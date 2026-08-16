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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Jahn Regensburg vs. Saarbrücken heute live im TV und Livestream?

Jahn Regensburg - Saarbrücken
Jahn Regensburg
Saarbrücken
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Jahn Regensburg gegen Saarbrücken. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und Saarbrücken beginnt am 16.08.2026, 16:30.

Anstoßzeit Jahn Regensburg gegen Saarbrücken

Wer zeigt / überträgt Jahn Regensburg vs Saarbrücken heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und dem 1. FC Saarbrücken wird live bei MagentaSport übertragen. Der Streamingdienst der Telekom hält die Rechte an allen Partien der 3. Liga und zeigt die Begegnung in voller Länge. Im Free-TV ist die Partie nicht zu sehen. Alle verfügbaren Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

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Jahn Regensburg vs. Saarbrücken: Spielvorschau

Jahn Regensburg empfängt den 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga. Beide Mannschaften sind stark in die neue Saison gestartet und treffen als Tabellenzweiter und -dritter aufeinander – ein Duell an der Spitze der dritten Liga.

Für Regensburg war der Saisonauftakt eindrucksvoll. Trainer Sascha Hildmann sah sein Team beim 5:2-Auswärtssieg gegen Viktoria Köln auftrumpfen – ein Signal, dass die Regensburger in dieser Spielzeit eine ernsthafte Rolle spielen wollen.

Auch Saarbrücken kommt mit Rückenwind. Der 5:2-Heimsieg gegen RW Essen am vergangenen Wochenende war ein klares Statement. Trainer Argirios Giannikis hat seine Mannschaft offensichtlich gut auf die Saison vorbereitet.

Die Vorzeichen stehen auf Tore. Beide Teams haben zum Saisonauftakt je fünf Treffer erzielt und sich dabei keine Defensivschwäche geleistet – zumindest nicht in der Endabrechnung.

Die jüngste Ligageschichte zwischen diesen Klubs ist geprägt von Unentschieden und knappen Ergebnissen. Ein klarer Sieger war in den vergangenen Begegnungen selten zu ermitteln.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live Stream und zur Anstoßzeit.


Jahn Regensburg vs. Saarbrücken: Aufstellungen

Jahn Regensburg vs Saarbrücken Voraussichtliche Aufstellungen

Jahn Regensburg crest
Jahn Regensburg
SSV
Aufstellung
Saarbrücken crest
Saarbrücken
SAB
Saarbrücken crest
Saarbrücken
SAB

Trainer

  • S. Hildmann

Form

SSV

SSV - Form

TSG
S2-1
WMA
N1-0
COT
N0-1
RIE
S2-4
FCK
S2-5
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SAB

SAB - Form

WMA
S2-0
TSG
N3-2
HRO
N3-4
FCA
U1-1
ESN
S5-2
Tor erzielt (kassiert)
13/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Jahn Regensburg kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der Saisonauftakt gelang eindrucksvoll: ein 5:2-Auswärtssieg bei Viktoria Köln am 8. August. Davor gab es in einem Vorbereitungsspiel ein 4:2 gegen Ried. In der abgelaufenen Saison verlor Regensburg die letzten beiden Ligaspiele – 0:1 gegen Energie Cottbus und 0:1 gegen Waldhof Mannheim – ehe ein 2:1-Heimsieg gegen Hoffenheim II den Abschluss bildete. Aus den fünf Spielen erzielte Regensburg zehn Tore und kassierte acht.

Saarbrücken weist ebenfalls drei Siege aus den letzten fünf Partien auf. Der Saisonauftakt am 9. August mit einem 5:2-Heimsieg gegen RW Essen war überzeugend. Ein 1:1 gegen Augsburg im Vorbereitungsspiel war der einzige Punktgewinn ohne Sieg. In der Vorsaison verlor Saarbrücken mit 3:4 gegen Hansa Rostock und 2:3 gegen Hoffenheim II, gewann aber zuvor 2:0 gegen Waldhof Mannheim. Insgesamt erzielte Saarbrücken in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Jahn RegensburgUnentschiedenSaarbrücken
0
3
2
Deutschland 3 Liga
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
1
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
1
END
Deutschland 3 Liga
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
1
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
1
END
Deutschland 3 Liga
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
0
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
1
END
Deutschland 3 Liga
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
2
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
2
END
Deutschland DFB-Pokal
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
3
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
2
END
6Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 14. März 2026 in der 3. Liga statt: Saarbrücken und Regensburg trennten sich zu Hause 1:1. Auch das Hinspiel der gleichen Saison am 4. Oktober 2025 endete 1:1. Aus den vier jüngsten Ligaduellen gab es dreimal Unentschieden und einmal einen Saarbrücker Sieg – ein 1:0 für Saarbrücken in Regensburg im Mai 2024.

Jahn Regensburg vs. Saarbrücken: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
220072+56
S
S
2
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
211062+44
S
U
3
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
211052+34
U
S
4
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
211042+24
U
S
5
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
110052+33
S
6
SaarbrückenSaarbrückenSAB
110052+33
S
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
210143+13
S
N
8
Hansa RostockHansa RostockHRO
110032+13
S
9
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
110032+13
S
10
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
110021+13
S
11
MeppenMeppenSVM
210123-13
S
N
12
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
210112-13
N
S
13
RW EssenRW EssenESN
210135-23
S
N
14
IngolstadtIngolstadtFCI
20203302
U
U
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
201112-11
U
N
16
TSV HavelseTSV HavelseHAV
200224-20
N
N
17
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
100125-30
N
18
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
200214-30
N
N
19
SC VerlSC VerlVEL
200238-50
N
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
200217-60
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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