Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und Saarbrücken beginnt am 16.08.2026, 16:30.

Anstoßzeit Jahn Regensburg gegen Saarbrücken

Wer zeigt / überträgt Jahn Regensburg vs Saarbrücken heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und dem 1. FC Saarbrücken wird live bei MagentaSport übertragen. Der Streamingdienst der Telekom hält die Rechte an allen Partien der 3. Liga und zeigt die Begegnung in voller Länge. Im Free-TV ist die Partie nicht zu sehen. Alle verfügbaren Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

Jahn Regensburg vs. Saarbrücken: Spielvorschau

Jahn Regensburg empfängt den 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga. Beide Mannschaften sind stark in die neue Saison gestartet und treffen als Tabellenzweiter und -dritter aufeinander – ein Duell an der Spitze der dritten Liga.

Für Regensburg war der Saisonauftakt eindrucksvoll. Trainer Sascha Hildmann sah sein Team beim 5:2-Auswärtssieg gegen Viktoria Köln auftrumpfen – ein Signal, dass die Regensburger in dieser Spielzeit eine ernsthafte Rolle spielen wollen.

Auch Saarbrücken kommt mit Rückenwind. Der 5:2-Heimsieg gegen RW Essen am vergangenen Wochenende war ein klares Statement. Trainer Argirios Giannikis hat seine Mannschaft offensichtlich gut auf die Saison vorbereitet.

Die Vorzeichen stehen auf Tore. Beide Teams haben zum Saisonauftakt je fünf Treffer erzielt und sich dabei keine Defensivschwäche geleistet – zumindest nicht in der Endabrechnung.

Die jüngste Ligageschichte zwischen diesen Klubs ist geprägt von Unentschieden und knappen Ergebnissen. Ein klarer Sieger war in den vergangenen Begegnungen selten zu ermitteln.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live Stream und zur Anstoßzeit.





Jahn Regensburg vs. Saarbrücken: Aufstellungen

Form

Jahn Regensburg kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der Saisonauftakt gelang eindrucksvoll: ein 5:2-Auswärtssieg bei Viktoria Köln am 8. August. Davor gab es in einem Vorbereitungsspiel ein 4:2 gegen Ried. In der abgelaufenen Saison verlor Regensburg die letzten beiden Ligaspiele – 0:1 gegen Energie Cottbus und 0:1 gegen Waldhof Mannheim – ehe ein 2:1-Heimsieg gegen Hoffenheim II den Abschluss bildete. Aus den fünf Spielen erzielte Regensburg zehn Tore und kassierte acht.

Saarbrücken weist ebenfalls drei Siege aus den letzten fünf Partien auf. Der Saisonauftakt am 9. August mit einem 5:2-Heimsieg gegen RW Essen war überzeugend. Ein 1:1 gegen Augsburg im Vorbereitungsspiel war der einzige Punktgewinn ohne Sieg. In der Vorsaison verlor Saarbrücken mit 3:4 gegen Hansa Rostock und 2:3 gegen Hoffenheim II, gewann aber zuvor 2:0 gegen Waldhof Mannheim. Insgesamt erzielte Saarbrücken in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 14. März 2026 in der 3. Liga statt: Saarbrücken und Regensburg trennten sich zu Hause 1:1. Auch das Hinspiel der gleichen Saison am 4. Oktober 2025 endete 1:1. Aus den vier jüngsten Ligaduellen gab es dreimal Unentschieden und einmal einen Saarbrücker Sieg – ein 1:0 für Saarbrücken in Regensburg im Mai 2024.

Jahn Regensburg vs. Saarbrücken: Die Tabellen

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