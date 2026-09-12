Das Spiel zwischen Lazio Rom und AC Mailand beginnt am 12.09.2026, 18:00.

Anstoßzeit Lazio Rom gegen AC Mailand

Italien Serie A - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Rome

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Das Spiel zwischen Lazio und AC Mailand ist live bei DAZN zu sehen. Die Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

Lazio Rom vs. AC Mailand: Spielvorschau

Im Stadio Olimpico in Rom empfängt Lazio den AC Mailand in der Serie A 2026/27. Beide Mannschaften kommen gut in Form in diese Begegnung – ein Duell, das in den vergangenen Monaten stets eng war.

Lazio hat einen makellosen Start in die Saison hingelegt. Drei Siege aus drei Spielen – gegen Bologna, Genua und zuletzt Udinese – haben die Mannschaft von Gennaro Gattuso auf den dritten Tabellenplatz gebracht. Die Römer verteidigen kompakt und treffen effizient.

Auch der AC Mailand zeigt sich stabil. Ruben Amorims Team gewann die ersten beiden Ligapartien gegen Turin und Venedig, spielte zuletzt gegen Juventus 1:1 und belegt Rang fünf. Der Kader ist breit aufgestellt, wenngleich einige Fragen zur Rotation offen bleiben.

Samuel Chukwueze hat sich nach seiner Leihe zu Fulham in Mailand zurückgemeldet und spielt auf der linken Seite des Mittelfelds eine starke Rolle. Er gehört zu den Spielern, die Amorim in dieser Saison fest eingeplant hat.

Weniger Einsatzzeit bekommen dagegen Christian Pulisic und Francesco Camarda: Beide saßen in allen drei Ligaspielen auf der Bank, ohne eingewechselt zu werden. Wie Amorim diese Situation verwaltet, bleibt eine der spannenden Fragen rund um den Verein.

An diesem Spieltag wird sich zeigen, ob Lazio die Tabellenführungsgruppe angreifen kann oder ob Mailand Boden auf die Spitze gutmacht. Alle Infos zur Übertragung, den Aufstellungen und der Anstoßzeit gibt es im Folgenden.





Lazio Rom vs. AC Mailand: Aufstellungen

Form

Lazio kommt mit drei Siegen aus drei Ligaspielen in diese Partie. Die jüngsten Ergebnisse: ein 2:1 bei Udinese, ein 1:0 gegen Genua und ein 1:0 bei Bologna. In der Coppa Italia gab es eine 0:2-Niederlage gegen Mantova. Insgesamt erzielte Lazio in den letzten fünf Pflichtspielen fünf Tore und kassierte drei.

AC Mailand hat aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und ein Remis geholt, bei einer Niederlage. Zuletzt gab es ein 1:1 bei Juventus; davor gewann Mailand 2:0 gegen Venedig und 2:1 bei Turin. In den Testspielen schlug das Team Manchester United mit 4:2, verlor aber 0:3 gegen Chelsea. In den drei Ligaspielen erzielte Mailand fünf Tore und kassierte eines.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 15. März 2026 in der Serie A statt: Lazio gewann zu Hause mit 1:0. In der Coppa Italia im Dezember 2025 setzte sich Lazio ebenfalls mit 1:0 durch. Aus den letzten fünf direkten Duellen gewann Lazio dreimal, Mailand einmal, und eine Partie endete 2:2. Das Torverhältnis aus diesen fünf Spielen lautet 6:4 zugunsten von Lazio.

Lazio Rom vs. AC Mailand: Die Tabellen

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