Das Spiel zwischen Ingolstadt und Wehen Wiesbaden beginnt am 11.10.2026, 13:30.

Anstoßzeit Ingolstadt gegen Wehen Wiesbaden

Wer zeigt / überträgt Ingolstadt vs Wehen Wiesbaden heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Ingolstadt und Wehen Wiesbaden wird live auf MagentaSport übertragen. Alle Informationen zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

Ingolstadt vs. Wehen Wiesbaden: Spielvorschau

In der 3. Liga treffen der FC Ingolstadt und der SV Wehen Wiesbaden aufeinander – ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die sich in der unteren Tabellenhälfte behaupten müssen.

Ingolstadt belegt derzeit Platz 15 und kämpft darum, den Anschluss an die sichere Tabellenregion zu halten. Die jüngsten Wochen verliefen durchwachsen, und Trainer Achim Beierlorzer braucht dringend Punkte, um Ruhe in die Schanzer-Festung zu bringen.

Wehen Wiesbaden reist als Tabellen-19. an und steckt damit tief im Abstiegskampf. Trainer Jochen Seitz steht unter erheblichem Druck, die Wende muss her.

Für beide Seiten hat diese Begegnung daher enormes Gewicht. Ein Sieg könnte Luft nach unten verschaffen – eine Niederlage würde die Lage weiter verschärfen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Live-Stream und Anstoßzeit.





Ingolstadt vs. Wehen Wiesbaden: Aufstellungen

Form

Ingolstadt kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, keinem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Begegnung endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Viktoria Köln. Zuvor unterlag man Hoffenheim II mit 1:2, während der Auswärtssieg bei Saarbrücken mit 0:1 einen der Lichtblicke darstellte. Insgesamt erzielte Ingolstadt in diesen fünf Spielen vier Treffer und kassierte neun Gegentore.

Wehen Wiesbaden weist aus den letzten fünf Spielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt setzte es eine deutliche 1:4-Niederlage gegen MSV Duisburg. Positiver war der 0:2-Auswärtssieg bei Fortuna Köln. Wiesbaden traf in diesem Zeitraum viermal und ließ achtmal den Ball im eigenen Netz.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Februar 2026 statt, als Wehen Wiesbaden im eigenen Stadion mit 2:1 die Oberhand behielt. Blickt man auf alle fünf verfügbaren Duelle zurück, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild: Wiesbaden gewann zweimal, Ingolstadt zweimal, einmal trennten sich beide Teams torlos. Besonders deutlich war Ingolstadts 5:2-Auswärtssieg im Dezember 2024 in Wiesbaden.

Ingolstadt vs. Wehen Wiesbaden: Die Tabellen

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