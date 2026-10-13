Das Spiel zwischen Inter Mailand und Club Brügge beginnt am 13.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Inter Mailand gegen Club Brügge

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs Club Brügge heute live im TV und Livestream?

TV-Sender und Live-Stream-Optionen für Inter Mailand gegen Club Brügge sind nachfolgend aufgeführt.

Inter Mailand vs. Club Brügge: Spielvorschau

Inter Mailand empfängt Club Brügge im Giuseppe Meazza zum zweiten Spieltag der UEFA Champions League. Cristian Chivu sucht mit seiner Mannschaft den ersten Europacup-Sieg der laufenden Saison.

Die Nerazzurri kommen in starker Form. Zuletzt bezwang Inter Parma Calcio 1913 mit 3:0 in der Serie A – Petar Sucic, Hakan Calhanoglu per Elfmeter und Marcus Thuram trafen in einer Partie, die bereits vor der Pause entschieden war. Inter kontrollierte 59 Prozent des Ballbesitzes und erarbeitete sich einen xG-Wert von 2,36.

In Europa läuft es dagegen noch nicht rund. Zum Auftakt unterlag Inter Real Madrid mit 1:2 – ein Ergebnis, das Chivu offen angesprochen hat. Der rumänische Trainer betonte, dass es kein Rezept und kein Geld gebe, das europäischen Ruhm kaufen könne, und forderte seine Spieler auf, Träume in Verantwortung zu verwandeln.

Club Brügge reist mit Selbstvertrauen an. Ivan Lekos Mannschaft gewann drei der letzten vier Pflichtspiele, darunter ein 4:1 auswärts gegen RAAL La Louvière. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum kassierte Brügge ebenfalls im Europacup – ein 2:3 gegen Aston Villa am ersten Spieltag.

Eine besondere Nebengeschichte prägt die Partie: Yann Sommer kehrt als Brügge-Torhüter in das San Siro zurück, wo er sich einst seinen Ruf in Italien aufgebaut hat. Sein Schweizer Nationalmannschaftskollege Manuel Akanji, der für Inter aufläuft, machte unmissverständlich klar, dass die Freundschaft für 90 Minuten keine Rolle spielen werde.

Benjamin Pavard bestritt beim 3:0 gegen Pal-erma sein 50. Serie-A-Spiel für Inter und bezeichnete den Klub als besten in Italien. Sein Meilenstein steht sinnbildlich für die Kontinuität, die Chivu in diesem Kader aufgebaut hat.

Nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.





Inter Mailand vs. Club Brügge: Aufstellungen

Form

Inter kommt mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Die jüngste Partie endete mit einem 3:0 gegen Parma; davor schlug Inter Udinese in der Serie A mit 5:3. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 1:2 gegen Real Madrid in der Champions League. Insgesamt erzielte Inter in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte acht.

Club Brügge gewann vier der letzten fünf Partien. Zuletzt siegte die Mannschaft auswärts bei RAAL La Louvière mit 4:1; zuvor gab es ein 3:0 gegen KRC Genk und ein 3:1 gegen Royal Antwerpen. Die einzige Niederlage datiert aus dem Europacup, einem 2:3 gegen Aston Villa. Brügge erzielte in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Für diese Begegnung liegen keine Aufzeichnungen aus früheren direkten Duellen vor. Sollten entsprechende Daten verfügbar werden, werden sie vor dem Anstoß ergänzt.

Inter Mailand vs. Club Brügge: Die Tabellen

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