Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Italien Serie A
team-logoJuventus FC
Allianz Stadium
team-logoAC Mailand
Ansehen auf DAZN
GOAL-e

Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Juventus FC vs. AC Mailand heute live im TV und Livestream?

Juventus FC - AC Mailand
Juventus FC
AC Mailand
Italien Serie A

In der Italien Serie A spielt Juventus FC gegen AC Mailand. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Juventus FC und AC Mailand beginnt am 06.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Juventus FC gegen AC Mailand

crest
Italien Serie A - Spielwoche 3
Allianz Stadium

Wer zeigt / überträgt Juventus FC vs AC Mailand heute live im TV und Livestream?

Juventus gegen AC Mailand ist exklusiv bei DAZN zu sehen. Alle Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

DAZN

DAZN

Hier ansehen

Juventus FC vs. AC Mailand: Spielvorschau

Am Sonntag, den 6. September 2026, empfängt Juventus FC den AC Mailand im Allianz Stadium in Turin. Es ist das Abendspiel der dritten Serie-A-Runde und das zweite große Duell des Spieltags nach Inter gegen Napoli.

Bei beiden Klubs läuft es bislang nach Plan. Die Bianconeri haben die Saison mit zwei Siegen gestartet, zunächst auswärts in Frosinone und dann zu Hause gegen Parma, ohne dabei ein Gegentor kassiert zu haben.

Auch der AC Mailand ist mit sechs Punkten aus zwei Spielen in die Spielzeit gestartet. Ruben Amorims Mannschaft gewann beim FC Turin und bezwang anschließend Venedig in San Siro.

Für Luciano Spalletti ist die Personalsituation allerdings alles andere als komfortabel. Kenan Yildiz fehlt verletzt, Weston McKennie steuert einem weiteren Ausfall entgegen, und mit Khéphren Thuram-Ulien und Juan Cabal fallen zwei weitere Stammspieler aus. Nicolás González dürfte als Zehner auflaufen, Chico Conceição bleibt auf dem rechten Flügel gesetzt.

Beim Gast aus Mailand muss Amorim auf Matteo Gabbia verzichten, der sich in der Trainingswoche verletzt hat und nicht rechtzeitig fit geworden ist. Koni De Winter übernimmt seinen Platz in der Dreierkette. Luka Modric und Adrien Rabiot sollen von Beginn an spielen.

Wer das Duell zwischen zwei der formstärksten Mannschaften der Liga live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.


Juventus FC vs. AC Mailand: Aufstellungen

Juventus FC vs AC Mailand Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
Aufstellung
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
3-4-2-1
25G. Vicario3G. Bremer15P. Kalulu26J. Lucumi2M. Celik13J. Boga12D. Luiz31Nicolás González5M. Locatelli7C. Conceicao9R. Kolo Muani16M. Maignan31S. Pavlovic5K. De Winter34M. Gila2Pervis Estupinán12A. Rabiot80Y. Musah14L. Modric70Alphadjo Cissè21S. Chukwueze9G. Ramos
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
4-2-3-1
Juventus FC

Startelf

AC Mailand

Trainer

  • L. Spalletti
  • R. Amorim

Form

JUV

JUV - Form

CHE
S0-1
INT
N1-2
PAL
S2-0
FRC
S0-1
PAR
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
7/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
MIL

MIL - Form

INT
U1-1
CHE
N3-0
MUN
S2-4
TOR
S1-2
VEN
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Juventus kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen in die Partie. Die Bianconeri gewannen zuletzt 2:0 gegen Parma und davor auswärts in Frosinone. In den fünf Begegnungen erzielte Juventus fünf Tore und kassierte drei.

Auch der AC Mailand präsentiert sich in guter Verfassung: drei Siege, eine Niederlage und ein Remis aus den letzten fünf Spielen. Das jüngste Ligaspiel gewann Mailand 2:0 gegen Venedig, zuvor siegte die Mannschaft 1:2 beim FC Turin. In der Vorbereitung schlug Mailand Manchester United mit 4:2, verlor aber deutlich 0:3 gegen den FC Chelsea.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Juventus FCUnentschiedenAC Mailand
1
3
1
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
0
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
0
END
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
0
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
0
END
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
2
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
0
END
Italien Super Cup
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
2
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
0
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
0
END
3Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 26. April 2026 in der Serie A statt: AC Mailand gegen Juventus endete 0:0. Auch das Hinspiel der Vorsaison im Oktober 2025 blieb torlos. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Juventus einmal, Mailand einmal, dreimal trennten sich die Teams ohne Treffer. Den einzigen klaren Sieger gab es beim Ligaspiel im Januar 2025, das Juventus zu Hause mit 2:0 gewann.

Juventus FC vs. AC Mailand: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
AS RomAS RomROM
3300101+99
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
330083+59
S
S
S
3
ComoComoCOM
321073+47
S
S
U
4
AC MailandAC MailandMIL
220041+36
S
S
5
Juventus FCJuventus FCJUV
220030+36
S
S
6
Lazio RomLazio RomLAZ
220020+26
S
S
7
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
320143+16
N
S
S
8
UdineseUdineseUDI
211043+14
S
U
9
SassuoloSassuoloSAS
21013303
S
N
10
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
S
N
11
SSC NeapelSSC NeapelNAP
31025503
N
N
S
12
CagliariCagliariCGL
21011103
N
S
13
LecceLecceLEC
210124-23
N
S
14
FC TurinFC TurinTOR
310245-13
S
N
N
15
BolognaBolognaBOL
200202-20
N
N
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
N
N
17
MonzaMonzaMON
200237-40
N
N
18
VenedigVenedigVEN
200204-40
N
N
19
CFC GenuaCFC GenuaGEN
300317-60
N
N
N
20
AC FlorenzAC FlorenzFIO
300319-80
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen