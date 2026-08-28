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Frankreich Ligue 1
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Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
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Wer zeigt / überträgt Lille vs. Paris Saint-Germain heute live im TV und Livestream?

Lille - Paris Saint-Germain
Lille
Paris Saint-Germain
Frankreich Ligue 1

In der Frankreich Ligue 1 spielt Lille gegen Paris Saint-Germain. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Lille und Paris Saint-Germain beginnt am 28.08.2026, 20:45.

Anstoßzeit Lille gegen Paris Saint-Germain

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 2
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Wer zeigt / überträgt Lille vs Paris Saint-Germain heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Lille und Paris Saint-Germain ist live bei DAZN zu sehen. Dort lässt sich die Partie per Live-Stream verfolgen.

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Lille vs. Paris Saint-Germain: Spielvorschau

Im Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy empfängt Lille den amtierenden Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain zum Ligue-1-Duell. Für beide Klubs ist es ein früher Gradmesser in einer Saison, die noch viele Fragen offenlässt.

Lille startete mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Angers in die neue Spielzeit und zeigte dabei eine kompakte, effektive Leistung. Unter Trainer Davide Ancelotti hat die Mannschaft aus Villeneuve d'Ascq klare Strukturen, auch wenn die Vorbereitung durchwachsen verlief.

PSG dagegen enttäuschte am ersten Ligue-1-Spieltag: Beim 2:2 in Rennes musste der Titelverteidiger einen Rückstand aufholen, um zumindest einen Punkt zu retten. Zuvor verlor Luis Enriques Mannschaft den Super Cup 1:0 gegen Lens – ein unerwarteter Dämpfer für den Doppel-Champions-League-Sieger.

Dazu kommt personeller Unruhe im Pariser Kader. Ousmane Dembélé wurde für diese Partie geschont, um seine Belastung nach einem intensiven Sommer zu regulieren. Linksverteidiger Nuno Mendes fehlt gesperrt. Und Flügelstürmer Bradley Barcola steht offenbar vor einem Wechsel zu Liverpool – Berichte über eine Einigung auf einen Transfer für rund 120 Millionen Pfund sorgen für Gesprächsstoff.

Für Lille ist das Heimspiel gegen PSG eine Chance, früh ein Zeichen zu setzen. Die Nordfranzosen sind in der Champions-League-Gruppenphase 2026/27 gesetzt und wissen, dass starke Ergebnisse in der Liga das Selbstvertrauen für Europa stärken.

Wo das Spiel übertragen wird und wie man es live verfolgen kann, erfahrt ihr im Folgenden.


Lille vs. Paris Saint-Germain: Aufstellungen

Lille vs Paris Saint-Germain Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Lille crest
Lille
LIL
Aufstellung
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
1Berke Özer3N. Ngoy4A. Ribeiro22Tiago Santos15R. Perraud8Ethan Mbappé10Hákon Arnar Haraldsson6N. Bentaleb21Benjamin André19B. Onal9O. Giroud39M. Safonov2A. Hakimi51W. Pacho5Marquinhos12L. Digne8Fabián Ruiz87J. Neves17Vitinha14Désiré Doué7K. Kvaratskhelia9F. Torres
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Lille

Startelf

Paris Saint-Germain

Trainer

  • D. Ancelotti
  • Luis Enrique

Form

LIL

LIL - Form

GIL
N2-1
OHL
S3-6
HSV
U2-2
EVE
U1-1
SCO
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
12/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
PSG

PSG - Form

MLL
N3-0
MUN
U1-1
AVL
S2-1
RCL
N1-0
REN
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Lille kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Partien in dieses Spiel. Der jüngste Auftritt war das 2:0 bei Angers in der Ligue 1 am 23. August – ein solider Start in die Pflichtspielsaison. In der Vorbereitung gab es ein 2:2 gegen Hamburger SV und ein 1:1 gegen Everton, dazu ein 6:3 gegen Oud-Heverlee Leuven. Lille erzielte in diesen fünf Partien insgesamt 14 Tore und kassierte sieben.

PSG weist ebenfalls eine gemischte Bilanz auf: ein Sieg, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Zuletzt trennten sich die Pariser am 23. August 2:2 von Rennes. Zuvor gewann PSG den UEFA Super Cup 2:1 gegen Aston Villa, verlor aber den französischen Super Cup 1:0 gegen Lens. Über die fünf Spiele hinweg erzielte PSG sechs Tore und kassierte sechs – eine Bilanz, die Fragen zur defensiven Stabilität aufwirft.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

LilleUnentschiedenParis Saint-Germain
0
1
4
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Lille badge
Lille
LIL
0
END
Frankreich Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
END
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Lille badge
Lille
LIL
1
END
Frankreich Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
END
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Lille badge
Lille
LIL
1
END
4Erzielte Tore14
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 16. Januar 2026 statt: PSG gewann das Heimspiel in der Ligue 1 deutlich mit 3:0. Beim Hinspiel der Saison 2025/26, am 5. Oktober 2025 in Villeneuve d'Ascq, trennten sich beide Teams 1:1. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert PSG klar: drei Siege für die Pariser, kein Sieg für Lille, bei einem Unentschieden. PSG erzielte in diesen fünf Partien 14 Tore und kassierte drei.

Lille vs. Paris Saint-Germain: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MarseilleMarseilleOM
110040+43
S
2
LensLensRCL
110052+33
S
3
LilleLilleLIL
110020+23
S
4
LyonLyonOL
110020+23
S
5
AS MonacoAS MonacoASM
110010+13
S
6
BrestBrestB29
10102201
U
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
U
8
Le MansLe MansLEM
10102201
U
9
RennesRennesREN
10102201
U
10
LorientLorientLOR
10100001
U
11
NizzaNizzaNCE
10100001
U
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
U
13
TroyesTroyesTRO
10100001
U
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
N
15
AngersAngersSCO
100102-20
N
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
N
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
N
18
StraßburgStraßburgSTR
100104-40
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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