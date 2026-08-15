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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Kaiserslautern vs. Karlsruher SC heute live im TV und Livestream?

Kaiserslautern - Karlsruher SC
Kaiserslautern
Karlsruher SC
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Kaiserslautern gegen Karlsruher SC. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Kaiserslautern und Karlsruher SC beginnt am 15.08.2026, 20:30.

Anstoßzeit Kaiserslautern gegen Karlsruher SC

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 2
Fritz Walter Stadion

Wer zeigt / überträgt Kaiserslautern vs Karlsruher SC heute live im TV und Livestream?

Das Duell zwischen Kaiserslautern und dem Karlsruher SC ist live bei RTL, RTL+ und Sky WOW zu sehen. Die TV- und Livestream-Optionen sind unten aufgeführt.

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Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: Spielvorschau

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den Karlsruher SC im Fritz Walter Stadion zum Zweitliga-Duell. Beide Klubs sind mit einem Sieg in die neue Saison gestartet und treffen nun im direkten Vergleich aufeinander.

Für die Roten Teufel war der Saisonauftakt ein Punktgewinn: Trainer Torsten Lieberknecht holte mit seiner Mannschaft ein 0:0 gegen Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg. Kaiserslautern zeigte sich defensiv stabil, auch wenn der Angriff noch Luft nach oben lässt.

Dazu hat der FCK seine Defensive zuletzt noch einmal verstärkt. Alex Murphy, 22 Jahre alt, wechselt auf Leihbasis von Newcastle United in die Pfalz. Der irische Außenverteidiger bringt Premier-League- und Champions-League-Erfahrung mit und soll Lieberknechts Optionen in der Abwehr erweitern.

Der Karlsruher SC reist als Tabellenfünfter an den Betzenberg. Trainer Maximilian Senft gewann mit seinem Team zum Auftakt 2:1 gegen Arminia Bielefeld – ein Ergebnis, das Selbstvertrauen gibt, auch wenn die Vorbereitung mit Niederlagen gegen Hoffenheim und Inter Mailand durchwachsen verlief.

Die Vorzeichen für ein offenes Spiel sind gut. Kaiserslautern genießt Heimrecht und will vor eigenem Publikum nachlegen, während der KSC auswärts beweisen will, dass der Saisonstart kein Zufallsprodukt war.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.


Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: Aufstellungen

Kaiserslautern vs Karlsruher SC Voraussichtliche Aufstellungen

Kaiserslautern crest
Kaiserslautern
FCK
Aufstellung
Karlsruher SC crest
Karlsruher SC
KSC
Karlsruher SC crest
Karlsruher SC
KSC

Trainer

  • T. Lieberknecht

Form

FCK

FCK - Form

DOD
N1-0
ABI
S2-0
FCM
S0-1
M05
N4-1
WOB
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
4/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
KSC

KSC - Form

SCP
U2-2
BOC
N1-2
INT
N1-2
TSG
N3-0
ABI
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Der 1. FC Kaiserslautern kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennten sich die Roten Teufel zum Saisonauftakt 0:0 von VfL Wolfsburg. Davor gab es in der Liga Siege gegen Magdeburg (1:0 auswärts) und Arminia Bielefeld (2:0), sowie Niederlagen gegen Dynamo Dresden (0:1) und – in einem Testspiel – gegen Mainz 05 (1:4). In den vier Pflichtspielen dieser Stichprobe erzielte Kaiserslautern drei Tore und kassierte eines.

Der Karlsruher SC weist aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Der Saisonstart gelang mit einem 2:1-Erfolg gegen Arminia Bielefeld. Davor verlor der KSC in Testspielen gegen Hoffenheim (0:3) und Inter Mailand (1:2). In der Abschlussphase der Vorsaison gab es zudem eine 1:2-Niederlage gegen VfL Bochum sowie ein 2:2 gegen Paderborn. In den zwei Pflichtspielen dieser Serie erzielte Karlsruhe vier Tore und kassierte drei.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

KaiserslauternUnentschiedenKarlsruher SC
3
1
1
Deutschland 2 Bundesliga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
3
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
3
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
0
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
4
END
11Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 15. März 2026 in der 2. Bundesliga statt: Kaiserslautern gewann daheim klar mit 3:0 gegen den KSC. Im Hinspiel der gleichen Saison, am 18. Oktober 2025 in Karlsruhe, setzte sich Kaiserslautern ebenfalls durch – 3:2 nach einem 2:2-Zwischenstand. Aus den letzten fünf direkten Vergleichen in der 2. Bundesliga holte Kaiserslautern drei Siege bei einem Unentschieden und einer Niederlage. Der KSC wartet in diesem Zeitraum auf einen Heimsieg gegen die Pfälzer.

Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
BraunschweigBraunschweigEBS
210162+43
N
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
110030+33
S
3
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
110031+23
S
4
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
110043+13
S
5
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
110021+13
S
6
Hertha BSCHertha BSCBSC
110010+13
S
7
VfL BochumVfL BochumBOC
21011103
S
N
8
Holstein KielHolstein KielHSK
20204402
U
U
9
St. PauliSt. PauliFCP
20203302
U
U
10
DarmstadtDarmstadtSVD
10102201
U
11
Greuther FürthGreuther FürthGFT
10101101
U
12
KaiserslauternKaiserslauternFCK
10100001
U
13
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
10100001
U
14
OsnabrückOsnabrückOSN
100134-10
N
15
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
100112-10
N
16
Hannover 96Hannover 96H96
100113-20
N
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
100103-30
N
18
MagdeburgMagdeburgFCM
100116-50
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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