gegen Aston Villa, verlor aber den französischen Super Cup 1:0 gegen Lens. Über die fünf Spiele hinweg erzielte PSG sechs Tore und kassierte sechs – eine Bilanz, die Fragen zur defensiven Stabilität aufwirft.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 16. Januar 2026 statt: PSG gewann das Heimspiel in der Ligue 1 deutlich mit 3:0. Beim Hinspiel der Saison 2025/26, am 5. Oktober 2025 in Villeneuve d'Ascq, trennten sich beide Teams 1:1. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert PSG klar: drei Siege für die Pariser, kein Sieg für Lille, bei einem Unentschieden. PSG erzielte in diesen fünf Partien 14 Tore und kassierte drei.

Lille vs. Paris Saint-Germain: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.