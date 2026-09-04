Das Spiel zwischen Ingolstadt und Alemannia Aachen beginnt am 04.09.2026, 19:00.

Anstoßzeit Ingolstadt gegen Alemannia Aachen

Wer zeigt / überträgt Ingolstadt vs Alemannia Aachen heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf MagentaSport übertragen. Nachfolgend findet ihr alle verfügbaren TV- und Streaming-Optionen für das Spiel.

Ingolstadt vs. Alemannia Aachen: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt der FC Ingolstadt Alemannia Aachen zum Ligaduell. Beide Mannschaften stehen nach den ersten Spieltagen der Saison im Mittelfeld der Tabelle und suchen nach Konstanz.

Ingolstadt präsentiert sich unter Trainerin Sabrina Wittmann als schwer zu bespielende Mannschaft. Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden aus den jüngsten Pflichtspielen hat der Klub eine solide Basis gelegt, auch wenn die Defensive noch Abstimmungsbedarf zeigt.

Aachen reist nach einer 0:3-Niederlage gegen Meppen zuletzt unter Druck an. Trainer Mersad Selimbegovic muss seine Mannschaft neu ausrichten, nachdem der Auftritt am vergangenen Spieltag deutlich unter den Erwartungen geblieben ist.

Die Bilanz der jüngsten Duelle zwischen diesen beiden Klubs spricht für Aachen, das in den letzten Begegnungen in Ingolstadt zweimal gewann. Der Gastgeber wird darauf brennen, diese Entwicklung vor eigenem Publikum zu stoppen.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.





Ingolstadt vs. Alemannia Aachen: Aufstellungen

Form

Ingolstadt kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Partien. Zuletzt gewann der Klub beim Auswärtsspiel gegen Sonnenhof Großaspach mit 2:0. Davor gab es ein 1:1 gegen Preußen Münster sowie ein 2:2 gegen die Würzburger Kickers. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum stammt aus einem Freundschaftsspiel gegen RB Leipzig.

Alemannia Aachen weist in den letzten fünf Partien drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage vor. Der deutlichste Erfolg war ein 6:1 gegen TSV Havelse. Zuletzt kassierte Aachen allerdings eine 0:3-Heimniederlage gegen Meppen, was den Aufwärtstrend vorerst gestoppt hat. Die Mannschaft erzielte in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum insgesamt 14 Tore, kassierte jedoch acht.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 21. März 2026 in der 3. Liga statt: Ingolstadt verlor dabei zu Hause mit 1:2 gegen Aachen. Schaut man auf die letzten vier Duelle in der 3. Liga, gewann Aachen zweimal, Ingolstadt einmal, und eine Partie endete unentschieden. Aachen hat sich in dieser Paarung zuletzt als die stärkere Mannschaft gezeigt.

Ingolstadt vs. Alemannia Aachen: Die Tabellen

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