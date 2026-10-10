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Wer zeigt / überträgt Inter Miami CF vs. DC United heute live im TV und Livestream?

Inter Miami CF - DC United
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In der MLS spielt Inter Miami CF gegen DC United. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Inter Miami CF und DC United beginnt am 11.10.2026, 01:30.

Anstoßzeit Inter Miami CF gegen DC United

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USA MLS - Spielwoche 28
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Wer zeigt / überträgt Inter Miami CF vs DC United heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Inter Miami CF und DC United ist live auf Apple TV zu sehen. Alle Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Inter Miami CF vs. DC United: Spielvorschau

Inter Miami CF empfängt DC United im Nu Stadium in einem MLS-Duell, das für die Gastgeber in der entscheidenden Phase der Regular Season erhebliches Gewicht hat.

Kily Gonzalez' Mannschaft belegt derzeit den dritten Platz in der Eastern Conference und kämpft darum, die Playoff-Position zu festigen. Die jüngste Formkurve gibt jedoch Anlass zur Sorge: Nur ein Sieg aus den letzten fünf Pflichtspielen zeigt, dass Miami Konstanz vermissen lässt.

Lionel Messi ist nach seinem emotionalen Abschied von der argentinischen Nationalmannschaft ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der 39-Jährige richtet seinen Fokus nun vollständig auf den Klub und dürfte in den verbleibenden Wochen der Regular Season eine zentrale Rolle spielen.

Coach Gonzalez machte deutlich, dass Miami die gewonnene Verfügbarkeit von Messi ohne internationale Unterbrechungen voll ausschöpfen will. Der Argentinier steht dem Verein ab sofort uneingeschränkt zur Verfügung.

DC United reist als Elfter der Eastern Conference nach Florida und befindet sich damit klar außerhalb der Playoff-Plätze. Rene Weiler sucht mit seiner Mannschaft nach einer Reaktion auf zuletzt schwankende Leistungen.

Für Miami ist dies ein Heimspiel, das gewonnen werden muss, um den Druck auf die Konkurrenz aufrechtzuerhalten. DC United sieht die Partie als Chance, für eine Überraschung zu sorgen.

Alle Informationen zum Live-Stream, TV-Sender und zur Anstoßzeit gibt es hier im Überblick.


Inter Miami CF vs. DC United: Aufstellungen

Inter Miami CF vs DC United Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • K. Gonzalez

Form

MIA

MIA - Form

CHI
U1-1
NSC
U2-2
CRU
S2-0
SDI
U2-2
COL
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
DCU

DCU - Form

COL
S2-1
ATL
U0-0
CLT
N1-2
VAN
U3-3
SCP
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Inter Miami kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Niederlage setzte es mit 1:2 gegen Columbus Crew. Zuvor trennten sich die Floridaner zweimal 2:2 – gegen San Diego FC und Nashville SC. Lediglich der 2:0-Sieg gegen Cruz Azul im Campeones Cup brachte einen vollen Erfolg. In diesen fünf Spielen erzielte Miami acht Tore und kassierte sechs.

DC United weist aus den letzten fünf Partien einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gab es ein 0:1 in einem Freundschaftsspiel gegen Paderborn. In der MLS holte das Team ein 3:3 gegen Vancouver Whitecaps, verlor aber 1:2 gegen Charlotte FC. Der einzige Ligasieg gelang mit 2:1 gegen Columbus Crew. Insgesamt erzielte United sechs Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Inter Miami CFUnentschiedenDC United
4
1
0
USA MLS
DC United badge
DC United
DCU
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
END
USA MLS
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
3
DC United badge
DC United
DCU
2
END
USA MLS
DC United badge
DC United
DCU
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
END
USA MLS
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
DC United badge
DC United
DCU
0
END
USA MLS
DC United badge
DC United
DCU
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
3
END
10Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen fand im März 2026 statt: Inter Miami gewann auswärts bei DC United mit 2:1 in der MLS. Aus den letzten fünf direkten Duellen hat Miami dreimal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. DC United hielt Miami zuletzt im August 2025 mit einem 1:1 in Schach.

Inter Miami CF vs. DC United: Die Tabellen

Major League Soccer Ost

#PSUNTG+/-PktForm
1
Nashville SCNashville SCNSC
2718635521+3460
S
S
U
N
U
2
New England RevolutionNew England RevolutionNER
2714494536+946
N
S
S
S
N
3
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
27121056450+1446
N
U
U
U
U
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
2713684939+1045
S
S
N
N
U
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
2712784738+943
N
S
U
S
U
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
27116105444+1039
S
S
S
S
S
7
Orlando CityOrlando CityORL
27104134864-1634
N
N
S
S
S
8
Red Bull New YorkRed Bull New YorkRNY
2796123451-1733
N
S
S
N
U
9
New York City FCNew York City FCNYC
2789104136+533
U
N
S
N
U
10
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
268995564-933
N
U
U
N
N
11
DC UnitedDC UnitedDCU
2661283442-830
U
N
U
S
U
12
Columbus CrewColumbus CrewCOL
2785143943-429
S
S
N
N
S
13
Toronto FCToronto FCTFC
27611103951-1229
N
N
N
S
U
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
2776143245-1327
U
S
U
N
U
15
CF MontrealCF MontrealMTL
2766153454-2024
S
N
N
N
N
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League

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