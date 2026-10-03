Das Spiel zwischen Kroatien und England beginnt am 03.10.2026, 18:00.

Anstoßzeit Kroatien gegen England

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 3. Okt. 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

Wer zeigt / überträgt Kroatien vs England heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend findet ihr den direkten Link zum Anbieter.

Kroatien vs. England: Spielvorschau

Im Stadion Rujevica in Rijeka empfängt Kroatien die englische Nationalmannschaft zum UEFA-Nations-League-Duell der Gruppe 3. Slaven Bilić schickt seine Mannschaft gegen Thomas Tuchels Three Lions ins Rennen – ein Aufeinandertreffen zweier Teams, die sich zuletzt auf der ganz großen Bühne gegenüberstanden.

Für Kroatien kommt dieses Spiel zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die Vatreni kassierten zuletzt eine deutliche 4:1-Niederlage gegen Spanien, wobei Joško Gvardiol offen zugab, dass Lamine Yamal selbst bei einem nicht optimalen Auftritt kaum zu stoppen sei. Die Abwehr steht unter Beobachtung.

England reist hingegen mit Rückenwind an. Tuchels Mannschae





ft bezwang Tschechien zuletzt mit 2:0 und zeigte dabei eine überzeugende Leistung. Harry Kane führt die Mannschaft als Kapitän an, und Tuchel glaubt fest daran, dass der Stürmer noch in diesem Jahr die Marke von 100 Länderspieltreffern knacken kann – 13 Spiele sollen laut dem Trainer reichen.

Personell gibt es auf englischer Seite Bewegung. Nico O'Reilly musste die Länderspielpause verletzt abbrechen und kehrt zur medizinischen Untersuchung zu Manchester City zurück. Morgan Gibbs-White wurde kurzfristig in den Kader beordert, nachdem sein Familienurlaub in Dubai durch Tuchels Anruf ein jähes Ende fand. Der Nottingham-Forest-Kapitän betonte jedoch, dass die Nationalmannschaft für ihn absolute Priorität habe.

Auch ein historischer Moment prägte die jüngste englische Länderspielphase: Alex Scott von Bournemouth gab sein Debüt für die Three Lions gegen Tschechien und beendete damit eine fast 30-jährige Wartezeit für Guernsey auf einen Vertreter bei der englischen Nationalmannschaft.

In der Tabelle der Gruppe 3 liegt England derzeit vor Kroatien – ein Sieg der Gastgeber würde die Verhältnisse gehörig durcheinanderwirbeln. Beide Mannschaften wissen, was auf dem Spiel steht.

Nachfolgend alle Informationen, wo und wie das Spiel live verfolgt werden kann.





Kroatien vs. England: Aufstellungen

Form

Kroatien kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den jüngsten fünf Partien holte die Mannschaft drei Siege bei zwei Niederlagen. Die letzte Begegnung endete mit einer deutlichen 1:4-Niederlage gegen Spanien. Zuvor gewann Kroatien gegen Tschechien mit 2:1 – ein Ergebnis, das die Widerstandsfähigkeit des Teams unter Beweis stellte. Insgesamt erzielte Kroatien in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer.

England präsentiert sich in starker Verfassung und gewann drei der jüngsten fünf Spiele. Der letzte Auftritt war ein klares 2:0 gegen Tschechien. Davor setzte sich die Mannschaft im WM-Halbfinale mit 6:4 gegen Frankreich durch – ein Hochskorerspiel, das die Offensivstärke der Three Lions eindrucksvoll belegte. England traf in diesen fünf Partien insgesamt 15-mal und kassierte acht Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 17. Juni 2026 im Rahmen der Weltmeisterschaft statt – England gewann damals mit 4:2 gegen Kroatien. In den fünf ausgewerteten Direktvergleichen führt England mit drei Siegen, während Kroatien einmal gewann und eine Partie unentschieden endete. Insgesamt fielen in diesen fünf Spielen 21 Tore.

Kroatien vs. England: Die Tabellen

Grp. 3 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Spanien ESP 2 2 0 0 7 3 +4 6 S S 2 England ENG 2 1 0 1 4 3 +1 3 S N 3 Kroatien CRO 2 1 0 1 3 5 -2 3 N S 4 Tschechien CZE 2 0 0 2 1 4 -3 0 N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

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