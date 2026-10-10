Das Spiel zwischen Inter Miami CF und DC United beginnt am 11.10.2026, 01:30.

Anstoßzeit Inter Miami CF gegen DC United

USA MLS - Spielwoche 28 10. Okt. 2026 - 19:30 Nu Stadium

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Das Spiel zwischen Inter Miami CF und DC United ist live auf Apple TV zu sehen. Alle Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Inter Miami CF vs. DC United: Spielvorschau

Inter Miami CF empfängt DC United im Nu Stadium in einem MLS-Duell, das für die Gastgeber in der entscheidenden Phase der Regular Season erhebliches Gewicht hat.

Kily Gonzalez' Mannschaft belegt derzeit den dritten Platz in der Eastern Conference und kämpft darum, die Playoff-Position zu festigen. Die jüngste Formkurve gibt jedoch Anlass zur Sorge: Nur ein Sieg aus den letzten fünf Pflichtspielen zeigt, dass Miami Konstanz vermissen lässt.

Lionel Messi ist nach seinem emotionalen Abschied von der argentinischen Nationalmannschaft ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der 39-Jährige richtet seinen Fokus nun vollständig auf den Klub und dürfte in den verbleibenden Wochen der Regular Season eine zentrale Rolle spielen.

Coach Gonzalez machte deutlich, dass Miami die gewonnene Verfügbarkeit von Messi ohne internationale Unterbrechungen voll ausschöpfen will. Der Argentinier steht dem Verein ab sofort uneingeschränkt zur Verfügung.

DC United reist als Elfter der Eastern Conference nach Florida und befindet sich damit klar außerhalb der Playoff-Plätze. Rene Weiler sucht mit seiner Mannschaft nach einer Reaktion auf zuletzt schwankende Leistungen.

Für Miami ist dies ein Heimspiel, das gewonnen werden muss, um den Druck auf die Konkurrenz aufrechtzuerhalten. DC United sieht die Partie als Chance, für eine Überraschung zu sorgen.

Alle Informationen zum Live-Stream, TV-Sender und zur Anstoßzeit gibt es hier im Überblick.





Inter Miami CF vs. DC United: Aufstellungen

Form

Inter Miami kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Niederlage setzte es mit 1:2 gegen Columbus Crew. Zuvor trennten sich die Floridaner zweimal 2:2 – gegen San Diego FC und Nashville SC. Lediglich der 2:0-Sieg gegen Cruz Azul im Campeones Cup brachte einen vollen Erfolg. In diesen fünf Spielen erzielte Miami acht Tore und kassierte sechs.

DC United weist aus den letzten fünf Partien einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gab es ein 0:1 in einem Freundschaftsspiel gegen Paderborn. In der MLS holte das Team ein 3:3 gegen Vancouver Whitecaps, verlor aber 1:2 gegen Charlotte FC. Der einzige Ligasieg gelang mit 2:1 gegen Columbus Crew. Insgesamt erzielte United sechs Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand im März 2026 statt: Inter Miami gewann auswärts bei DC United mit 2:1 in der MLS. Aus den letzten fünf direkten Duellen hat Miami dreimal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. DC United hielt Miami zuletzt im August 2025 mit einem 1:1 in Schach.

Inter Miami CF vs. DC United: Die Tabellen

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