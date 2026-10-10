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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Jahn Regensburg vs. TSV Havelse heute live im TV und Livestream?

Jahn Regensburg - TSV Havelse
Jahn Regensburg
TSV Havelse
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Jahn Regensburg gegen TSV Havelse. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und TSV Havelse beginnt am 10.10.2026, 14:00.

Anstoßzeit Jahn Regensburg gegen TSV Havelse

Wer zeigt / überträgt Jahn Regensburg vs TSV Havelse heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und TSV Havelse wird live auf MagentaSport übertragen. Alle Infos zur Übertragung finden Sie unten.

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Hier ansehen

Jahn Regensburg vs. TSV Havelse: Spielvorschau

In der 3. Liga treffen Jahn Regensburg und TSV Havelse aufeinander – zwei Mannschaften, die sich tief im Abstiegskampf befinden und dringend Punkte benötigen.

Regensburg kämpft unter Trainer Sascha Hildmann um den Anschluss an die gesicherten Tabellenregionen. Die jüngsten Ergebnisse zeigen eine Mannschaft in der Krise, die Stabilität vermissen lässt.

Auch Havelse reist ohne Rückenwind an. Trainer Samir Ferchichi sucht nach Antworten, nachdem die Niedersachsen zuletzt mehrfach leer ausgingen.

Für beide Teams ist dies mehr als ein gewöhnliches Ligaspiel. Ein Sieg könnte wichtige Luft im Abstiegskampf verschaffen – eine Niederlage würde den Druck weiter erhöhen.

Wo das Spiel übertragen wird und wie Sie es live verfolgen können, erfahren Sie hier.


Jahn Regensburg vs. TSV Havelse: Aufstellungen

Jahn Regensburg vs TSV Havelse Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Hildmann

Form

SSV

SSV - Form

DUI
N1-2
ALA
U2-2
F95
N1-2
VFB
U3-3
WSG
N0-6
Tor erzielt (kassiert)
7/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
HAV

HAV - Form

WMA
S3-2
PRM
N2-1
SHG
U2-2
DUI
N2-1
FOK
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Jahn Regensburg kommt mit einer schwachen Bilanz in die Partie: Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holte das Team nur einen Punkt bei drei Niederlagen und einem Remis. Zuletzt trennte man sich von VfB Stuttgart II mit 3:3, davor setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf. Insgesamt erzielte Regensburg in diesen fünf Spielen acht Tore, kassierte jedoch vierzehn – eine Defensive, die Fragen aufwirft.

TSV Havelse reist ebenfalls in schlechter Verfassung an. Vier der letzten fünf Spiele gingen verloren, einzig ein 3:2-Sieg gegen Waldhof Mannheim unterbrach die Negativserie. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Fortuna Köln. Havelse erzielte in diesem Zeitraum neun Treffer, ließ aber neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Jahn RegensburgUnentschiedenTSV Havelse
2
0
0
Deutschland 3 Liga
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
5
TSV Havelse badge
TSV Havelse
HAV
2
END
Deutschland 3 Liga
TSV Havelse badge
TSV Havelse
HAV
1
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
2
END
7Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

In der jüngeren Vergangenheit hat Jahn Regensburg die Oberhand gegenüber TSV Havelse behalten. Aus den vorliegenden Aufeinandertreffen in der 3. Liga geht Regensburg als häufigerer Sieger hervor – zuletzt gewann das Heimteam mit 5:2, nachdem Havelse zuvor einen 1:2-Heimverlust hinnehmen musste. Die Bilanz spricht klar für die Gastgeber.

Jahn Regensburg vs. TSV Havelse: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
7601197+1218
S
S
N
S
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
7502199+1015
S
S
S
N
S
3
RW EssenRW EssenESN
84311612+415
U
U
S
S
S
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
74121912+713
S
U
N
S
N
5
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
7412148+613
S
S
U
N
S
6
Hansa RostockHansa RostockHRO
73311515012
U
S
N
U
S
7
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
83321516-112
U
N
U
S
S
8
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
7322118+311
S
N
U
S
N
9
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
73131110+110
S
N
S
N
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
731367-110
N
S
S
U
S
11
SC VerlSC VerlVEL
73131013-310
S
U
S
S
N
12
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
72328809
S
N
U
U
S
13
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
722369-38
N
U
U
S
N
14
IngolstadtIngolstadtFCI
7223711-48
N
N
S
N
S
15
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
72141215-37
U
N
N
S
N
16
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
72141115-47
N
S
N
N
N
17
MeppenMeppenSVM
7205815-76
N
N
N
N
S
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
71241317-45
U
N
U
N
N
19
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
7124513-85
N
S
N
U
U
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
71151015-54
N
N
U
N
S
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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