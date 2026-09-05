Das Spiel zwischen Hoffenheim und Borussia Dortmund beginnt am 05.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit Hoffenheim gegen Borussia Dortmund

Bundesliga - Spielwoche 2 5. Sept. 2026 - 09:30 SNP Arena

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Hoffenheim und Borussia Dortmund ist live bei Sky WOW sowie im DAZN-Konferenzstream zu sehen. Die Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

Hoffenheim vs. Borussia Dortmund: Spielvorschau

In der SNP Arena in Sinsheim empfängt die TSG Hoffenheim am zweiten Bundesliga-Spieltag Borussia Dortmund. Für beide Klubs geht es früh in der Saison um Punkte, die Gewicht haben.

Hoffenheim steht unter Druck. Christian Ilzer und sein Team kassierten zum Auftakt eine 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln und belegen damit einen der hinteren Tabellenplätze. Der Rückhalt der eigenen Fans wird gebraucht, der Widerstand des Gegners ist erheblich.

Borussia Dortmund reist mit Rückenwind an. Niko Kovac' Mannschaft bezwang den Hamburger SV zum Bundesliga-Auftakt mit 2:0 und fegte HEBC Hamburg anschließend im DFB-Pokal mit 5:0 vom Platz. Der BVB zeigt sich in starker Frühform.

Der Kader der Dortmunder wurde im Sommer grundlegend umgebaut. Sportdirektor Ole Book verpflichtete unter anderem den 18-jährigen Konstantinos Karetsas und Innenverteidiger Joane Gadou. Der Transfersommer weckte beim BVB-Anhang echte Vorfreude auf die neue Saison.

Gleichzeitig kämpft Dortmund mit einer langen Verletztenliste. Neben Abwehrchef Nico Schlotterbeck fehlt auch Kapitän Emre Can nach seinem Kreuzbandriss aus dem Frühjahr. Neuzugang Giannis Konstantelias zog sich ausgerechnet beim Bundesliga-Debüt gegen den HSV einen Kreuzbandriss zu und wird dem BVB monatelang fehlen. Als Reaktion darauf lieh der Klub den Arsenal-Youngster Ethan Nwaneri aus.

Wer das Spiel zwischen Hoffenheim und Borussia Dortmund live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.





Hoffenheim vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Form

Hoffenheim kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den vergangenen fünf Partien holte die TSG zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt setzte es am 29. August ein 2:3 gegen den 1. FC Köln in der Bundesliga. Zuvor gewann Hoffenheim den DFB-Pokal gegen Erzgebirge Aue deutlich mit 4:0. In der Vorbereitung trennte man sich von Tottenham zweimal, 2:2 und 0:3.

Borussia Dortmund präsentiert sich in der Frühphase der Saison in guter Verfassung: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus fünf Spielen. Der BVB erzielte dabei zwölf Tore und kassierte sieben. Jüngst schlug Dortmund HEBC Hamburg im Pokal mit 5:0, zuvor gewann der Klub das Bundesliga-Auftaktspiel gegen den Hamburger SV mit 2:0. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 1:2 gegen Bayern München im Supercup.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 18. April 2026 in der Bundesliga statt: Hoffenheim gewann damals in Sinsheim mit 2:1. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, führt Dortmund mit drei Siegen zu einem von Hoffenheim, dazu kommt ein Unentschieden. Im Dezember 2025 gewann der BVB auswärts mit 2:0, im April 2025 siegten die Dortmunder in Sinsheim mit 3:2.

Hoffenheim vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

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