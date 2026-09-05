Das Spiel zwischen Inter Mailand und SSC Neapel beginnt am 05.09.2026, 18:00.

Anstoßzeit Inter Mailand gegen SSC Neapel

Italien Serie A - Spielwoche 3 5. Sept. 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

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Inter Mailand vs. SSC Neapel: Spielvorschau

Inter Mailand empfängt SSC Neapel am Samstag, den 5. September 2026 im Giuseppe Meazza in Mailand. Es ist das Duell des Tabellenführers gegen einen Aufsteiger, der nach einem Fehlstart dringend Punkte braucht – der dritte Spieltag der Serie A 2026/27 liefert schon früh ein Spitzenspiel.

Der amtierende Meister kommt mit breiter Brust in diese Partie. Unter Trainer Cristian Chivu gewann Inter beide bisherigen Ligaspiele: 4:1 gegen Monza zum Auftakt und 1:0 auswärts in Cagliari, wo Hakan Çalhanoğlu das einzige Tor erzielte. Sechs Punkte, fünf Tore, kein Gegentor in der Liga – der Start könnte kaum besser sein.

Napoli hingegen reist mit gemischten Gefühlen nach Mailand. Massimiliano Allegri muss seine Mannschaft nach einer enttäuschenden Heimniederlage gegen Como 1907 (1:2) neu ausrichten. Trotz des Ausgleichstreffers von Rasmus Højlund und der Einwechslung von Kevin De Bruyne im zweiten Durchgang blieben die Süditalienern ohne Punkte – ein Rückschlag, den es nun zu verarbeiten gilt.

Die personelle Lage bei Neapel ist angespannt. Alessandro Buongiorno, Scott McTominay, Luca Marianucci und Giovane Nascimento fehlen verletzt. Besonders der Ausfall von McTominay wiegt schwer: Der schottische Mittelfeldspieler wurde am Herzen operiert, und der behandelnde Arzt stellte klar, dass der Genesungsprozess länger dauern könnte als zunächst erwartet.

Für Inter ist es die Chance, den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter auszubauen und ein frühes Zeichen in der Titelverteidigung zu setzen. Neapel braucht dagegen einen Sieg, um nicht schon nach drei Spieltagen den Anschluss zu verlieren.

Wo die Partie zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es hier im Überblick.





Inter Mailand vs. SSC Neapel: Aufstellungen

Form

Inter Mailand kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Das einzige Unentschieden war das 1:1 im Vorbereitungsfreundschaftsspiel gegen AC Mailand. In der Liga gewann Inter beide Spiele – darunter das 4:1 gegen Monza und das 1:0 bei Cagliari. Insgesamt erzielte Inter in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte drei.

SSC Neapel holte drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Der jüngste Auftritt war die 1:2-Heimpleite gegen Como in der Serie A. Zuvor gewann Neapel 2:0 bei Genua und schlug Aris Thessaloniki in der Vorbereitung mit 6:2. In den fünf Partien insgesamt traf Neapel zwölfmal, kassierte aber sieben Gegentore – eine Defensivbilanz, die Allegri beschäftigen dürfte.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen zwischen Inter Mailand und SSC Neapel endete am 11. Januar 2026 im Giuseppe Meazza mit einem 2:2-Unentschieden in der Serie A. Davor hatte Neapel im Oktober 2025 das Heimspiel mit 3:1 gewonnen. Insgesamt liefern die letzten fünf direkten Duelle in der Serie A ein ausgeglichenes Bild: zwei Neapel-Siege, ein Inter-Sieg und zwei Unentschieden, mit Toren in jeder einzelnen Begegnung.

Inter Mailand vs. SSC Neapel: Die Tabellen

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