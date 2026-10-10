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Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs. Hamburger SV heute live im TV und Livestream?

Hoffenheim - Hamburger SV
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In der Bundesliga spielt Hoffenheim gegen Hamburger SV. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hoffenheim und Hamburger SV beginnt am 10.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit Hoffenheim gegen Hamburger SV

crest
Bundesliga - Spielwoche 5
SNP Arena

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs Hamburger SV heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Hoffenheim und dem Hamburger SV ist live bei Sky WOW sowie als Teil der Samstags-Konferenz bei DAZN zu sehen. Alle Übertragungsoptionen findet Ihr unten aufgelistet.

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Hoffenheim vs. Hamburger SV: Spielvorschau

Die TSG Hoffenheim empfängt den Hamburger SV am Samstag, den 10. Oktober, in der SNP Arena in Sinsheim zum 5. Spieltag der Bundesliga-Saison 2026/27. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Für Hoffenheim ist es ein Spiel, das dringend Punkte bringen soll. Die Mannschaft von Christian Ilzer steckt tief im Tabellenkeller und hat in den letzten Wochen wenig Stabilität gezeigt. Vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache.

Der HSV reist mit gemischten Gefühlen nach Sinsheim. In der Liga läuft es holprig, doch zuletzt gab es Lichtblicke: Ein 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln brachte Merlin Polzins Mannschaft etwas Luft. Der Rückenwind aus dem Testspiel gegen Kopenhagen könnte zusätzlich Selbstvertrauen liefern.

Beiden Teams fehlt es an Konstanz. Hoffenheim hat Mühe, Gegentore zu vermeiden, während der HSV in der Offensive zu selten zwingend wird. Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die den Anschluss an die Tabellenspitze nicht vollends verloren geben wollen.

Wo das Spiel live übertragen wird und wie Ihr es im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr im Folgenden.


Hoffenheim vs. Hamburger SV: Aufstellungen

Hoffenheim vs Hamburger SV Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Aufstellung
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV
3-4-2-1
O. BaumannO. BaumannO. KabakO. KabakV. CoufalV. CoufalM. RotsM. RotsK. MachidaK. MachidaB. ConteB. ConteL. AvdullahuL. AvdullahuW. BurgerW. BurgerA. DaghimA. DaghimF. AsllaniF. AsllaniT. LemperleT. LemperleD. Heuer FernandesD. Heuer FernandesS. BornauwS. BornauwN. CapaldoN. CapaldoJ. TorunarighaJ. TorunarighaB. JattaB. JattaM. AdelineM. AdelineF. VieiraF. VieiraN. RembergN. RembergDavid Möller WolfeDavid Möller WolfeA. Sambi LokongaA. Sambi LokongaY. PoulsenY. Poulsen
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV
4-4-2
Hoffenheim

Startelf

Hamburger SV

Trainer

  • C. Ilzer
  • M. Polzin

Form

TSG

TSG - Form

KÖL
N3-2
BVB
N2-3
VFB
S2-1
OFI
N2-0
SCP
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
7/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
HSV

HSV - Form

BVB
N2-0
M05
N0-5
RBL
N5-0
KÖL
S2-1
FCK
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
4/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Die TSG Hoffenheim kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft nur einen Sieg, bei vier Niederlagen. Das einzige Erfolgserlebnis war ein 2:1 gegen den VfB Stuttgart. Zuletzt setzte es eine 1:3-Niederlage gegen Paderborn sowie ein 0:2 in der Europa League gegen OFI Kreta. Insgesamt kassierte Hoffenheim in diesem Zeitraum zehn Tore und erzielte selbst acht.

Der HSV steht bei zwei Siegen und drei Niederlagen in den letzten fünf Partien. Nach dem schwachen 0:5 gegen Mainz und dem 0:5 gegen RB Leipzig folgten stabilere Auftritte: Das 2:1 gegen Köln in der Liga sowie das 2:0 im Testspiel gegen Kopenhagen deuten auf eine leichte Aufwärtstendenz hin. In den fünf Pflichtspielen erzielte der HSV fünf Tore und kassierte elf.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

HoffenheimUnentschiedenHamburger SV
3
0
2
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
END
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
4
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
END
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
END
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
3
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
END
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
END
9Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im April 2026 in der Bundesliga statt: Der HSV gewann damals zu Hause gegen Hoffenheim mit 2:1. Davor setzte sich Hoffenheim im Dezember 2025 klar mit 4:1 durch. Aus den letzten fünf direkten Duellen hat Hoffenheim drei gewonnen, der HSV zweimal die Oberhand behalten.

Hoffenheim vs. Hamburger SV: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
U
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
Werder BremenWerder BremenSVW
5221101008
U
S
U
S
N
5
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
S
U
S
N
7
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
8
ElversbergElversbergELV
421187+17
U
N
S
S
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
N
S
N
S
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
S
N
N
U
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
N
S
N
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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