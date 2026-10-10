Das Spiel zwischen Hoffenheim und Hamburger SV beginnt am 10.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit Hoffenheim gegen Hamburger SV

Bundesliga - Spielwoche 5 10. Okt. 2026 - 09:30 SNP Arena

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs Hamburger SV heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Hoffenheim und dem Hamburger SV ist live bei Sky WOW sowie als Teil der Samstags-Konferenz bei DAZN zu sehen. Alle Übertragungsoptionen findet Ihr unten aufgelistet.

Hoffenheim vs. Hamburger SV: Spielvorschau

Die TSG Hoffenheim empfängt den Hamburger SV am Samstag, den 10. Oktober, in der SNP Arena in Sinsheim zum 5. Spieltag der Bundesliga-Saison 2026/27. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Für Hoffenheim ist es ein Spiel, das dringend Punkte bringen soll. Die Mannschaft von Christian Ilzer steckt tief im Tabellenkeller und hat in den letzten Wochen wenig Stabilität gezeigt. Vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache.

Der HSV reist mit gemischten Gefühlen nach Sinsheim. In der Liga läuft es holprig, doch zuletzt gab es Lichtblicke: Ein 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln brachte Merlin Polzins Mannschaft etwas Luft. Der Rückenwind aus dem Testspiel gegen Kopenhagen könnte zusätzlich Selbstvertrauen liefern.

Beiden Teams fehlt es an Konstanz. Hoffenheim hat Mühe, Gegentore zu vermeiden, während der HSV in der Offensive zu selten zwingend wird. Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die den Anschluss an die Tabellenspitze nicht vollends verloren geben wollen.

Wo das Spiel live übertragen wird und wie Ihr es im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr im Folgenden.





Hoffenheim vs. Hamburger SV: Aufstellungen

Form

Die TSG Hoffenheim kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft nur einen Sieg, bei vier Niederlagen. Das einzige Erfolgserlebnis war ein 2:1 gegen den VfB Stuttgart. Zuletzt setzte es eine 1:3-Niederlage gegen Paderborn sowie ein 0:2 in der Europa League gegen OFI Kreta. Insgesamt kassierte Hoffenheim in diesem Zeitraum zehn Tore und erzielte selbst acht.

Der HSV steht bei zwei Siegen und drei Niederlagen in den letzten fünf Partien. Nach dem schwachen 0:5 gegen Mainz und dem 0:5 gegen RB Leipzig folgten stabilere Auftritte: Das 2:1 gegen Köln in der Liga sowie das 2:0 im Testspiel gegen Kopenhagen deuten auf eine leichte Aufwärtstendenz hin. In den fünf Pflichtspielen erzielte der HSV fünf Tore und kassierte elf.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im April 2026 in der Bundesliga statt: Der HSV gewann damals zu Hause gegen Hoffenheim mit 2:1. Davor setzte sich Hoffenheim im Dezember 2025 klar mit 4:1 durch. Aus den letzten fünf direkten Duellen hat Hoffenheim drei gewonnen, der HSV zweimal die Oberhand behalten.

Hoffenheim vs. Hamburger SV: Die Tabellen

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