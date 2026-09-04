Das Spiel zwischen Kaiserslautern und Darmstadt beginnt am 05.09.2026, 13:00.

Anstoßzeit Kaiserslautern gegen Darmstadt

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 4 5. Sept. 2026 - 07:00 Fritz Walter Stadion

Wer zeigt / überträgt Kaiserslautern vs Darmstadt heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Kaiserslautern und Darmstadt ist live bei Sky WOW zu sehen. Den Livestream gibt es direkt über den Anbieter.

Kaiserslautern vs. Darmstadt: Spielvorschau

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den SV Darmstadt 98 im Fritz Walter Stadion zum Zweitliga-Duell. Beide Klubs befinden sich früh in der Saison in einer Phase, in der Punkte dringend gesammelt werden müssen.

Kaiserslautern präsentiert sich nach einem soliden Saisonstart als schwer zu bezwingender Gegner. Torsten Lieberknechts Mannschaft holte zuletzt beim 1:2-Auswärtssieg gegen St. Pauli den ersten Ligadreier der Spielzeit – ein Ergebnis, das Selbstvertrauen auf dem Betzenberg erzeugt.

Darmstadt hingegen wartet in der Liga noch auf den ersten Sieg. Florian Kohfeldts Team verlor das jüngste Zweitliga-Spiel mit 0:1 gegen Hannover 96 und belegt mit nur einem Punkt aus drei Ligaspielen den letzten Tabellenplatz.

Die Lilien haben in dieser Saison in der Liga noch nicht getroffen und reisen mit dem Druck einer Mannschaft an, die eine Reaktion braucht. Kohfeldt muss eine Offensive in Gang bringen, die bisher kaum Akzente gesetzt hat.

Für Kaiserslautern ist das Heimspiel eine Chance, sich im Tabellenmittelfeld zu festigen. Die Fans im Fritz Walter Stadion werden den FCK antreiben – ein Faktor, den Darmstadt auf dem Weg nach Kaiserslautern nicht unterschätzen darf.

Wo das Spiel live zu sehen ist, welcher TV-Sender überträgt und alle weiteren Infos zum Livestream und zur Anstoßzeit gibt es im Folgenden.





Kaiserslautern vs. Darmstadt: Aufstellungen

Form

Kaiserslautern kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der FCK gewann zuletzt in der 2. Bundesliga mit 1:2 bei St. Pauli und setzte damit ein deutliches Zeichen nach zwei torlosen Ligaauftritten gegen Wolfsburg und Karlsruher SC. Im DFB-Pokal gab es ein 1:0 bei Waldhof Mannheim. Die einzige Niederlage datiert aus einem Testspiel gegen Mainz 05, das 1:4 endete. Insgesamt zeigt sich die Defensive des FCK stabil, wenngleich die Offensive lange Zeit zurückhaltend agierte.

Darmstadt weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Die Lilien verloren das letzte Zweitliga-Spiel mit 0:1 gegen Hannover 96 und kassierten zuvor auch eine 1:0-Niederlage gegen Dynamo Dresden. Das 2:2 gegen Holstein Kiel zum Saisonauftakt und der DFB-Pokal-Erfolg mit 2:1 bei Carl Zeiss Jena sind die positivsten Ergebnisse der jüngsten Wochen. In der Liga gelang Darmstadt in dieser Saison noch kein Treffer.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell beider Klubs fand am 7. Februar 2026 in der 2. Bundesliga statt: Darmstadt gewann daheim mit 4:0 gegen Kaiserslautern. Davor hatte der FCK im Fritz Walter Stadion zweimal die Oberhand behalten – mit 3:1 am 31. August 2025 und 2:1 am 11. Mai 2025. Aus den letzten fünf Aufeinandertreffen führt Darmstadt mit drei Siegen gegenüber zwei Kaiserslauterner Erfolgen, wobei Darmstadt insgesamt 15 Tore erzielte und 7 kassierte.

Kaiserslautern vs. Darmstadt: Die Tabellen

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