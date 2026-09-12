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Wer zeigt / überträgt Lazio Rom vs. AC Mailand heute live im TV und Livestream?

Lazio Rom - AC Mailand
Lazio Rom
AC Mailand
Italien Serie A

In der Italien Serie A spielt Lazio Rom gegen AC Mailand. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Lazio Rom und AC Mailand beginnt am 12.09.2026, 18:00.

Anstoßzeit Lazio Rom gegen AC Mailand

crest
Italien Serie A - Spielwoche 4
Stadio Olimpico, Rome

Wer zeigt / überträgt Lazio Rom vs AC Mailand heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Lazio und AC Mailand ist live bei DAZN zu sehen. Die Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

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Lazio Rom vs. AC Mailand: Spielvorschau

Im Stadio Olimpico in Rom empfängt Lazio den AC Mailand in der Serie A 2026/27. Beide Mannschaften kommen gut in Form in diese Begegnung – ein Duell, das in den vergangenen Monaten stets eng war.

Lazio hat einen makellosen Start in die Saison hingelegt. Drei Siege aus drei Spielen – gegen Bologna, Genua und zuletzt Udinese – haben die Mannschaft von Gennaro Gattuso auf den dritten Tabellenplatz gebracht. Die Römer verteidigen kompakt und treffen effizient.

Auch der AC Mailand zeigt sich stabil. Ruben Amorims Team gewann die ersten beiden Ligapartien gegen Turin und Venedig, spielte zuletzt gegen Juventus 1:1 und belegt Rang fünf. Der Kader ist breit aufgestellt, wenngleich einige Fragen zur Rotation offen bleiben.

Samuel Chukwueze hat sich nach seiner Leihe zu Fulham in Mailand zurückgemeldet und spielt auf der linken Seite des Mittelfelds eine starke Rolle. Er gehört zu den Spielern, die Amorim in dieser Saison fest eingeplant hat.

Weniger Einsatzzeit bekommen dagegen Christian Pulisic und Francesco Camarda: Beide saßen in allen drei Ligaspielen auf der Bank, ohne eingewechselt zu werden. Wie Amorim diese Situation verwaltet, bleibt eine der spannenden Fragen rund um den Verein.

An diesem Spieltag wird sich zeigen, ob Lazio die Tabellenführungsgruppe angreifen kann oder ob Mailand Boden auf die Spitze gutmacht. Alle Infos zur Übertragung, den Aufstellungen und der Anstoßzeit gibt es im Folgenden.


Lazio Rom vs. AC Mailand: Aufstellungen

Lazio Rom vs AC Mailand Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Lazio Rom crest
Lazio Rom
LAZ
Aufstellung
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
3-4-2-1
C. MandasC. MandasN. TavaresN. TavaresR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniO. ProvstgaardO. ProvstgaardD. DoekhiD. DoekhiK. TaylorK. TaylorD. FrattesiD. FrattesiR. BelahyaneR. BelahyaneM. ZaccagniM. ZaccagniA. PinamontiA. PinamontiG. IsaksenG. IsaksenM. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterM. GilaM. GilaS. PavlovicS. PavlovicA. JashariA. JashariA. RabiotA. RabiotPervis EstupinánPervis EstupinánY. MusahY. MusahS. ChukwuezeS. ChukwuezeAlphadjo CissèAlphadjo CissèG. RamosG. Ramos
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
4-3-3
Lazio Rom

Startelf

AC Mailand

Trainer

  • G. Gattuso
  • R. Amorim

Form

LAZ

LAZ - Form

FRC
S1-2
MAN
N0-2
BOL
S0-1
GEN
S1-0
UDI
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
MIL

MIL - Form

CHE
N3-0
MUN
S2-4
TOR
S1-2
VEN
S2-0
JUV
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Lazio kommt mit drei Siegen aus drei Ligaspielen in diese Partie. Die jüngsten Ergebnisse: ein 2:1 bei Udinese, ein 1:0 gegen Genua und ein 1:0 bei Bologna. In der Coppa Italia gab es eine 0:2-Niederlage gegen Mantova. Insgesamt erzielte Lazio in den letzten fünf Pflichtspielen fünf Tore und kassierte drei.

AC Mailand hat aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und ein Remis geholt, bei einer Niederlage. Zuletzt gab es ein 1:1 bei Juventus; davor gewann Mailand 2:0 gegen Venedig und 2:1 bei Turin. In den Testspielen schlug das Team Manchester United mit 4:2, verlor aber 0:3 gegen Chelsea. In den drei Ligaspielen erzielte Mailand fünf Tore und kassierte eines.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Lazio RomUnentschiedenAC Mailand
3
1
1
Italien Serie A
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
1
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
0
END
Italien Coppa Italia
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
1
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
0
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
0
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
2
END
Italien Serie A
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
2
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
2
END
6Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 15. März 2026 in der Serie A statt: Lazio gewann zu Hause mit 1:0. In der Coppa Italia im Dezember 2025 setzte sich Lazio ebenfalls mit 1:0 durch. Aus den letzten fünf direkten Duellen gewann Lazio dreimal, Mailand einmal, und eine Partie endete 2:2. Das Torverhältnis aus diesen fünf Spielen lautet 6:4 zugunsten von Lazio.

Lazio Rom vs. AC Mailand: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
AS RomAS RomROM
3300101+99
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
330083+59
S
S
S
3
Lazio RomLazio RomLAZ
330041+39
S
S
S
4
ComoComoCOM
321073+47
S
S
U
5
AC MailandAC MailandMIL
321052+37
U
S
S
6
Juventus FCJuventus FCJUV
321041+37
U
S
S
7
FrosinoneFrosinoneFRC
320163+36
S
S
N
8
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
320143+16
N
S
S
9
CagliariCagliariCGL
320121+16
S
N
S
10
SassuoloSassuoloSAS
31115504
U
S
N
11
UdineseUdineseUDI
31115504
N
S
U
12
SSC NeapelSSC NeapelNAP
31025503
N
N
S
13
FC TurinFC TurinTOR
310245-13
S
N
N
14
LecceLecceLEC
310225-33
N
N
S
15
AC FlorenzAC FlorenzFIO
4103511-63
S
N
N
N
16
BolognaBolognaBOL
301224-21
U
N
N
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
301214-31
U
N
N
18
MonzaMonzaMON
301248-41
U
N
N
19
CFC GenuaCFC GenuaGEN
300317-60
N
N
N
20
VenedigVenedigVEN
4004411-70
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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