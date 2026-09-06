Das Spiel zwischen Juventus FC und AC Mailand beginnt am 06.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Juventus FC gegen AC Mailand

Italien Serie A - Spielwoche 3 6. Sept. 2026 - 14:45 Allianz Stadium

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Juventus gegen AC Mailand ist exklusiv bei DAZN zu sehen. Alle Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Juventus FC vs. AC Mailand: Spielvorschau

Am Sonntag, den 6. September 2026, empfängt Juventus FC den AC Mailand im Allianz Stadium in Turin. Es ist das Abendspiel der dritten Serie-A-Runde und das zweite große Duell des Spieltags nach Inter gegen Napoli.

Bei beiden Klubs läuft es bislang nach Plan. Die Bianconeri haben die Saison mit zwei Siegen gestartet, zunächst auswärts in Frosinone und dann zu Hause gegen Parma, ohne dabei ein Gegentor kassiert zu haben.

Auch der AC Mailand ist mit sechs Punkten aus zwei Spielen in die Spielzeit gestartet. Ruben Amorims Mannschaft gewann beim FC Turin und bezwang anschließend Venedig in San Siro.

Für Luciano Spalletti ist die Personalsituation allerdings alles andere als komfortabel. Kenan Yildiz fehlt verletzt, Weston McKennie steuert einem weiteren Ausfall entgegen, und mit Khéphren Thuram-Ulien und Juan Cabal fallen zwei weitere Stammspieler aus. Nicolás González dürfte als Zehner auflaufen, Chico Conceição bleibt auf dem rechten Flügel gesetzt.

Beim Gast aus Mailand muss Amorim auf Matteo Gabbia verzichten, der sich in der Trainingswoche verletzt hat und nicht rechtzeitig fit geworden ist. Koni De Winter übernimmt seinen Platz in der Dreierkette. Luka Modric und Adrien Rabiot sollen von Beginn an spielen.

Wer das Duell zwischen zwei der formstärksten Mannschaften der Liga live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.





Juventus FC vs. AC Mailand: Aufstellungen

Form

Juventus kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen in die Partie. Die Bianconeri gewannen zuletzt 2:0 gegen Parma und davor auswärts in Frosinone. In den fünf Begegnungen erzielte Juventus fünf Tore und kassierte drei.

Auch der AC Mailand präsentiert sich in guter Verfassung: drei Siege, eine Niederlage und ein Remis aus den letzten fünf Spielen. Das jüngste Ligaspiel gewann Mailand 2:0 gegen Venedig, zuvor siegte die Mannschaft 1:2 beim FC Turin. In der Vorbereitung schlug Mailand Manchester United mit 4:2, verlor aber deutlich 0:3 gegen den FC Chelsea.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 26. April 2026 in der Serie A statt: AC Mailand gegen Juventus endete 0:0. Auch das Hinspiel der Vorsaison im Oktober 2025 blieb torlos. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Juventus einmal, Mailand einmal, dreimal trennten sich die Teams ohne Treffer. Den einzigen klaren Sieger gab es beim Ligaspiel im Januar 2025, das Juventus zu Hause mit 2:0 gewann.

Juventus FC vs. AC Mailand: Die Tabellen

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