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Wer zeigt / überträgt Karlsruher SC vs. Energie Cottbus heute live im TV und Livestream?

Karlsruher SC - Energie Cottbus
Karlsruher SC
Energie Cottbus
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Karlsruher SC gegen Energie Cottbus. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Karlsruher SC und Energie Cottbus beginnt am 13.09.2026, 13:30.

Anstoßzeit Karlsruher SC gegen Energie Cottbus

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 5
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Wer zeigt / überträgt Karlsruher SC vs Energie Cottbus heute live im TV und Livestream?

Die Partie ist live bei Sky WOW zu sehen. Nachfolgend sind die Übertragungsoptionen aufgeführt.

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Karlsruher SC vs. Energie Cottbus: Spielvorschau

Im BBBank Wildpark in Karlsruhe empfängt der Karlsruher SC Energie Cottbus zum 2.-Bundesliga-Duell. Beide Klubs stehen nach den ersten Spieltagen im Mittelfeld der Tabelle und suchen nach Stabilität.

Der KSC kommt mit gemischten Gefühlen in dieses Spiel. Das jüngste 2:2 gegen Hannover 96 folgte auf eine deutliche 2:5-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg – ein Ergebnis, das Trainer Maximilian Senft unter Druck setzt.

Cottbus reist mit breiter Brust an. Das 4:4 gegen Wolfsburg zuletzt zeigte eine Mannschaft, die offensiv gefährlich ist – auch wenn die defensive Anfälligkeit weiter auffällt. Trainer Claus-Dieter Wollitz hat seine Elf in dieser Saison bereits als echten Zweitliga-Teilnehmer etabliert.

Abseits des Platzes sorgte Wollitz zuletzt für Schlagzeilen, als er sich öffentlich mit Wolfsburgs Fabian Reese solidarisierte, der in Karlsruhe von den Heimfans ausgepfiffen worden war. Wollitz kritisierte das Verhalten scharf und stellte sich klar auf die Seite des Spielers.

Das Duell zwischen dem Neunten und dem Zehnten der Tabelle verspricht Spannung. Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Karlsruher SC vs. Energie Cottbus: Aufstellungen

Karlsruher SC vs Energie Cottbus Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Senft

Form

KSC

KSC - Form

ABI
S2-1
FCK
U0-0
PRM
S1-2
WOB
N2-5
H96
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
COT

COT - Form

H96
S3-1
ABI
N3-0
FCA
N0-2
GFT
N3-4
WOB
U4-4
Tor erzielt (kassiert)
10/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Der Karlsruher SC kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Der KSC erzielte dabei acht Tore und kassierte zehn. Zuletzt trennte man sich 2:2 von Hannover 96, zuvor gab es eine deutliche 2:5-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Positiv zu werten: Siege gegen Arminia Bielefeld und Preußen Münster zeigen, dass die Mannschaft Ergebnisse holen kann.

Energie Cottbus weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen auf. Insgesamt erzielte Cottbus elf Tore, kassierte aber zwölf. Das 4:4 gegen Wolfsburg war das jüngste Ergebnis – ein torreiches Spektakel, dem Niederlagen gegen Greuther Fürth (3:4) und Arminia Bielefeld (0:3) vorausgingen. Der 3:1-Sieg gegen Hannover 96 zu Saisonbeginn bleibt der stärkste Auftritt der Serie.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Karlsruher SCUnentschiedenEnergie Cottbus
4
0
1
Deutschland 3 Liga
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
0
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
END
Deutschland 3 Liga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
1
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
0
END
8Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs datiert aus dem März 2019 in der 3. Liga, als der KSC bei Cottbus mit 2:0 gewann. In den fünf verfügbaren Vergleichen holte Karlsruhe vier Siege, Cottbus gewann einmal – ein 1:0-Heimerfolg in der 2. Bundesliga im März 2014. Der KSC erzielte in diesen Partien insgesamt acht Tore, Cottbus drei.

Karlsruher SC vs. Energie Cottbus: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
5410156+913
S
U
S
S
S
2
Hertha BSCHertha BSCBSC
4400125+712
S
S
S
S
3
MagdeburgMagdeburgFCM
5302108+29
S
N
S
S
N
4
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
43011110+19
S
S
N
S
5
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
5221107+38
N
U
S
S
U
6
KaiserslauternKaiserslauternFCK
522154+18
N
S
S
U
U
7
VfL BochumVfL BochumBOC
52124407
U
S
N
S
N
8
St. PauliSt. PauliFCP
51317706
S
U
N
U
U
9
OsnabrückOsnabrückOSN
420278-16
S
S
N
N
10
Greuther FürthGreuther FürthGFT
5122810-25
U
N
S
N
U
11
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
412168-25
U
N
U
S
12
BraunschweigBraunschweigEBS
5113121204
U
N
N
N
S
13
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
41121012-24
U
N
N
S
14
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
5113810-24
N
U
N
S
N
15
Hannover 96Hannover 96H96
511358-34
N
U
S
N
N
16
DarmstadtDarmstadtSVD
511348-44
S
N
N
N
U
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
5113712-54
U
N
N
S
N
18
Holstein KielHolstein KielHSK
403168-23
U
N
U
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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