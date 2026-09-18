Das Spiel zwischen Kaiserslautern und Braunschweig beginnt am 19.09.2026, 13:00.

Anstoßzeit Kaiserslautern gegen Braunschweig

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 6 19. Sept. 2026 - 07:00 Fritz Walter Stadion

Wer zeigt / überträgt Kaiserslautern vs Braunschweig heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Kaiserslautern und Braunschweig ist live bei Sky WOW zu sehen. Den Livestream gibt es direkt über den Anbieter.

Kaiserslautern vs. Braunschweig: Spielvorschau

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt Eintracht Braunschweig im Fritz Walter Stadion zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften stehen vor einem Spiel mit unterschiedlichen Vorzeichen – Kaiserslautern als Tabellensechster mit Ambitionen nach oben, Braunschweig als Dreizehnter auf der Suche nach Stabilität.

Torsten Lieberknechts Mannschaft präsentierte sich zuletzt in starker Verfassung. Siege gegen Darmstadt und St. Pauli sowie ein Pokalerfolg gegen Waldhof Mannheim unterstrichen die Qualität des FCK – auch wenn das jüngste Ligaspiel gegen Magdeburg mit 0:3 verloren ging.

Braunschweig reist in einer deutlichen Formkrise an. Lars Kornetkas Team verlor vier der letzten fünf Pflichtspiele, darunter ein 3:5 gegen Hertha BSC und ein 2:4 im DFB-Pokal gegen Union Berlin. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Dynamo Dresden.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht klar für die Gäste aus Niedersachsen: Braunschweig gewann drei der letzten fünf Aufeinandertreffen, darunter zweimal in Folge auswärts in Kaiserslautern. Der FCK wartet auf eine Reaktion auf eigenem Platz.

Alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit gibt es nachfolgend.





Kaiserslautern vs. Braunschweig: Aufstellungen

Form

Kaiserslautern kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:3-Heimniederlage gegen Magdeburg. Zuvor gelangen dem FCK Siege gegen Darmstadt (3:0), St. Pauli (2:1 auswärts) und Waldhof Mannheim im Pokal (1:0 auswärts). In fünf Spielen erzielte Kaiserslautern sechs Tore und kassierte vier.

Braunschweig weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen null Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen auf. Die jüngste Partie endete mit einem 2:2 gegen Dynamo Dresden. Davor verlor die Mannschaft gegen Osnabrück (1:3), Hertha BSC (3:5) und Union Berlin im Pokal (2:4). Braunschweig erzielte in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte 15.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 24. April 2026 in der 2. Bundesliga statt: Kaiserslautern verlor dabei zu Hause mit 0:2 gegen Braunschweig. Aus den fünf vorliegenden Direktduellen gewann Braunschweig dreimal, Kaiserslautern einmal, ein Spiel endete unentschieden.

Kaiserslautern vs. Braunschweig: Die Tabellen

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