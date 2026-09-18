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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Kaiserslautern vs. Braunschweig heute live im TV und Livestream?

Kaiserslautern - Braunschweig
Kaiserslautern
Braunschweig
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Kaiserslautern gegen Braunschweig. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Kaiserslautern und Braunschweig beginnt am 19.09.2026, 13:00.

Anstoßzeit Kaiserslautern gegen Braunschweig

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 6
Fritz Walter Stadion

Wer zeigt / überträgt Kaiserslautern vs Braunschweig heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Kaiserslautern und Braunschweig ist live bei Sky WOW zu sehen. Den Livestream gibt es direkt über den Anbieter.

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Kaiserslautern vs. Braunschweig: Spielvorschau

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt Eintracht Braunschweig im Fritz Walter Stadion zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften stehen vor einem Spiel mit unterschiedlichen Vorzeichen – Kaiserslautern als Tabellensechster mit Ambitionen nach oben, Braunschweig als Dreizehnter auf der Suche nach Stabilität.

Torsten Lieberknechts Mannschaft präsentierte sich zuletzt in starker Verfassung. Siege gegen Darmstadt und St. Pauli sowie ein Pokalerfolg gegen Waldhof Mannheim unterstrichen die Qualität des FCK – auch wenn das jüngste Ligaspiel gegen Magdeburg mit 0:3 verloren ging.

Braunschweig reist in einer deutlichen Formkrise an. Lars Kornetkas Team verlor vier der letzten fünf Pflichtspiele, darunter ein 3:5 gegen Hertha BSC und ein 2:4 im DFB-Pokal gegen Union Berlin. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Dynamo Dresden.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht klar für die Gäste aus Niedersachsen: Braunschweig gewann drei der letzten fünf Aufeinandertreffen, darunter zweimal in Folge auswärts in Kaiserslautern. Der FCK wartet auf eine Reaktion auf eigenem Platz.

Alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit gibt es nachfolgend.


Kaiserslautern vs. Braunschweig: Aufstellungen

Kaiserslautern vs Braunschweig Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • T. Lieberknecht

Form

FCK

FCK - Form

KSC
U0-0
WMA
S0-1
FCP
S1-2
SVD
S3-0
FCM
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
EBS

EBS - Form

BOC
N0-1
FCU
N2-4
BSC
N3-5
OSN
N3-1
DOD
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Kaiserslautern kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:3-Heimniederlage gegen Magdeburg. Zuvor gelangen dem FCK Siege gegen Darmstadt (3:0), St. Pauli (2:1 auswärts) und Waldhof Mannheim im Pokal (1:0 auswärts). In fünf Spielen erzielte Kaiserslautern sechs Tore und kassierte vier.

Braunschweig weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen null Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen auf. Die jüngste Partie endete mit einem 2:2 gegen Dynamo Dresden. Davor verlor die Mannschaft gegen Osnabrück (1:3), Hertha BSC (3:5) und Union Berlin im Pokal (2:4). Braunschweig erzielte in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte 15.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

KaiserslauternUnentschiedenBraunschweig
2
0
3
Deutschland 2 Bundesliga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
0
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
2
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
2
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
3
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
5
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
0
END
8Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 24. April 2026 in der 2. Bundesliga statt: Kaiserslautern verlor dabei zu Hause mit 0:2 gegen Braunschweig. Aus den fünf vorliegenden Direktduellen gewann Braunschweig dreimal, Kaiserslautern einmal, ein Spiel endete unentschieden.

Kaiserslautern vs. Braunschweig: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
5500156+915
S
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
5410156+913
S
U
S
S
S
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
54011210+212
S
S
S
N
S
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
6321158+711
S
N
U
S
S
5
MagdeburgMagdeburgFCM
6312119+210
U
S
N
S
S
6
KaiserslauternKaiserslauternFCK
522154+18
N
S
S
U
U
7
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
52121312+17
S
U
N
N
S
8
VfL BochumVfL BochumBOC
52124407
U
S
N
S
N
9
St. PauliSt. PauliFCP
51317706
S
U
N
U
U
10
Greuther FürthGreuther FürthGFT
6132911-26
U
U
N
S
N
11
OsnabrückOsnabrückOSN
5203811-36
N
S
S
N
N
12
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
5122611-55
N
U
N
U
S
13
BraunschweigBraunschweigEBS
5113121204
U
N
N
N
S
14
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
5113810-24
N
U
N
S
N
15
Hannover 96Hannover 96H96
511358-34
N
U
S
N
N
16
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
5113712-54
U
N
N
S
N
17
DarmstadtDarmstadtSVD
6114513-84
N
S
N
N
N
18
Holstein KielHolstein KielHSK
503269-33
N
U
N
U
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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