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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Ingolstadt vs. Alemannia Aachen heute live im TV und Livestream?

Ingolstadt - Alemannia Aachen
Ingolstadt
Alemannia Aachen
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Ingolstadt gegen Alemannia Aachen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Ingolstadt und Alemannia Aachen beginnt am 04.09.2026, 19:00.

Anstoßzeit Ingolstadt gegen Alemannia Aachen

Wer zeigt / überträgt Ingolstadt vs Alemannia Aachen heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf MagentaSport übertragen. Nachfolgend findet ihr alle verfügbaren TV- und Streaming-Optionen für das Spiel.

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Ingolstadt vs. Alemannia Aachen: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt der FC Ingolstadt Alemannia Aachen zum Ligaduell. Beide Mannschaften stehen nach den ersten Spieltagen der Saison im Mittelfeld der Tabelle und suchen nach Konstanz.

Ingolstadt präsentiert sich unter Trainerin Sabrina Wittmann als schwer zu bespielende Mannschaft. Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden aus den jüngsten Pflichtspielen hat der Klub eine solide Basis gelegt, auch wenn die Defensive noch Abstimmungsbedarf zeigt.

Aachen reist nach einer 0:3-Niederlage gegen Meppen zuletzt unter Druck an. Trainer Mersad Selimbegovic muss seine Mannschaft neu ausrichten, nachdem der Auftritt am vergangenen Spieltag deutlich unter den Erwartungen geblieben ist.

Die Bilanz der jüngsten Duelle zwischen diesen beiden Klubs spricht für Aachen, das in den letzten Begegnungen in Ingolstadt zweimal gewann. Der Gastgeber wird darauf brennen, diese Entwicklung vor eigenem Publikum zu stoppen.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.


Ingolstadt vs. Alemannia Aachen: Aufstellungen

Ingolstadt vs Alemannia Aachen Voraussichtliche Aufstellungen

Ingolstadt crest
Ingolstadt
FCI
Aufstellung
Alemannia Aachen crest
Alemannia Aachen
ALA
Alemannia Aachen crest
Alemannia Aachen
ALA

Trainer

  • S. Wittmann

Form

FCI

FCI - Form

LAS
S0-2
RBL
N1-0
WUK
U2-2
PRM
U1-1
SHG
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ALA

ALA - Form

FCK
S0-3
HAV
S6-1
VEL
S4-1
FOK
U1-1
SVM
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
14/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Ingolstadt kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Partien. Zuletzt gewann der Klub beim Auswärtsspiel gegen Sonnenhof Großaspach mit 2:0. Davor gab es ein 1:1 gegen Preußen Münster sowie ein 2:2 gegen die Würzburger Kickers. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum stammt aus einem Freundschaftsspiel gegen RB Leipzig.

Alemannia Aachen weist in den letzten fünf Partien drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage vor. Der deutlichste Erfolg war ein 6:1 gegen TSV Havelse. Zuletzt kassierte Aachen allerdings eine 0:3-Heimniederlage gegen Meppen, was den Aufwärtstrend vorerst gestoppt hat. Die Mannschaft erzielte in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum insgesamt 14 Tore, kassierte jedoch acht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

IngolstadtUnentschiedenAlemannia Aachen
1
2
2
Deutschland 3 Liga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
1
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
2
END
Deutschland 3 Liga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
0
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
1
END
Deutschland 3 Liga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
0
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
3
END
Deutschland 3 Liga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
1
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
3
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
3
END
6Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 21. März 2026 in der 3. Liga statt: Ingolstadt verlor dabei zu Hause mit 1:2 gegen Aachen. Schaut man auf die letzten vier Duelle in der 3. Liga, gewann Aachen zweimal, Ingolstadt einmal, und eine Partie endete unentschieden. Aachen hat sich in dieser Paarung zuletzt als die stärkere Mannschaft gezeigt.

Ingolstadt vs. Alemannia Aachen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
3300102+89
S
S
S
2
Hansa RostockHansa RostockHRO
3210107+37
S
U
S
3
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
320194+56
S
S
N
4
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
320197+26
S
S
N
5
SaarbrückenSaarbrückenSAB
320186+26
N
S
S
6
MeppenMeppenSVM
320153+26
S
S
N
7
IngolstadtIngolstadtFCI
312053+25
S
U
U
8
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
311165+14
N
S
U
9
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
31117704
N
U
S
10
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
31115504
N
U
S
11
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
31113304
S
U
N
12
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
311156-14
N
U
S
13
RW EssenRW EssenESN
311135-24
U
S
N
14
TSV HavelseTSV HavelseHAV
310256-13
S
N
N
15
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
310268-23
N
N
S
16
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
310246-23
N
N
S
17
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
310224-23
S
N
N
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
310214-33
N
N
S
19
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
301217-61
U
N
N
20
SC VerlSC VerlVEL
3003410-60
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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