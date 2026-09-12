Das Spiel zwischen Hoffenheim und VfB Stuttgart beginnt am 12.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit Hoffenheim gegen VfB Stuttgart

Bundesliga - Spielwoche 3 12. Sept. 2026 - 09:30 SNP Arena

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Duell zwischen Hoffenheim und VfB Stuttgart ist live bei Sky WOW sowie in der DAZN-Konferenz zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Optionen zur Übertragung.

Hoffenheim vs. VfB Stuttgart: Spielvorschau

In der SNP Arena in Sinsheim empfängt die TSG Hoffenheim den VfB Stuttgart zum Bundesliga-Duell. Beide Mannschaften befinden sich nach einem durchwachsenen Saisonstart in einer Phase, in der Punkte dringend gebraucht werden.

Hoffenheim steht nach zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge unter Druck. Zuletzt verlor die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer mit 2:3 gegen Borussia Dortmund – ein Spiel, das Hoffenheim trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung noch aus der Hand gab.

Der VfB Stuttgart reist mit frischem Rückenwind aus der Champions League an. Ermedin Demirovic erzielte beim 3:1-Heimsieg gegen Viking Stavanger einen Hattrick in nur zwölf Minuten und bescherte den Schwaben einen gelungenen Königsklassen-Auftakt.

Im Angriff bleibt die Formfrage rund um Kapitän Deniz Undav das bestimmende Thema beim VfB. Der 30-Jährige wartet in der Liga noch auf sein erstes Saisontor, zeigte gegen Viking jedoch starke Leistungen als Vorbereiter mit zwei Torvorlagen. Trainer Sebastian Hoeneß stellt sich schützend vor seinen Angreifer und betont dessen spielerischen Wert jenseits nackter Statistiken.

Bei Hoffenheim fehlt mit Alexander Prass ein wichtiger Akteur verletzungsbedingt. Ilzer muss seine Aufstellung entsprechend anpassen, während der VfB ebenfalls auf mehrere Stammkräfte verzichten muss.

Wo das Spiel live zu sehen ist und welche Übertragungsoptionen es gibt, erfahrt ihr im Folgenden.





Hoffenheim vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Form

Hoffenheim kommt aus den vergangenen fünf Pflichtspielen auf eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund. Zuvor verlor die TSG ebenfalls mit 2:3 gegen den 1. FC Köln. Positiv zu verbuchen ist der 4:0-Sieg gegen Erzgebirge Aue im DFB-Pokal. Über fünf Spiele erzielte Hoffenheim neun Tore und kassierte zehn.

Der VfB Stuttgart weist in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, keine Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Zuletzt gewann Stuttgart mit 3:1 gegen Viking Stavanger in der Champions League. Davor folgte ein 4:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln, dem eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Bayern München vorausging. Stuttgart erzielte in diesen fünf Partien insgesamt zwölf Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 2. Mai 2026 in der Bundesliga statt und endete 3:3 in Sinsheim. In den fünf jüngsten direkten Duellen gab es zwei Siege für den VfB Stuttgart, zwei Unentschieden und einen Sieg für Hoffenheim. Stuttgart gewann zuletzt im März 2024 auswärts in Sinsheim mit 3:0.

Hoffenheim vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

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