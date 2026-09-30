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UEFA Nations League B
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Wer zeigt / überträgt Irland vs. Österreich heute live im TV und Livestream?

Irland - Österreich
Irland
Österreich
UEFA Nations League B

In der UEFA Nations League B spielt Irland gegen Österreich. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Irland und Österreich beginnt am 01.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Irland gegen Österreich

crest
UEFA Nations League B - Spielwoche 3
Aviva Stadium

Wer zeigt / überträgt Irland vs Österreich heute live im TV und Livestream?

Die TV- und Live-Stream-Optionen für Irland vs. Österreich sind nachfolgend aufgelistet.

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Irland vs. Österreich: Spielvorschau

Die Republik Irland empfängt Österreich am Donnerstag, den 1. Oktober, im Aviva Stadium in Dublin im Rahmen der UEFA Nations League B Gruppe 3. Tabellenführer Österreich reist als klarer Favorit an, während die Iren nach einem turbulenten Auftakt dringend Punkte benötigen.

Heimir Hallgrimssons Mannschaft hat die erste Runde der Gruppenphase mit gemischten Gefühlen hinter sich. Nach der 1:0-Niederlage gegen Kosovo gewann Irland zuletzt deutlich mit 3:0 gegen Israel in Debrecen – ein Ergebnis, das Selbstvertrauen gibt, aber auch von erheblichem Nebengeräusch begleitet wurde.

Die Partie gegen Israel war nicht nur sportlich aufgeladen: Irische Spieler verweigerten den Handschlag vor dem Anpfiff und traten mit schwarzen Armbinden an. Trotz der Kontroverse um mögliche Boykottaufrufe und den kurzfristigen Rückzug von Gavin Bazunu aus dem Kader lieferte die Mannschaft eine überzeugende Leistung ab.

Österreich hingegen präsentiert sich in dieser Nations-League-Runde in starker Form. Ralf Rangnicks Team besiegte zunächst Israel mit 3:1 und setzte sich dann auch gegen Kosovo mit 3:1 durch – zwei Siege, die Österreich an die Tabellenspitze der Gruppe gebracht haben.

Nach dem WM-Sommer, in dem Österreich gegen Argentinien verlor, gegen Algerien 3:3 spielte und schließlich mit 0:3 gegen Spanien ausschied, zeigt die Mannschaft in der Nations League eine deutlich konstantere Leistung. Das Aviva Stadium wird am Donnerstagabend der Schauplatz eines Duells sein, das für beide Seiten richtungsweisend ist.

Alle Informationen zur Übertragung, Aufstellung und Anstoßzeit findet ihr hier.


Irland vs. Österreich: Aufstellungen

Irland vs Österreich Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Irland crest
Irland
IRL
Aufstellung
Österreich crest
Österreich
AUT
4-2-3-1
C. KelleherC. KelleherJ. EganJ. EganJ. O'BrienJ. O'BrienD. O'SheaD. O'Sheateam-logoJ. MoylanC. OgbeneC. Ogbeneteam-logoJ. KnightJ. AbankwahJ. AbankwahR. ManningR. ManningJ. MolumbyJ. MolumbyT. ParrottT. ParrottA. SchlagerA. SchlagerMaximilian WöberMaximilian WöberD. AffengruberD. AffengruberP. LienhartP. LienhartS. PoschS. PoschX. SchlagerX. SchlagerP. WannerP. WannerR. SchmidR. SchmidP. WimmerP. WimmerN. SeiwaldN. SeiwaldC. AdamuC. Adamu
Österreich crest
Österreich
AUT
3-4-2-1
Irland

Startelf

Österreich

Trainer

  • H. Hallgrimsson
  • R. Rangnick

Form

IRL

IRL - Form

GRE
S5-0
QAT
S1-0
CAN
U1-1
KOS
N1-0
ISR
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
10/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
AUT

AUT - Form

ARG
N2-0
ALG
U3-3
ESP
N3-0
ISR
S3-1
KOS
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Die Republik Irland kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der jüngste Auftritt war ein klares 3:0 gegen Israel in der Nations League, zuvor gab es eine 0:1-Niederlage gegen Kosovo. In den fünf Partien erzielte Irland acht Tore und kassierte zwei.

Österreich präsentiert sich mit drei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen in den vergangenen fünf Spielen. Nach dem 3:0 gegen Spanien bei der WM und dem 3:3 gegen Algerien startete Österreich stark in die Nations League mit Siegen gegen Israel (3:1) und Kosovo (3:1). Insgesamt erzielte Österreich in diesen fünf Partien zwölf Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

IrlandUnentschiedenÖsterreich
1
2
1
WM-Qualifikation
Irland badge
Irland
IRL
1
Österreich badge
Österreich
AUT
1
END
WM-Qualifikation
Österreich badge
Österreich
AUT
0
Irland badge
Irland
IRL
1
END
WM-Qualifikation
Österreich badge
Österreich
AUT
1
Irland badge
Irland
IRL
0
END
WM-Qualifikation
Irland badge
Irland
IRL
2
Österreich badge
Österreich
AUT
2
END
4Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

Die jüngste Begegnung beider Mannschaften fand im Juni 2017 in Dublin statt und endete 1:1 im Rahmen der WM-Qualifikation. Blickt man auf die letzten vier dokumentierten Duelle zurück, gewann Österreich zwei davon, Irland eines, und ein Spiel endete unentschieden – die Serie ist also ausgeglichen, mit Toren auf beiden Seiten in nahezu jeder Partie.

Irland vs. Österreich: Die Tabellen

Grp. 3

#PSUNTG+/-PktForm
1
ÖsterreichÖsterreichAUT
220062+46
S
S
2
KosovoKosovoKOS
210123-13
N
S
3
IrlandIrlandIRL
210131+23
S
N
4
IsraelIsraelISR
200216-50
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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