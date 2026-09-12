Das Spiel zwischen Karlsruher SC und Energie Cottbus beginnt am 13.09.2026, 13:30.

Anstoßzeit Karlsruher SC gegen Energie Cottbus

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 5 13. Sept. 2026 - 07:30 BBBank Wildpark

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Die Partie ist live bei Sky WOW zu sehen. Nachfolgend sind die Übertragungsoptionen aufgeführt.

Karlsruher SC vs. Energie Cottbus: Spielvorschau

Im BBBank Wildpark in Karlsruhe empfängt der Karlsruher SC Energie Cottbus zum 2.-Bundesliga-Duell. Beide Klubs stehen nach den ersten Spieltagen im Mittelfeld der Tabelle und suchen nach Stabilität.

Der KSC kommt mit gemischten Gefühlen in dieses Spiel. Das jüngste 2:2 gegen Hannover 96 folgte auf eine deutliche 2:5-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg – ein Ergebnis, das Trainer Maximilian Senft unter Druck setzt.

Cottbus reist mit breiter Brust an. Das 4:4 gegen Wolfsburg zuletzt zeigte eine Mannschaft, die offensiv gefährlich ist – auch wenn die defensive Anfälligkeit weiter auffällt. Trainer Claus-Dieter Wollitz hat seine Elf in dieser Saison bereits als echten Zweitliga-Teilnehmer etabliert.

Abseits des Platzes sorgte Wollitz zuletzt für Schlagzeilen, als er sich öffentlich mit Wolfsburgs Fabian Reese solidarisierte, der in Karlsruhe von den Heimfans ausgepfiffen worden war. Wollitz kritisierte das Verhalten scharf und stellte sich klar auf die Seite des Spielers.

Das Duell zwischen dem Neunten und dem Zehnten der Tabelle verspricht Spannung. Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Karlsruher SC vs. Energie Cottbus: Aufstellungen

Form

Der Karlsruher SC kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Der KSC erzielte dabei acht Tore und kassierte zehn. Zuletzt trennte man sich 2:2 von Hannover 96, zuvor gab es eine deutliche 2:5-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Positiv zu werten: Siege gegen Arminia Bielefeld und Preußen Münster zeigen, dass die Mannschaft Ergebnisse holen kann.

Energie Cottbus weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen auf. Insgesamt erzielte Cottbus elf Tore, kassierte aber zwölf. Das 4:4 gegen Wolfsburg war das jüngste Ergebnis – ein torreiches Spektakel, dem Niederlagen gegen Greuther Fürth (3:4) und Arminia Bielefeld (0:3) vorausgingen. Der 3:1-Sieg gegen Hannover 96 zu Saisonbeginn bleibt der stärkste Auftritt der Serie.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs datiert aus dem März 2019 in der 3. Liga, als der KSC bei Cottbus mit 2:0 gewann. In den fünf verfügbaren Vergleichen holte Karlsruhe vier Siege, Cottbus gewann einmal – ein 1:0-Heimerfolg in der 2. Bundesliga im März 2014. Der KSC erzielte in diesen Partien insgesamt acht Tore, Cottbus drei.

Karlsruher SC vs. Energie Cottbus: Die Tabellen

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