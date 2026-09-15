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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Jahn Regensburg vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Livestream?

Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf
Jahn Regensburg
Fortuna Düsseldorf
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Jahn Regensburg gegen Fortuna Düsseldorf. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und Fortuna Düsseldorf beginnt am 15.09.2026, 19:00.

Anstoßzeit Jahn Regensburg gegen Fortuna Düsseldorf

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 6

Wer zeigt / überträgt Jahn Regensburg vs Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. Alle Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Jahn Regensburg vs. Fortuna Düsseldorf: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Jahn Regensburg den Aufstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf. Beide Mannschaften stehen aus unterschiedlichen Gründen unter Druck – das verspricht eine intensive Partie.

Regensburg befindet sich in einer ernsten Lage. Trainer Sascha Hildmann hat mit seinem Team zuletzt drei Ligaspiele in Serie verloren und belegt den letzten Tabellenplatz. Jeder Punkt zählt jetzt.

Fortuna Düsseldorf reist mit gemischten Gefühlen an. Trainer Alexander Ende hat die Niederlagenserie zwar gestoppt – zuletzt gab es ein 2:1 gegen MSV Duisburg und ein 0:0 gegen Fortuna Köln – doch die Konstanz fehlt weiterhin.

Düsseldorf belegt Tabellenplatz elf und hat die Chance, mit einem Sieg in der oberen Tabellenhälfte Fuß zu fassen. Für Regensburg dagegen geht es bereits darum, den Anschluss nicht endgültig zu verlieren.

Die Bilanz aus den vergangenen direkten Duellen spricht klar für Düsseldorf, das in vier der letzten fünf Begegnungen die Nase vorn hatte. Regensburg braucht eine Leistungssteigerung, um diesen Trend zu brechen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung – das steht nachfolgend.


Jahn Regensburg vs. Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen

Jahn Regensburg vs Fortuna Düsseldorf Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Hildmann

Form

SSV

SSV - Form

FCK
S2-5
SAB
N0-1
TSG
N5-1
DUI
N1-2
ALA
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
9/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
F95

F95 - Form

TSG
N0-2
SCF
N1-5
VFB
S1-0
FOK
U0-0
DUI
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
4/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Jahn Regensburg kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Alemannia Aachen, davor setzte es ein 1:2 gegen MSV Duisburg. In diesen fünf Spielen erzielte Regensburg neun Tore und kassierte elf.

Fortuna Düsseldorf weist in diesem Zeitraum zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Zuletzt gewann Düsseldorf auswärts mit 2:1 gegen MSV Duisburg, davor gab es ein 0:0 gegen Fortuna Köln. In den fünf Partien traf Düsseldorf viermal und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Jahn RegensburgUnentschiedenFortuna Düsseldorf
0
0
5
Deutschland 2 Bundesliga
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
1
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
0
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
0
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
1
END
Deutschland DFB-Pokal
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
0
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
4
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
0
END
0Erzielte Tore12
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5

Das jüngste direkte Duell fand am 15. März 2025 in der 2. Bundesliga statt: Fortuna Düsseldorf gewann zu Hause mit 1:0 gegen Jahn Regensburg. Aus den fünf vorliegenden Begegnungen – darunter Spiele in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal – gewann Düsseldorf viermal, Regensburg kein einziges Mal. Düsseldorf erzielte in diesen fünf Partien insgesamt elf Tore und kassierte nur eines.

Jahn Regensburg vs. Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
5401135+812
N
S
S
S
S
2
RW EssenRW EssenESN
5311107+310
S
S
U
S
N
3
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
531198+110
S
S
N
U
S
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
5302148+69
N
S
N
S
S
5
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
5302138+59
S
N
S
S
N
6
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
5221107+38
U
S
N
U
S
7
IngolstadtIngolstadtFCI
52216608
S
N
S
U
U
8
Hansa RostockHansa RostockHRO
52211112-18
N
U
S
U
S
9
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
5212117+47
U
N
S
S
N
10
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
52128807
S
N
N
U
S
11
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
521245-17
S
U
S
N
N
12
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
521246-27
U
S
N
N
S
13
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
51315506
U
U
S
U
N
14
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
520379-26
N
S
N
N
S
15
SC VerlSC VerlVEL
5203711-46
S
S
N
N
N
16
MeppenMeppenSVM
5203711-46
N
N
S
S
N
17
TSV HavelseTSV HavelseHAV
5113810-24
U
N
S
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
5113912-34
U
N
N
N
S
19
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
5113913-44
N
N
N
S
U
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
502329-72
N
U
U
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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