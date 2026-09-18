Das Spiel zwischen Holstein Kiel und Osnabrück beginnt am 19.09.2026, 13:00.

Anstoßzeit Holstein Kiel gegen Osnabrück

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 6 19. Sept. 2026 - 07:00 Holstein Stadion

Wer zeigt / überträgt Holstein Kiel vs Osnabrück heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Holstein Kiel und Osnabrück wird live bei Sky WOW übertragen. Nachfolgend sind alle verfügbaren Optionen aufgeführt.

Holstein Kiel vs. Osnabrück: Spielvorschau

Im Holstein Stadion in Kiel empfängt Holstein Kiel den VfL Osnabrück zum Zweitliga-Duell. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in einer frühen, aber bereits richtungsweisenden Saisonphase.

Kiel steht nach fünf Spielen unter Druck. Tim Walters Mannschaft hat zuletzt zweimal in Folge verloren – 2:0 gegen Magdeburg und 1:0 gegen FC Heidenheim – und belegt aktuell den 18. Tabellenplatz. Die Formkurve zeigt klar nach unten.

Osnabrück reist mit gemischten Gefühlen an. Timo Schultz' Team hat aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege und drei Niederlagen geholt. Der 3:1-Erfolg gegen Braunschweig zuletzt war wichtig, doch das 1:3 gegen Hertha BSC am vergangenen Spieltag zeigt die Grenzen auf.

Das direkte Duell hat historisch selten einen klaren Favoriten hervorgebracht. Die Bilanz aus den letzten fünf Begegnungen ist eng, mit wechselnden Siegen auf beiden Seiten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





Holstein Kiel vs. Osnabrück: Aufstellungen

Form

Holstein Kiel kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die Kieler gewannen zuletzt im DFB-Pokal mit 2:0 gegen 1860 München, in der Liga blieben sie jedoch ohne Sieg – darunter ein 2:2 gegen Nürnberg und Niederlagen gegen Magdeburg und Heidenheim. In diesen fünf Spielen erzielte Kiel sieben Tore und kassierte sieben.

Osnabrück weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege und drei Niederlagen vor. Der jüngste Ligaerfolg war ein 3:1 gegen Braunschweig am 6. September, gefolgt von einem 1:3 gegen Hertha BSC. Zuvor gab es ein 1:0 bei Bochum sowie eine 0:3-Heimniederlage gegen Magdeburg. Insgesamt traf Osnabrück sechsmal und kassierte zwölf Gegentore in diesem Zeitraum.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 13. April 2024 in der 2. Bundesliga statt: Holstein Kiel gewann damals zu Hause mit 4:0 gegen Osnabrück. Aus den fünf vorliegenden Direktduellen holte Kiel zwei Siege, Osnabrück zwei Siege, ein Spiel endete 1:1. Kiel dominiert die jüngere Bilanz deutlich, während Osnabrück zuletzt 2021 zu Hause mit 4:1 gewinnen konnte.

Holstein Kiel vs. Osnabrück: Die Tabellen

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