Das Spiel zwischen Kaiserslautern und Karlsruher SC beginnt am 15.08.2026, 20:30.

Anstoßzeit Kaiserslautern gegen Karlsruher SC

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 2 15. Aug. 2026 - 14:30 Fritz Walter Stadion

Wer zeigt / überträgt Kaiserslautern vs Karlsruher SC heute live im TV und Livestream?

Das Duell zwischen Kaiserslautern und dem Karlsruher SC ist live bei RTL, RTL+ und Sky WOW zu sehen. Die TV- und Livestream-Optionen sind unten aufgeführt.

Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: Spielvorschau

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den Karlsruher SC im Fritz Walter Stadion zum Zweitliga-Duell. Beide Klubs sind mit einem Sieg in die neue Saison gestartet und treffen nun im direkten Vergleich aufeinander.

Für die Roten Teufel war der Saisonauftakt ein Punktgewinn: Trainer Torsten Lieberknecht holte mit seiner Mannschaft ein 0:0 gegen Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg. Kaiserslautern zeigte sich defensiv stabil, auch wenn der Angriff noch Luft nach oben lässt.

Dazu hat der FCK seine Defensive zuletzt noch einmal verstärkt. Alex Murphy, 22 Jahre alt, wechselt auf Leihbasis von Newcastle United in die Pfalz. Der irische Außenverteidiger bringt Premier-League- und Champions-League-Erfahrung mit und soll Lieberknechts Optionen in der Abwehr erweitern.

Der Karlsruher SC reist als Tabellenfünfter an den Betzenberg. Trainer Maximilian Senft gewann mit seinem Team zum Auftakt 2:1 gegen Arminia Bielefeld – ein Ergebnis, das Selbstvertrauen gibt, auch wenn die Vorbereitung mit Niederlagen gegen Hoffenheim und Inter Mailand durchwachsen verlief.

Die Vorzeichen für ein offenes Spiel sind gut. Kaiserslautern genießt Heimrecht und will vor eigenem Publikum nachlegen, während der KSC auswärts beweisen will, dass der Saisonstart kein Zufallsprodukt war.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.





Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: Aufstellungen

Form

Der 1. FC Kaiserslautern kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennten sich die Roten Teufel zum Saisonauftakt 0:0 von VfL Wolfsburg. Davor gab es in der Liga Siege gegen Magdeburg (1:0 auswärts) und Arminia Bielefeld (2:0), sowie Niederlagen gegen Dynamo Dresden (0:1) und – in einem Testspiel – gegen Mainz 05 (1:4). In den vier Pflichtspielen dieser Stichprobe erzielte Kaiserslautern drei Tore und kassierte eines.

Der Karlsruher SC weist aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Der Saisonstart gelang mit einem 2:1-Erfolg gegen Arminia Bielefeld. Davor verlor der KSC in Testspielen gegen Hoffenheim (0:3) und Inter Mailand (1:2). In der Abschlussphase der Vorsaison gab es zudem eine 1:2-Niederlage gegen VfL Bochum sowie ein 2:2 gegen Paderborn. In den zwei Pflichtspielen dieser Serie erzielte Karlsruhe vier Tore und kassierte drei.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 15. März 2026 in der 2. Bundesliga statt: Kaiserslautern gewann daheim klar mit 3:0 gegen den KSC. Im Hinspiel der gleichen Saison, am 18. Oktober 2025 in Karlsruhe, setzte sich Kaiserslautern ebenfalls durch – 3:2 nach einem 2:2-Zwischenstand. Aus den letzten fünf direkten Vergleichen in der 2. Bundesliga holte Kaiserslautern drei Siege bei einem Unentschieden und einer Niederlage. Der KSC wartet in diesem Zeitraum auf einen Heimsieg gegen die Pfälzer.

Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: Die Tabellen

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