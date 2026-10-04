Das Spiel zwischen Kosovo und Österreich beginnt am 04.10.2026, 18:00.

Anstoßzeit Kosovo gegen Österreich

UEFA Nations League B - Spielwoche 4 4. Okt. 2026 - 12:00 Fadil Vokrri Stadium

Wer zeigt / überträgt Kosovo vs Österreich heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Kosovo und Österreich ist live bei DAZN zu sehen. Nachfolgend sind die TV- und Live-Stream-Optionen aufgeführt.

Kosovo vs. Österreich: Spielvorschau

Kosovo empfängt Österreich im Fadil Vokrri Stadion in Pristina im Rahmen der UEFA Nations League B. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenführung der Gruppe 3.

Kosovo steht nach einem gemischten Start unter Druck. Franco Fodas Mannschaft gewann das Auftaktspiel gegen Irland mit 1:0, verlor anschließend mit 3:1 gegen Österreich und spielte zuletzt 0:0 gegen Israel. Drei Punkte aus drei Spielen sind ausbaufähig.

Österreich reist als Tabellenführer nach Pristina. Ralf Rangnicks Team holte aus den ersten drei Partien sieben Punkte – mit Siegen gegen Israel und Kosovo sowie einem 2:2 in Dublin gegen Irland. Die Österreicher zeigen sich in dieser Nations-League-Kampagne bislang als stärkste Kraft der Gruppe.

Für Kosovo ist dieses Heimspiel eine direkte Reaktionsmöglichkeit. Die Niederlage gegen Österreich im Hinspiel war deutlich, und Foda wird wissen, dass seine Mannschaft zu Hause eine andere Leistung braucht, um im Rennen um den Aufstieg zu bleiben.

Österreich kommt mit dem Selbstvertrauen eines Spitzenreiters, aber auch mit der Erinnerung an eine anfällige Defensive – in den letzten fünf Pflichtspielen kassierten die Österreicher zwölf Gegentore. Das gibt Kosovo Grund zur Hoffnung.

Wer das Duell live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Kosovo vs. Österreich: Aufstellungen

Form

Kosovo kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in dieses Duell. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Israel in der Nations League. Zuvor verlor die Mannschaft mit 1:3 gegen Österreich und gewann 1:0 gegen Irland. Insgesamt erzielte Kosovo in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte sechs.

Österreich weist in den vergangenen fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden auf – ohne eine einzige Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 bei Irland. Davor gewann die Mannschaft 3:1 gegen Kosovo und 3:1 gegen Israel. Österreich traf in diesen fünf Spielen zwölfmal und kassierte zwölf Gegentore – eine offensiv starke, defensiv aber anfällige Bilanz.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head Unentschieden 0 0 1 UEFA Nations League B Österreich AUT 3 Kosovo KOS 1 END 1 Erzielte Tore 3 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Das bislang einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 27. September 2026 in der UEFA Nations League B statt: Österreich gewann das Heimspiel mit 3:1 gegen Kosovo. Auf Basis der vorliegenden Daten führt Österreich den direkten Vergleich mit einem Sieg bei null Niederlagen.

Kosovo vs. Österreich: Die Tabellen

Grp. 3 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Österreich AUT 3 2 1 0 8 4 +4 7 U S S 2 Kosovo KOS 3 1 1 1 2 3 -1 4 U N S 3 Irland IRL 3 1 1 1 5 3 +2 4 U S N 4 Israel ISR 3 0 1 2 1 6 -5 1 U N N Aufstieg Play-offs Aufstieg Play-offs Abstieg Abstieg

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