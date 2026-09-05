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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Jahn Regensburg vs. MSV Duisburg heute live im TV und Livestream?

Jahn Regensburg - MSV Duisburg
Jahn Regensburg
MSV Duisburg
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Jahn Regensburg gegen MSV Duisburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und MSV Duisburg beginnt am 05.09.2026, 14:00.

Anstoßzeit Jahn Regensburg gegen MSV Duisburg

Wer zeigt / überträgt Jahn Regensburg vs MSV Duisburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und MSV Duisburg wird live bei MagentaSport übertragen. Alle TV- und Livestream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Hier ansehen

Jahn Regensburg vs. MSV Duisburg: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Jahn Regensburg den Tabellenführer MSV Duisburg. Die Partie verspricht einen klaren Kontrast zwischen einem Aufsteiger in der Formkrise und einem Spitzenreiter, der bislang nahezu alles richtig gemacht hat.

Regensburg hat einen schwierigen Saisonstart hinter sich. Die jüngste 1:5-Niederlage gegen Hoffenheim II war ein Dämpfer, den Trainer Sascha Hildmann schnell verarbeiten muss.

Duisburg dagegen reist mit breiter Brust an. Trainer Dietmar Hirsch hat seine Mannschaft nach Siegen gegen Meppen und SC Verl früh in Fahrt gebracht – das Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Elversberg war ein Ausrutscher, der die Ligaleistung kaum trübt.

Der MSV steht derzeit an der Tabellenspitze der 3. Liga und wird diesen Status verteidigen wollen. Für Regensburg geht es darum, den ersten Heimsieg der Saison einzufahren und Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu finden.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.


Jahn Regensburg vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

Jahn Regensburg vs MSV Duisburg Voraussichtliche Aufstellungen

Jahn Regensburg crest
Jahn Regensburg
SSV
Aufstellung
MSV Duisburg crest
MSV Duisburg
DUI
MSV Duisburg crest
MSV Duisburg
DUI

Trainer

  • S. Hildmann

Form

SSV

SSV - Form

COT
N0-1
RIE
S2-4
FCK
S2-5
SAB
N0-1
TSG
N5-1
Tor erzielt (kassiert)
10/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
DUI

DUI - Form

SPA
U0-0
SVM
S3-0
VEL
S2-4
ELV
N1-3
WUK
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Jahn Regensburg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer deutlichen 1:5-Niederlage gegen Hoffenheim II. Auch gegen Saarbrücken gab es zuvor ein 0:1. Die beiden Siege gelangen gegen Viktoria Köln mit 5:2 sowie in einem Testspiel gegen Ried mit 4:2.

MSV Duisburg präsentiert sich deutlich stabiler. Die Zebras gewannen drei ihrer letzten fünf Pflichtspiele, zuletzt mit einem 3:0 gegen Würzburger Kickers. Zuvor bezwang der MSV SC Verl auswärts mit 4:2 und Meppen mit 3:0. Das torlose Remis gegen Sparta Rotterdam und das 1:3 im DFB-Pokal gegen Elversberg sind die einzigen Ausrutscher dieser Phase. Duisburg traf in diesen fünf Spielen insgesamt elf Mal und kassierte vier Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Jahn RegensburgUnentschiedenMSV Duisburg
2
1
2
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
2
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
0
END
Deutschland 3 Liga
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
0
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
4
END
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
0
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
1
END
Deutschland 3 Liga
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
2
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
1
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
1
END
4Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste direkte Duell fand am 24. Januar 2026 in der 3. Liga statt: MSV Duisburg gewann zu Hause gegen Jahn Regensburg mit 2:0. Davor hatte Duisburg im August 2025 in Regensburg ebenfalls klar mit 4:0 gewonnen. Aus den fünf vorliegenden Begegnungen – darunter auch ein Zweitligaduell im März 2019 – gewann Duisburg dreimal, Regensburg einmal, ein Spiel endete unentschieden.

Jahn Regensburg vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
3300102+89
S
S
S
2
Hansa RostockHansa RostockHRO
3210107+37
S
U
S
3
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
421185+37
S
N
U
S
4
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
320194+56
S
S
N
5
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
320197+26
S
S
N
6
SaarbrückenSaarbrückenSAB
320186+26
N
S
S
7
MeppenMeppenSVM
320153+26
S
S
N
8
IngolstadtIngolstadtFCI
412156-15
N
S
U
U
9
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
311165+14
N
S
U
10
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
31117704
N
U
S
11
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
31113304
S
U
N
12
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
311156-14
N
U
S
13
RW EssenRW EssenESN
311135-24
U
S
N
14
TSV HavelseTSV HavelseHAV
310256-13
S
N
N
15
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
310268-23
N
N
S
16
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
310246-23
N
N
S
17
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
310224-23
S
N
N
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
310214-33
N
N
S
19
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
301217-61
U
N
N
20
SC VerlSC VerlVEL
3003410-60
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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