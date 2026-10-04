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UEFA Nations League B
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Wer zeigt / überträgt Kosovo vs. Österreich heute live im TV und Livestream?

Kosovo - Österreich
Kosovo
Österreich
UEFA Nations League B

In der UEFA Nations League B spielt Kosovo gegen Österreich. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Kosovo und Österreich beginnt am 04.10.2026, 18:00.

Anstoßzeit Kosovo gegen Österreich

crest
UEFA Nations League B - Spielwoche 4
Fadil Vokrri Stadium

Wer zeigt / überträgt Kosovo vs Österreich heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Kosovo und Österreich ist live bei DAZN zu sehen. Nachfolgend sind die TV- und Live-Stream-Optionen aufgeführt.

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Kosovo vs. Österreich: Spielvorschau

Kosovo empfängt Österreich im Fadil Vokrri Stadion in Pristina im Rahmen der UEFA Nations League B. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenführung der Gruppe 3.

Kosovo steht nach einem gemischten Start unter Druck. Franco Fodas Mannschaft gewann das Auftaktspiel gegen Irland mit 1:0, verlor anschließend mit 3:1 gegen Österreich und spielte zuletzt 0:0 gegen Israel. Drei Punkte aus drei Spielen sind ausbaufähig.

Österreich reist als Tabellenführer nach Pristina. Ralf Rangnicks Team holte aus den ersten drei Partien sieben Punkte – mit Siegen gegen Israel und Kosovo sowie einem 2:2 in Dublin gegen Irland. Die Österreicher zeigen sich in dieser Nations-League-Kampagne bislang als stärkste Kraft der Gruppe.

Für Kosovo ist dieses Heimspiel eine direkte Reaktionsmöglichkeit. Die Niederlage gegen Österreich im Hinspiel war deutlich, und Foda wird wissen, dass seine Mannschaft zu Hause eine andere Leistung braucht, um im Rennen um den Aufstieg zu bleiben.

Österreich kommt mit dem Selbstvertrauen eines Spitzenreiters, aber auch mit der Erinnerung an eine anfällige Defensive – in den letzten fünf Pflichtspielen kassierten die Österreicher zwölf Gegentore. Das gibt Kosovo Grund zur Hoffnung.

Wer das Duell live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Kosovo vs. Österreich: Aufstellungen

Kosovo vs Österreich Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Kosovo crest
Kosovo
KOS
Aufstellung
Österreich crest
Österreich
AUT
4-2-3-1
team-logoA. Saipiteam-logoI. KrasniqiL. DellovaL. DellovaM. VojvodaM. Vojvodateam-logoE. Krasniqiteam-logoD. GallapeniV. MatoshiV. MatoshiE. ZhegrovaE. ZhegrovaF. AsllaniF. AsllaniL. AvdullahuL. AvdullahuA. RrahmaniA. RrahmaniA. SchlagerA. SchlagerMaximilian WöberMaximilian WöberP. LienhartP. LienhartS. PoschS. PoschK. DansoK. DansoP. WimmerP. WimmerK. LaimerK. LaimerX. SchlagerX. SchlagerN. SeiwaldN. SeiwaldR. SchmidR. SchmidS. KalajdzicS. Kalajdzic
Österreich crest
Österreich
AUT
3-4-2-1
Kosovo

Startelf

Österreich

Trainer

  • F. Foda
  • R. Rangnick

Form

KOS

KOS - Form

CZE
N2-1
AND
S3-0
IRL
S1-0
AUT
N3-1
ISR
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
AUT

AUT - Form

ALG
U3-3
ESP
N3-0
ISR
S3-1
KOS
S3-1
IRL
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Kosovo kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in dieses Duell. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Israel in der Nations League. Zuvor verlor die Mannschaft mit 1:3 gegen Österreich und gewann 1:0 gegen Irland. Insgesamt erzielte Kosovo in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte sechs.

Österreich weist in den vergangenen fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden auf – ohne eine einzige Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 bei Irland. Davor gewann die Mannschaft 3:1 gegen Kosovo und 3:1 gegen Israel. Österreich traf in diesen fünf Spielen zwölfmal und kassierte zwölf Gegentore – eine offensiv starke, defensiv aber anfällige Bilanz.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

KosovoUnentschiedenÖsterreich
0
0
1
UEFA Nations League B
Österreich badge
Österreich
AUT
3
Kosovo badge
Kosovo
KOS
1
END
1Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/1

Das bislang einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 27. September 2026 in der UEFA Nations League B statt: Österreich gewann das Heimspiel mit 3:1 gegen Kosovo. Auf Basis der vorliegenden Daten führt Österreich den direkten Vergleich mit einem Sieg bei null Niederlagen.

Kosovo vs. Österreich: Die Tabellen

Grp. 3

#PSUNTG+/-PktForm
1
ÖsterreichÖsterreichAUT
321084+47
U
S
S
2
KosovoKosovoKOS
311123-14
U
N
S
3
IrlandIrlandIRL
311153+24
U
S
N
4
IsraelIsraelISR
301216-51
U
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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