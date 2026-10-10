Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und TSV Havelse beginnt am 10.10.2026, 14:00.

Anstoßzeit Jahn Regensburg gegen TSV Havelse

Wer zeigt / überträgt Jahn Regensburg vs TSV Havelse heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und TSV Havelse wird live auf MagentaSport übertragen. Alle Infos zur Übertragung finden Sie unten.

Jahn Regensburg vs. TSV Havelse: Spielvorschau

In der 3. Liga treffen Jahn Regensburg und TSV Havelse aufeinander – zwei Mannschaften, die sich tief im Abstiegskampf befinden und dringend Punkte benötigen.

Regensburg kämpft unter Trainer Sascha Hildmann um den Anschluss an die gesicherten Tabellenregionen. Die jüngsten Ergebnisse zeigen eine Mannschaft in der Krise, die Stabilität vermissen lässt.

Auch Havelse reist ohne Rückenwind an. Trainer Samir Ferchichi sucht nach Antworten, nachdem die Niedersachsen zuletzt mehrfach leer ausgingen.

Für beide Teams ist dies mehr als ein gewöhnliches Ligaspiel. Ein Sieg könnte wichtige Luft im Abstiegskampf verschaffen – eine Niederlage würde den Druck weiter erhöhen.

Wo das Spiel übertragen wird und wie Sie es live verfolgen können, erfahren Sie hier.





Jahn Regensburg vs. TSV Havelse: Aufstellungen

Form

Jahn Regensburg kommt mit einer schwachen Bilanz in die Partie: Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holte das Team nur einen Punkt bei drei Niederlagen und einem Remis. Zuletzt trennte man sich von VfB Stuttgart II mit 3:3, davor setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf. Insgesamt erzielte Regensburg in diesen fünf Spielen acht Tore, kassierte jedoch vierzehn – eine Defensive, die Fragen aufwirft.

TSV Havelse reist ebenfalls in schlechter Verfassung an. Vier der letzten fünf Spiele gingen verloren, einzig ein 3:2-Sieg gegen Waldhof Mannheim unterbrach die Negativserie. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Fortuna Köln. Havelse erzielte in diesem Zeitraum neun Treffer, ließ aber neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

In der jüngeren Vergangenheit hat Jahn Regensburg die Oberhand gegenüber TSV Havelse behalten. Aus den vorliegenden Aufeinandertreffen in der 3. Liga geht Regensburg als häufigerer Sieger hervor – zuletzt gewann das Heimteam mit 5:2, nachdem Havelse zuvor einen 1:2-Heimverlust hinnehmen musste. Die Bilanz spricht klar für die Gastgeber.

Jahn Regensburg vs. TSV Havelse: Die Tabellen

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