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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Ingolstadt vs. Wehen Wiesbaden heute live im TV und Livestream?

Ingolstadt - Wehen Wiesbaden
Ingolstadt
Wehen Wiesbaden
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Ingolstadt gegen Wehen Wiesbaden. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Ingolstadt und Wehen Wiesbaden beginnt am 11.10.2026, 13:30.

Anstoßzeit Ingolstadt gegen Wehen Wiesbaden

Wer zeigt / überträgt Ingolstadt vs Wehen Wiesbaden heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Ingolstadt und Wehen Wiesbaden wird live auf MagentaSport übertragen. Alle Informationen zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

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Ingolstadt vs. Wehen Wiesbaden: Spielvorschau

In der 3. Liga treffen der FC Ingolstadt und der SV Wehen Wiesbaden aufeinander – ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die sich in der unteren Tabellenhälfte behaupten müssen.

Ingolstadt belegt derzeit Platz 15 und kämpft darum, den Anschluss an die sichere Tabellenregion zu halten. Die jüngsten Wochen verliefen durchwachsen, und Trainer Achim Beierlorzer braucht dringend Punkte, um Ruhe in die Schanzer-Festung zu bringen.

Wehen Wiesbaden reist als Tabellen-19. an und steckt damit tief im Abstiegskampf. Trainer Jochen Seitz steht unter erheblichem Druck, die Wende muss her.

Für beide Seiten hat diese Begegnung daher enormes Gewicht. Ein Sieg könnte Luft nach unten verschaffen – eine Niederlage würde die Lage weiter verschärfen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Live-Stream und Anstoßzeit.


Ingolstadt vs. Wehen Wiesbaden: Aufstellungen

Ingolstadt vs Wehen Wiesbaden Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • A. Beierlorzer

Form

FCI

FCI - Form

SHG
S0-2
ALA
N0-3
SAB
S0-1
TSG
N1-2
FCK
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
4/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
SVW

SVW - Form

ESN
U0-0
HRO
U1-1
WMA
N0-1
FOK
S0-2
DUI
N1-4
Tor erzielt (kassiert)
4/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Ingolstadt kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, keinem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Begegnung endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Viktoria Köln. Zuvor unterlag man Hoffenheim II mit 1:2, während der Auswärtssieg bei Saarbrücken mit 0:1 einen der Lichtblicke darstellte. Insgesamt erzielte Ingolstadt in diesen fünf Spielen vier Treffer und kassierte neun Gegentore.

Wehen Wiesbaden weist aus den letzten fünf Spielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt setzte es eine deutliche 1:4-Niederlage gegen MSV Duisburg. Positiver war der 0:2-Auswärtssieg bei Fortuna Köln. Wiesbaden traf in diesem Zeitraum viermal und ließ achtmal den Ball im eigenen Netz.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

IngolstadtUnentschiedenWehen Wiesbaden
1
1
3
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
2
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
1
END
Deutschland 3 Liga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
0
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
0
END
Deutschland 3 Liga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
2
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
3
END
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
2
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
5
END
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
4
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
1
END
9Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Februar 2026 statt, als Wehen Wiesbaden im eigenen Stadion mit 2:1 die Oberhand behielt. Blickt man auf alle fünf verfügbaren Duelle zurück, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild: Wiesbaden gewann zweimal, Ingolstadt zweimal, einmal trennten sich beide Teams torlos. Besonders deutlich war Ingolstadts 5:2-Auswärtssieg im Dezember 2024 in Wiesbaden.

Ingolstadt vs. Wehen Wiesbaden: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
8701229+1321
S
S
S
N
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
7502199+1015
S
S
S
N
S
3
RW EssenRW EssenESN
84311612+415
U
U
S
S
S
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
84311715+215
S
U
S
N
U
5
SaarbrückenSaarbrückenSAB
84221912+714
U
S
U
N
S
6
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
84131611+513
N
S
S
U
N
7
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
84131611+513
S
S
N
S
N
8
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
83321516-112
U
N
U
S
S
9
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
7322118+311
S
N
U
S
N
10
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
824288010
U
S
N
U
U
11
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
731367-110
N
S
S
U
S
12
SC VerlSC VerlVEL
73131013-310
S
U
S
S
N
13
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
82241817+18
S
U
N
U
N
14
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
82241316-38
U
U
N
N
S
15
IngolstadtIngolstadtFCI
7223711-48
N
N
S
N
S
16
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
8224714-78
N
N
U
U
S
17
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
82151117-67
N
N
S
N
N
18
MeppenMeppenSVM
8215916-77
U
N
N
N
N
19
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
7124513-85
N
S
N
U
U
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
81161020-104
N
N
N
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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