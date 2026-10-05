Das Spiel zwischen Italien und Türkei beginnt am 05.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Italien gegen Türkei

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 5. Okt. 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Wer zeigt / überträgt Italien vs Türkei heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Italien und der Türkei ist in Deutschland live auf DAZN zu sehen. Alle Übertragungsdetails sind unten aufgeführt.

Italien vs. Türkei: Spielvorschau

Im Stadio Renato Dell'Ara in Bologna empfängt Italien die Türkei im Rahmen der UEFA Nations League A. Für die Azzurri geht es darum, nach zuletzt gemischten Ergebnissen wieder Boden gutzumachen.

Roberto Mancini hat seine Mannschaft auf ein Duell eingestimmt, das taktische Reife verlangt. Nach dem 1:1 gegen Frankreich und einer deutlichen 4:1-Heimniederlage gegen die Türkei zuletzt – die Tabellensituation macht deutlich, wie viel für beide Teams auf dem Spiel steht.

Alessandro Bastoni steht dabei besonders im Fokus. Der Inter-Verteidiger hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass er auf internationalem Niveau entscheidende Momente prägen kann – sein Ausgleichstreffer in Paris war ein Beleg dafür.

Die Türkei reist nach Bologna in einer schwierigen Phase an. Vincenzo Montella weiß, dass seiner Mannschaft nach drei Nations-League-Niederlagen in Folge der Rücken zur Wand steht. Fehler werden auf diesem Niveau konsequent bestraft.

Trotz der angespannten Lage verteidigt Montella seine Spieler öffentlich. Die Qualität im Kader ist vorhanden – doch die Konstanz fehlt bislang.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Italien vs. Türkei: Aufstellungen

Form

Italien kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Die Azzurri trennten sich zuletzt 1:1 von Frankreich, nachdem zuvor ein 4:1-Heimsieg gegen die Türkei gelungen war. Gegen Belgien setzte es eine 0:2-Niederlage, während zwei Freundschaftsspiele gegen Griechenland und Luxemburg jeweils mit 1:0-Auswärtssiegen endeten. Insgesamt erzielte Italien in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte vier.

Die Türkei hingegen verlor drei der vergangenen fünf Spiele und gewann nur eines. Nach dem 3:0 gegen Belgien und dem 4:1 gegen Italien im Nations-League-Doppel sowie einer 0:1-Niederlage gegen Frankreich gelang der Mannschaft von Vincenzo Montella zuletzt ein 3:2-Erfolg gegen die USA bei der Weltmeisterschaft – das einzige Erfolgserlebnis in diesem Zeitraum. Insgesamt kassierte die Türkei in diesen fünf Partien neun Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 28. September 2026 in der UEFA Nations League A statt – die Türkei gewann damals mit 4:1 gegen Italien. In den fünf dokumentierten Duellen kommt Italien auf drei Siege, die Türkei auf einen, ein Spiel endete unentschieden. Zuvor gab es ein torloses Freundschaftsspiel im Juni 2024 sowie einen 3:2-Sieg Italiens im März 2022.

Italien vs. Türkei: Die Tabellen

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Frankreich FRA 3 2 1 0 3 1 +2 7 U S S 2 Belgien BEL 3 2 0 1 5 1 +4 6 S N S 3 Italien ITA 3 1 1 1 5 4 +1 4 U S N 4 Türkei TUR 3 0 0 3 1 8 -7 0 N N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

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