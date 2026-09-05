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Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. SSC Neapel heute live im TV und Livestream?

Inter Mailand - SSC Neapel
Inter Mailand
SSC Neapel
Italien Serie A

In der Italien Serie A spielt Inter Mailand gegen SSC Neapel. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Inter Mailand und SSC Neapel beginnt am 05.09.2026, 18:00.

Anstoßzeit Inter Mailand gegen SSC Neapel

crest
Italien Serie A - Spielwoche 3
Giuseppe Meazza

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs SSC Neapel heute live im TV und Livestream?

Inter Mailand gegen SSC Neapel ist live auf DAZN zu sehen. Den Livestream gibt es direkt über den Anbieter.

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Inter Mailand vs. SSC Neapel: Spielvorschau

Inter Mailand empfängt SSC Neapel am Samstag, den 5. September 2026 im Giuseppe Meazza in Mailand. Es ist das Duell des Tabellenführers gegen einen Aufsteiger, der nach einem Fehlstart dringend Punkte braucht – der dritte Spieltag der Serie A 2026/27 liefert schon früh ein Spitzenspiel.

Der amtierende Meister kommt mit breiter Brust in diese Partie. Unter Trainer Cristian Chivu gewann Inter beide bisherigen Ligaspiele: 4:1 gegen Monza zum Auftakt und 1:0 auswärts in Cagliari, wo Hakan Çalhanoğlu das einzige Tor erzielte. Sechs Punkte, fünf Tore, kein Gegentor in der Liga – der Start könnte kaum besser sein.

Napoli hingegen reist mit gemischten Gefühlen nach Mailand. Massimiliano Allegri muss seine Mannschaft nach einer enttäuschenden Heimniederlage gegen Como 1907 (1:2) neu ausrichten. Trotz des Ausgleichstreffers von Rasmus Højlund und der Einwechslung von Kevin De Bruyne im zweiten Durchgang blieben die Süditalienern ohne Punkte – ein Rückschlag, den es nun zu verarbeiten gilt.

Die personelle Lage bei Neapel ist angespannt. Alessandro Buongiorno, Scott McTominay, Luca Marianucci und Giovane Nascimento fehlen verletzt. Besonders der Ausfall von McTominay wiegt schwer: Der schottische Mittelfeldspieler wurde am Herzen operiert, und der behandelnde Arzt stellte klar, dass der Genesungsprozess länger dauern könnte als zunächst erwartet.

Für Inter ist es die Chance, den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter auszubauen und ein frühes Zeichen in der Titelverteidigung zu setzen. Neapel braucht dagegen einen Sieg, um nicht schon nach drei Spieltagen den Anschluss zu verlieren.

Wo die Partie zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es hier im Überblick.


Inter Mailand vs. SSC Neapel: Aufstellungen

Inter Mailand vs SSC Neapel Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
Aufstellung
SSC Neapel crest
SSC Neapel
NAP
4-3-3
1J. Martinez95A. Bastoni25M. Akanji28B. Pavard23N. Barella17A. Diouf20H. Calhanoglu32F. Dimarco7P. Zielinski10L. Martinez94F. Esposito1A. Meret37L. Spinazzola22G. Di Lorenzo13A. Rrahmani16R. Marin99A. Zambo Anguissa68S. Lobotka11K. De Bruyne21M. Politano19Rasmus Höjlund27A. Santos
SSC Neapel crest
SSC Neapel
NAP
3-5-2
Inter Mailand

Startelf

SSC Neapel

Trainer

  • C. Chivu
  • M. Allegri

Form

INT

INT - Form

MIL
U1-1
JUV
S1-2
BET
S1-0
MON
S4-1
CGL
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
9/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
NAP

NAP - Form

OSA
S2-1
CEL
U1-1
ARI
S6-2
GEN
S0-2
COM
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Inter Mailand kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Das einzige Unentschieden war das 1:1 im Vorbereitungsfreundschaftsspiel gegen AC Mailand. In der Liga gewann Inter beide Spiele – darunter das 4:1 gegen Monza und das 1:0 bei Cagliari. Insgesamt erzielte Inter in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte drei.

SSC Neapel holte drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Der jüngste Auftritt war die 1:2-Heimpleite gegen Como in der Serie A. Zuvor gewann Neapel 2:0 bei Genua und schlug Aris Thessaloniki in der Vorbereitung mit 6:2. In den fünf Partien insgesamt traf Neapel zwölfmal, kassierte aber sieben Gegentore – eine Defensivbilanz, die Allegri beschäftigen dürfte.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Inter MailandUnentschiedenSSC Neapel
0
4
1
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
2
END
Italien Serie A
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
3
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
END
Italien Serie A
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
1
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
1
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
1
END
6Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Aufeinandertreffen zwischen Inter Mailand und SSC Neapel endete am 11. Januar 2026 im Giuseppe Meazza mit einem 2:2-Unentschieden in der Serie A. Davor hatte Neapel im Oktober 2025 das Heimspiel mit 3:1 gewonnen. Insgesamt liefern die letzten fünf direkten Duelle in der Serie A ein ausgeglichenes Bild: zwei Neapel-Siege, ein Inter-Sieg und zwei Unentschieden, mit Toren in jeder einzelnen Begegnung.

Inter Mailand vs. SSC Neapel: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
ComoComoCOM
321073+47
S
S
U
2
AS RomAS RomROM
220080+86
S
S
3
Inter MailandInter MailandINT
220051+46
S
S
4
AC MailandAC MailandMIL
220041+36
S
S
5
Juventus FCJuventus FCJUV
220030+36
S
S
6
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
220031+26
S
S
7
Lazio RomLazio RomLAZ
220020+26
S
S
8
UdineseUdineseUDI
211043+14
S
U
9
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
S
N
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
210132+13
N
S
11
SassuoloSassuoloSAS
21013303
S
N
12
CagliariCagliariCGL
21011103
N
S
13
LecceLecceLEC
210124-23
N
S
14
FC TurinFC TurinTOR
200224-20
N
N
15
BolognaBolognaBOL
200202-20
N
N
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
N
N
17
MonzaMonzaMON
200237-40
N
N
18
VenedigVenedigVEN
200204-40
N
N
19
CFC GenuaCFC GenuaGEN
300317-60
N
N
N
20
AC FlorenzAC FlorenzFIO
200207-70
N
N
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UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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