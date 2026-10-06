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UEFA Nations League A
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Wer zeigt / überträgt Kroatien vs. Spanien heute live im TV und Livestream?

Kroatien - Spanien
Kroatien
Spanien
UEFA Nations League A

In der UEFA Nations League A spielt Kroatien gegen Spanien. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Kroatien und Spanien beginnt am 06.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Kroatien gegen Spanien

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UEFA Nations League A - Spielwoche 4
Stadion Poljud

Wer zeigt / überträgt Kroatien vs Spanien heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Über den untenstehenden Link gelangt ihr direkt zur Übertragung.

DAZN

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Kroatien vs. Spanien: Spielvorschau

Im Stadion Poljud in Split empfängt Kroatien den amtierenden Weltmeister Spanien im Rahmen der UEFA Nations League A. Nach einer historischen 0:7-Niederlage gegen England steht die Mannschaft von Trainer Slaven Bilic unter enormem Druck.

Für die Vatreni ist diese Partie mehr als nur ein Pflichtspiel. Bilic hat die Leistung gegen England öffentlich als inakzeptabel bezeichnet und muss nun eine Reaktion seiner Mannschaft fordern. Kroatien hat in den letzten fünf Spielen keine einzige Partie zu null gehalten.

Spanien hingegen reist als Tabellenführer der Gruppe 3 nach Split und befindet sich in beeindruckender Form. La Roja hat die Ungeschlagen-Serie zuletzt auf 41 Partien ausgebaut, nachdem Tschechien mit 3:1 besiegt wurde.

Lamine Yamal traf erneut und Trainer Luis de la Fuente sprach bereits von einem aufstrebenden Ausnahmespieler. Dennoch warnte der spanische Nationalcoach ausdrücklich vor einem gestachelten kroatischen Team, das die Schmach aus Rijeka vergessen machen will.

Spanien hat dieses Nations-League-Duell bereits in Split gespielt und gewann das Hinspiel dieser Kampagne deutlich mit 4:1. Die Gäste reisen als klarer Favorit an, doch Split ist ein emotionaler Ort für kroatischen Fußball.

Kapitän Rodri erzielte zuletzt seinen ersten Treffer im Spanien-Trikot seit längerer Zeit und lobte die Reife seiner Mannschaft. Für Kroatien geht es darum, die Würde zurückzugewinnen und vor eigenem Publikum ein anderes Gesicht zu zeigen.

Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live-Stream dieser Partie gibt es im Folgenden.


Kroatien vs. Spanien: Aufstellungen

Kroatien vs Spanien Voraussichtliche Aufstellungen

4-1-4-1
Kroatien crest
Kroatien
CRO
Aufstellung
Spanien crest
Spanien
ESP
4-2-3-1
D. LivakovicD. LivakovicJ. GvardiolJ. GvardiolI. SmolcicI. SmolcicL. VuskovicL. VuskovicJ. SutaloJ. SutaloP. SucicP. SucicL. ModricL. ModricM. PasalicM. PasalicJ. MisicJ. MisicM. BaturinaM. BaturinaI. MatanovicI. MatanovicU. SimonU. SimonD. HuijsenD. HuijsenM. CucurellaM. CucurellaR. Le NormandR. Le NormandM. PubillM. PubillM. ZubimendiM. ZubimendiF. LopezF. LopezV. MunozV. MunozL. YamalL. YamalPedriPedriM. OyarzabalM. Oyarzabal
Spanien crest
Spanien
ESP
4-1-4-1
Kroatien

Startelf

Spanien

Trainer

  • S. Bilic
  • L. de la Fuente

Form

CRO

CRO - Form

GHA
S2-1
POR
N2-1
CZE
S1-2
ESP
N4-1
ENG
N0-7
Tor erzielt (kassiert)
6/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ESP

ESP - Form

FRA
S0-2
ARG
S1-0
ENG
S2-3
CRO
S4-1
CZE
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
13/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Kroatien kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und drei Niederlagen aus den letzten vier Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Begegnung endete mit einem historischen 0:7 gegen England – die höchste Niederlage der kroatischen Nationalmannschaftsgeschichte. Zuvor hatte Kroatien bereits gegen Spanien mit 1:4 verloren, konnte aber gegen Tschechien mit 2:1 auswärts gewinnen. In den letzten fünf Partien insgesamt hat Kroatien kein einziges Spiel zu null beendet.

Spanien präsentiert sich in herausragender Verfassung und hat die letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen. Nach dem WM-Triumph über Argentinien (1:0) und Frankreich (2:0) gewann La Roja auch alle drei bisherigen Nations-League-Partien dieser Kampagne. Das 3:1 gegen Tschechien war der jüngste Beweis für die Konstanz der Spanier, die ihre Ungeschlagen-Serie auf 41 Spiele ausgedehnt haben.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

KroatienUnentschiedenSpanien
1
0
4
UEFA Nations League A
Spanien badge
Spanien
ESP
4
Kroatien badge
Kroatien
CRO
1
END
Europameisterschaft
Spanien badge
Spanien
ESP
3
Kroatien badge
Kroatien
CRO
0
END
UEFA Nations League A
Kroatien badge
Kroatien
CRO
0
Spanien badge
Spanien
ESP
0
END
Europameisterschaft
Kroatien badge
Kroatien
CRO
3
Spanien badge
Spanien
ESP
5
END
UEFA Nations League A
Kroatien badge
Kroatien
CRO
3
Spanien badge
Spanien
ESP
2
END
4Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand erst wenige Tage zuvor im Rahmen dieser Nations-League-Kampagne statt: Spanien gewann das Hinspiel am 29. September 2026 mit 4:1. In den letzten fünf direkten Vergleichen kommt Spanien auf drei Siege und ein Unentschieden, während Kroatien einmal gewann – ein 3:2-Heimerfolg in der Nations League 2018. Spanien hat in diesen fünf Begegnungen insgesamt 14 Tore erzielt, Kroatien deren 9.

Kroatien vs. Spanien: Die Tabellen

Grp. 3

#PSUNTG+/-PktForm
1
SpanienSpanienESP
3300104+69
S
S
S
2
EnglandEnglandENG
3201113+86
S
S
N
3
KroatienKroatienCRO
3102312-93
N
N
S
4
TschechienTschechienCZE
300327-50
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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