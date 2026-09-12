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Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs. VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Hoffenheim - VfB Stuttgart
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In der Bundesliga spielt Hoffenheim gegen VfB Stuttgart. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hoffenheim und VfB Stuttgart beginnt am 12.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit Hoffenheim gegen VfB Stuttgart

crest
Bundesliga - Spielwoche 3
SNP Arena

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Duell zwischen Hoffenheim und VfB Stuttgart ist live bei Sky WOW sowie in der DAZN-Konferenz zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Optionen zur Übertragung.

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Hoffenheim vs. VfB Stuttgart: Spielvorschau

In der SNP Arena in Sinsheim empfängt die TSG Hoffenheim den VfB Stuttgart zum Bundesliga-Duell. Beide Mannschaften befinden sich nach einem durchwachsenen Saisonstart in einer Phase, in der Punkte dringend gebraucht werden.

Hoffenheim steht nach zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge unter Druck. Zuletzt verlor die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer mit 2:3 gegen Borussia Dortmund – ein Spiel, das Hoffenheim trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung noch aus der Hand gab.

Der VfB Stuttgart reist mit frischem Rückenwind aus der Champions League an. Ermedin Demirovic erzielte beim 3:1-Heimsieg gegen Viking Stavanger einen Hattrick in nur zwölf Minuten und bescherte den Schwaben einen gelungenen Königsklassen-Auftakt.

Im Angriff bleibt die Formfrage rund um Kapitän Deniz Undav das bestimmende Thema beim VfB. Der 30-Jährige wartet in der Liga noch auf sein erstes Saisontor, zeigte gegen Viking jedoch starke Leistungen als Vorbereiter mit zwei Torvorlagen. Trainer Sebastian Hoeneß stellt sich schützend vor seinen Angreifer und betont dessen spielerischen Wert jenseits nackter Statistiken.

Bei Hoffenheim fehlt mit Alexander Prass ein wichtiger Akteur verletzungsbedingt. Ilzer muss seine Aufstellung entsprechend anpassen, während der VfB ebenfalls auf mehrere Stammkräfte verzichten muss.

Wo das Spiel live zu sehen ist und welche Übertragungsoptionen es gibt, erfahrt ihr im Folgenden.


Hoffenheim vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Hoffenheim vs VfB Stuttgart Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Aufstellung
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
3-4-2-1
O. BaumannO. BaumannM. RotsM. RotsV. CoufalV. CoufalA. HajdariA. HajdariO. KabakO. KabakA. DaghimA. DaghimL. AvdullahuL. AvdullahuW. BurgerW. BurgerP. WimmerP. WimmerA. HlozekA. HlozekT. LemperleT. LemperleF. BredlowF. BredlowF. JeltschF. JeltschMaximilian MittelstädtMaximilian MittelstädtJ. ChabotJ. ChabotA. StillerA. StillerJ. VagnomanJ. VagnomanChris FührichChris FührichB. El KhannoussB. El KhannoussD. UndavD. UndavGrischa PrömelGrischa PrömelD. PejcinovicD. Pejcinovic
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-4-2
Hoffenheim

Startelf

VfB Stuttgart

Trainer

  • C. Ilzer
  • S. Hoeness

Form

TSG

TSG - Form

TOT
N3-0
TOT
U2-2
AUE
S0-4
KÖL
N3-2
BVB
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
10/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
VFB

VFB - Form

FUL
N1-0
HRO
S0-4
FCB
N5-1
KÖL
S4-1
VIK
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
12/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Hoffenheim kommt aus den vergangenen fünf Pflichtspielen auf eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund. Zuvor verlor die TSG ebenfalls mit 2:3 gegen den 1. FC Köln. Positiv zu verbuchen ist der 4:0-Sieg gegen Erzgebirge Aue im DFB-Pokal. Über fünf Spiele erzielte Hoffenheim neun Tore und kassierte zehn.

Der VfB Stuttgart weist in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, keine Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Zuletzt gewann Stuttgart mit 3:1 gegen Viking Stavanger in der Champions League. Davor folgte ein 4:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln, dem eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Bayern München vorausging. Stuttgart erzielte in diesen fünf Partien insgesamt zwölf Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

HoffenheimUnentschiedenVfB Stuttgart
0
4
1
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
END
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
END
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
END
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
END
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
END
5Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 2. Mai 2026 in der Bundesliga statt und endete 3:3 in Sinsheim. In den fünf jüngsten direkten Duellen gab es zwei Siege für den VfB Stuttgart, zwei Unentschieden und einen Sieg für Hoffenheim. Stuttgart gewann zuletzt im März 2024 auswärts in Sinsheim mit 3:0.

Hoffenheim vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
AugsburgAugsburgFCA
220071+66
S
S
2
SC FreiburgSC FreiburgSCF
220051+46
S
S
3
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
220052+36
S
S
4
ElversbergElversbergELV
220075+26
S
S
5
Mainz 05Mainz 05M05
211050+54
S
U
6
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211051+44
U
S
7
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
S
U
N
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
210163+33
S
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210143+13
N
S
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
210156-13
S
N
11
Werder BremenWerder BremenSVW
210145-13
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
210146-23
N
S
13
PaderbornPaderbornSCP
201101-11
N
U
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
201147-31
N
U
15
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
N
N
U
16
HoffenheimHoffenheimTSG
200246-20
N
N
17
GladbachGladbachBMG
200237-40
N
N
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
200207-70
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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