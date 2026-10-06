Das Spiel zwischen Kroatien und Spanien beginnt am 06.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Kroatien gegen Spanien

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 6. Okt. 2026 - 14:45 Stadion Poljud

Wer zeigt / überträgt Kroatien vs Spanien heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Über den untenstehenden Link gelangt ihr direkt zur Übertragung.

Kroatien vs. Spanien: Spielvorschau

Im Stadion Poljud in Split empfängt Kroatien den amtierenden Weltmeister Spanien im Rahmen der UEFA Nations League A. Nach einer historischen 0:7-Niederlage gegen England steht die Mannschaft von Trainer Slaven Bilic unter enormem Druck.

Für die Vatreni ist diese Partie mehr als nur ein Pflichtspiel. Bilic hat die Leistung gegen England öffentlich als inakzeptabel bezeichnet und muss nun eine Reaktion seiner Mannschaft fordern. Kroatien hat in den letzten fünf Spielen keine einzige Partie zu null gehalten.

Spanien hingegen reist als Tabellenführer der Gruppe 3 nach Split und befindet sich in beeindruckender Form. La Roja hat die Ungeschlagen-Serie zuletzt auf 41 Partien ausgebaut, nachdem Tschechien mit 3:1 besiegt wurde.

Lamine Yamal traf erneut und Trainer Luis de la Fuente sprach bereits von einem aufstrebenden Ausnahmespieler. Dennoch warnte der spanische Nationalcoach ausdrücklich vor einem gestachelten kroatischen Team, das die Schmach aus Rijeka vergessen machen will.

Spanien hat dieses Nations-League-Duell bereits in Split gespielt und gewann das Hinspiel dieser Kampagne deutlich mit 4:1. Die Gäste reisen als klarer Favorit an, doch Split ist ein emotionaler Ort für kroatischen Fußball.

Kapitän Rodri erzielte zuletzt seinen ersten Treffer im Spanien-Trikot seit längerer Zeit und lobte die Reife seiner Mannschaft. Für Kroatien geht es darum, die Würde zurückzugewinnen und vor eigenem Publikum ein anderes Gesicht zu zeigen.

Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live-Stream dieser Partie gibt es im Folgenden.





Kroatien vs. Spanien: Aufstellungen

Form

Kroatien kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und drei Niederlagen aus den letzten vier Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Begegnung endete mit einem historischen 0:7 gegen England – die höchste Niederlage der kroatischen Nationalmannschaftsgeschichte. Zuvor hatte Kroatien bereits gegen Spanien mit 1:4 verloren, konnte aber gegen Tschechien mit 2:1 auswärts gewinnen. In den letzten fünf Partien insgesamt hat Kroatien kein einziges Spiel zu null beendet.

Spanien präsentiert sich in herausragender Verfassung und hat die letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen. Nach dem WM-Triumph über Argentinien (1:0) und Frankreich (2:0) gewann La Roja auch alle drei bisherigen Nations-League-Partien dieser Kampagne. Das 3:1 gegen Tschechien war der jüngste Beweis für die Konstanz der Spanier, die ihre Ungeschlagen-Serie auf 41 Spiele ausgedehnt haben.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand erst wenige Tage zuvor im Rahmen dieser Nations-League-Kampagne statt: Spanien gewann das Hinspiel am 29. September 2026 mit 4:1. In den letzten fünf direkten Vergleichen kommt Spanien auf drei Siege und ein Unentschieden, während Kroatien einmal gewann – ein 3:2-Heimerfolg in der Nations League 2018. Spanien hat in diesen fünf Begegnungen insgesamt 14 Tore erzielt, Kroatien deren 9.

Kroatien vs. Spanien: Die Tabellen

Grp. 3 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Spanien ESP 3 3 0 0 10 4 +6 9 S S S 2 England ENG 3 2 0 1 11 3 +8 6 S S N 3 Kroatien CRO 3 1 0 2 3 12 -9 3 N N S 4 Tschechien CZE 3 0 0 3 2 7 -5 0 N N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

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