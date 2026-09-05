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Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs. Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream?

Hoffenheim - Borussia Dortmund
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In der Bundesliga spielt Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hoffenheim und Borussia Dortmund beginnt am 05.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit Hoffenheim gegen Borussia Dortmund

crest
Bundesliga - Spielwoche 2
SNP Arena

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Hoffenheim und Borussia Dortmund ist live bei Sky WOW sowie im DAZN-Konferenzstream zu sehen. Die Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

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Hoffenheim vs. Borussia Dortmund: Spielvorschau

In der SNP Arena in Sinsheim empfängt die TSG Hoffenheim am zweiten Bundesliga-Spieltag Borussia Dortmund. Für beide Klubs geht es früh in der Saison um Punkte, die Gewicht haben.

Hoffenheim steht unter Druck. Christian Ilzer und sein Team kassierten zum Auftakt eine 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln und belegen damit einen der hinteren Tabellenplätze. Der Rückhalt der eigenen Fans wird gebraucht, der Widerstand des Gegners ist erheblich.

Borussia Dortmund reist mit Rückenwind an. Niko Kovac' Mannschaft bezwang den Hamburger SV zum Bundesliga-Auftakt mit 2:0 und fegte HEBC Hamburg anschließend im DFB-Pokal mit 5:0 vom Platz. Der BVB zeigt sich in starker Frühform.

Der Kader der Dortmunder wurde im Sommer grundlegend umgebaut. Sportdirektor Ole Book verpflichtete unter anderem den 18-jährigen Konstantinos Karetsas und Innenverteidiger Joane Gadou. Der Transfersommer weckte beim BVB-Anhang echte Vorfreude auf die neue Saison.

Gleichzeitig kämpft Dortmund mit einer langen Verletztenliste. Neben Abwehrchef Nico Schlotterbeck fehlt auch Kapitän Emre Can nach seinem Kreuzbandriss aus dem Frühjahr. Neuzugang Giannis Konstantelias zog sich ausgerechnet beim Bundesliga-Debüt gegen den HSV einen Kreuzbandriss zu und wird dem BVB monatelang fehlen. Als Reaktion darauf lieh der Klub den Arsenal-Youngster Ethan Nwaneri aus.

Wer das Spiel zwischen Hoffenheim und Borussia Dortmund live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.


Hoffenheim vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Hoffenheim vs Borussia Dortmund Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Aufstellung
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
3-4-2-1
1O. Baumann5O. Kabak21A. Hajdari13Bernardo34V. Coufal20B. Conte18W. Burger14A. Daghim7L. Avdullahu10A. Hlozek19T. Lemperle1G. Kobel22J. Gadou24D. Svensson3W. Anton7J. Bellingham20M. Sabitzer8F. Nmecha14M. Beier19K. Karetsas26J. Ryerson9S. Guirassy
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
4-4-2
Hoffenheim

Startelf

Borussia Dortmund

Trainer

  • C. Ilzer
  • N. Kovac

Form

TSG

TSG - Form

KSC
S3-0
TOT
N3-0
TOT
U2-2
AUE
S0-4
KÖL
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
BVB

BVB - Form

ARS
N2-3
ROM
U2-2
FCB
N1-2
HSV
S2-0
HAM
S0-5
Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Hoffenheim kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den vergangenen fünf Partien holte die TSG zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt setzte es am 29. August ein 2:3 gegen den 1. FC Köln in der Bundesliga. Zuvor gewann Hoffenheim den DFB-Pokal gegen Erzgebirge Aue deutlich mit 4:0. In der Vorbereitung trennte man sich von Tottenham zweimal, 2:2 und 0:3.

Borussia Dortmund präsentiert sich in der Frühphase der Saison in guter Verfassung: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus fünf Spielen. Der BVB erzielte dabei zwölf Tore und kassierte sieben. Jüngst schlug Dortmund HEBC Hamburg im Pokal mit 5:0, zuvor gewann der Klub das Bundesliga-Auftaktspiel gegen den Hamburger SV mit 2:0. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 1:2 gegen Bayern München im Supercup.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

HoffenheimUnentschiedenBorussia Dortmund
2
1
2
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
END
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
END
8Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 18. April 2026 in der Bundesliga statt: Hoffenheim gewann damals in Sinsheim mit 2:1. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, führt Dortmund mit drei Siegen zu einem von Hoffenheim, dazu kommt ein Unentschieden. Im Dezember 2025 gewann der BVB auswärts mit 2:0, im April 2025 siegten die Dortmunder in Sinsheim mit 3:2.

Hoffenheim vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110051+43
S
2
SC FreiburgSC FreiburgSCF
110041+33
S
3
AugsburgAugsburgFCA
110030+33
S
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
110030+33
S
5
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110020+23
S
6
ElversbergElversbergELV
110032+13
S
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
210156-13
S
N
8
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
210146-23
N
S
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
10103301
U
10
Union BerlinUnion BerlinFCU
10103301
U
11
Mainz 05Mainz 05M05
10100001
U
12
PaderbornPaderbornSCP
10100001
U
13
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
100123-10
N
14
HoffenheimHoffenheimTSG
100123-10
N
15
Hamburger SVHamburger SVHSV
100102-20
N
16
Werder BremenWerder BremenSVW
100114-30
N
17
GladbachGladbachBMG
100103-30
N
18
Schalke 04Schalke 04S04
100103-30
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
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