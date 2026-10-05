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UEFA Nations League A
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Wer zeigt / überträgt Italien vs. Türkei heute live im TV und Livestream?

Italien - Türkei
Italien
Türkei
UEFA Nations League A

In der UEFA Nations League A spielt Italien gegen Türkei. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Italien und Türkei beginnt am 05.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Italien gegen Türkei

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 4
Stadio Renato Dell'Ara

Wer zeigt / überträgt Italien vs Türkei heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Italien und der Türkei ist in Deutschland live auf DAZN zu sehen. Alle Übertragungsdetails sind unten aufgeführt.

DAZN

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Hier ansehen

Italien vs. Türkei: Spielvorschau

Im Stadio Renato Dell'Ara in Bologna empfängt Italien die Türkei im Rahmen der UEFA Nations League A. Für die Azzurri geht es darum, nach zuletzt gemischten Ergebnissen wieder Boden gutzumachen.

Roberto Mancini hat seine Mannschaft auf ein Duell eingestimmt, das taktische Reife verlangt. Nach dem 1:1 gegen Frankreich und einer deutlichen 4:1-Heimniederlage gegen die Türkei zuletzt – die Tabellensituation macht deutlich, wie viel für beide Teams auf dem Spiel steht.

Alessandro Bastoni steht dabei besonders im Fokus. Der Inter-Verteidiger hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass er auf internationalem Niveau entscheidende Momente prägen kann – sein Ausgleichstreffer in Paris war ein Beleg dafür.

Die Türkei reist nach Bologna in einer schwierigen Phase an. Vincenzo Montella weiß, dass seiner Mannschaft nach drei Nations-League-Niederlagen in Folge der Rücken zur Wand steht. Fehler werden auf diesem Niveau konsequent bestraft.

Trotz der angespannten Lage verteidigt Montella seine Spieler öffentlich. Die Qualität im Kader ist vorhanden – doch die Konstanz fehlt bislang.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Italien vs. Türkei: Aufstellungen

Italien vs Türkei Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Italien crest
Italien
ITA
Aufstellung
Türkei crest
Türkei
TUR
4-4-2
G. DonnarummaG. DonnarummaA. BastoniA. BastoniM. KayodeM. KayodeR. CalafioriR. CalafioriG. ScalviniG. ScalviniN. BarellaN. BarellaS. TonaliS. TonaliD. FrattesiD. FrattesiF. EspositoF. EspositoS. EspositoS. EspositoM. KeanM. KeanU. CakirU. CakirM. DemiralM. DemiralF. KadiogluF. KadiogluAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciM. CelikM. CelikO. AydinO. AydinIsmail YüksekIsmail YüksekE. ElmaliE. ElmaliSalih ÖzcanSalih ÖzcanD. GulD. GulK. AkturkogluK. Akturkoglu
Türkei crest
Türkei
TUR
4-3-3
Italien

Startelf

Türkei

Trainer

  • R. Mancini
  • V. Montella

Form

ITA

ITA - Form

LUX
S0-1
GRI
S0-1
BEL
N0-2
TUR
S1-4
FRA
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
TUR

TUR - Form

PAR
N0-1
USA
S3-2
FRA
N0-1
ITA
N1-4
BEL
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
4/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Italien kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Die Azzurri trennten sich zuletzt 1:1 von Frankreich, nachdem zuvor ein 4:1-Heimsieg gegen die Türkei gelungen war. Gegen Belgien setzte es eine 0:2-Niederlage, während zwei Freundschaftsspiele gegen Griechenland und Luxemburg jeweils mit 1:0-Auswärtssiegen endeten. Insgesamt erzielte Italien in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte vier.

Die Türkei hingegen verlor drei der vergangenen fünf Spiele und gewann nur eines. Nach dem 3:0 gegen Belgien und dem 4:1 gegen Italien im Nations-League-Doppel sowie einer 0:1-Niederlage gegen Frankreich gelang der Mannschaft von Vincenzo Montella zuletzt ein 3:2-Erfolg gegen die USA bei der Weltmeisterschaft – das einzige Erfolgserlebnis in diesem Zeitraum. Insgesamt kassierte die Türkei in diesen fünf Partien neun Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

ItalienUnentschiedenTürkei
3
2
0
UEFA Nations League A
Türkei badge
Türkei
TUR
1
Italien badge
Italien
ITA
4
END
Freundschaftsspiele
Italien badge
Italien
ITA
0
Türkei badge
Türkei
TUR
0
END
Freundschaftsspiele
Türkei badge
Türkei
TUR
2
Italien badge
Italien
ITA
3
END
Europameisterschaft
Türkei badge
Türkei
TUR
0
Italien badge
Italien
ITA
3
END
Freundschaftsspiele
Italien badge
Italien
ITA
1
Türkei badge
Türkei
TUR
1
END
11Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 28. September 2026 in der UEFA Nations League A statt – die Türkei gewann damals mit 4:1 gegen Italien. In den fünf dokumentierten Duellen kommt Italien auf drei Siege, die Türkei auf einen, ein Spiel endete unentschieden. Zuvor gab es ein torloses Freundschaftsspiel im Juni 2024 sowie einen 3:2-Sieg Italiens im März 2022.

Italien vs. Türkei: Die Tabellen

Grp. 1

#PSUNTG+/-PktForm
1
FrankreichFrankreichFRA
321031+27
U
S
S
2
BelgienBelgienBEL
320151+46
S
N
S
3
ItalienItalienITA
311154+14
U
S
N
4
TürkeiTürkeiTUR
300318-70
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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