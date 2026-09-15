Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und Fortuna Düsseldorf beginnt am 15.09.2026, 19:00.

Anstoßzeit Jahn Regensburg gegen Fortuna Düsseldorf

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Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. Alle Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

Jahn Regensburg vs. Fortuna Düsseldorf: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Jahn Regensburg den Aufstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf. Beide Mannschaften stehen aus unterschiedlichen Gründen unter Druck – das verspricht eine intensive Partie.

Regensburg befindet sich in einer ernsten Lage. Trainer Sascha Hildmann hat mit seinem Team zuletzt drei Ligaspiele in Serie verloren und belegt den letzten Tabellenplatz. Jeder Punkt zählt jetzt.

Fortuna Düsseldorf reist mit gemischten Gefühlen an. Trainer Alexander Ende hat die Niederlagenserie zwar gestoppt – zuletzt gab es ein 2:1 gegen MSV Duisburg und ein 0:0 gegen Fortuna Köln – doch die Konstanz fehlt weiterhin.

Düsseldorf belegt Tabellenplatz elf und hat die Chance, mit einem Sieg in der oberen Tabellenhälfte Fuß zu fassen. Für Regensburg dagegen geht es bereits darum, den Anschluss nicht endgültig zu verlieren.

Die Bilanz aus den vergangenen direkten Duellen spricht klar für Düsseldorf, das in vier der letzten fünf Begegnungen die Nase vorn hatte. Regensburg braucht eine Leistungssteigerung, um diesen Trend zu brechen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung – das steht nachfolgend.





Jahn Regensburg vs. Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen

Form

Jahn Regensburg kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Alemannia Aachen, davor setzte es ein 1:2 gegen MSV Duisburg. In diesen fünf Spielen erzielte Regensburg neun Tore und kassierte elf.

Fortuna Düsseldorf weist in diesem Zeitraum zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Zuletzt gewann Düsseldorf auswärts mit 2:1 gegen MSV Duisburg, davor gab es ein 0:0 gegen Fortuna Köln. In den fünf Partien traf Düsseldorf viermal und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell fand am 15. März 2025 in der 2. Bundesliga statt: Fortuna Düsseldorf gewann zu Hause mit 1:0 gegen Jahn Regensburg. Aus den fünf vorliegenden Begegnungen – darunter Spiele in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal – gewann Düsseldorf viermal, Regensburg kein einziges Mal. Düsseldorf erzielte in diesen fünf Partien insgesamt elf Tore und kassierte nur eines.

Jahn Regensburg vs. Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen

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