Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und MSV Duisburg beginnt am 05.09.2026, 14:00.

Anstoßzeit Jahn Regensburg gegen MSV Duisburg

Wer zeigt / überträgt Jahn Regensburg vs MSV Duisburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und MSV Duisburg wird live bei MagentaSport übertragen. Alle TV- und Livestream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

Jahn Regensburg vs. MSV Duisburg: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Jahn Regensburg den Tabellenführer MSV Duisburg. Die Partie verspricht einen klaren Kontrast zwischen einem Aufsteiger in der Formkrise und einem Spitzenreiter, der bislang nahezu alles richtig gemacht hat.

Regensburg hat einen schwierigen Saisonstart hinter sich. Die jüngste 1:5-Niederlage gegen Hoffenheim II war ein Dämpfer, den Trainer Sascha Hildmann schnell verarbeiten muss.

Duisburg dagegen reist mit breiter Brust an. Trainer Dietmar Hirsch hat seine Mannschaft nach Siegen gegen Meppen und SC Verl früh in Fahrt gebracht – das Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Elversberg war ein Ausrutscher, der die Ligaleistung kaum trübt.

Der MSV steht derzeit an der Tabellenspitze der 3. Liga und wird diesen Status verteidigen wollen. Für Regensburg geht es darum, den ersten Heimsieg der Saison einzufahren und Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu finden.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.





Jahn Regensburg vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

Form

Jahn Regensburg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer deutlichen 1:5-Niederlage gegen Hoffenheim II. Auch gegen Saarbrücken gab es zuvor ein 0:1. Die beiden Siege gelangen gegen Viktoria Köln mit 5:2 sowie in einem Testspiel gegen Ried mit 4:2.

MSV Duisburg präsentiert sich deutlich stabiler. Die Zebras gewannen drei ihrer letzten fünf Pflichtspiele, zuletzt mit einem 3:0 gegen Würzburger Kickers. Zuvor bezwang der MSV SC Verl auswärts mit 4:2 und Meppen mit 3:0. Das torlose Remis gegen Sparta Rotterdam und das 1:3 im DFB-Pokal gegen Elversberg sind die einzigen Ausrutscher dieser Phase. Duisburg traf in diesen fünf Spielen insgesamt elf Mal und kassierte vier Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell fand am 24. Januar 2026 in der 3. Liga statt: MSV Duisburg gewann zu Hause gegen Jahn Regensburg mit 2:0. Davor hatte Duisburg im August 2025 in Regensburg ebenfalls klar mit 4:0 gewonnen. Aus den fünf vorliegenden Begegnungen – darunter auch ein Zweitligaduell im März 2019 – gewann Duisburg dreimal, Regensburg einmal, ein Spiel endete unentschieden.

Jahn Regensburg vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

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