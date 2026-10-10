Das Spiel zwischen Hertha BSC und Greuther Fürth beginnt am 11.10.2026, 13:30.

Anstoßzeit Hertha BSC gegen Greuther Fürth

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 7 11. Okt. 2026 - 07:30 Olympiastadion

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Die Partie wird live auf WOW übertragen. Dort könnt ihr das Spiel per Livestream verfolgen.

Hertha BSC vs. Greuther Fürth: Spielvorschau

Im Olympiastadion Berlin empfängt Hertha BSC den SpVgg Greuther Fürth zum 2.-Bundesliga-Duell. Tabellenführer gegen Abstiegsgefährdete – selten ist der Kontrast zwischen zwei Mannschaften so deutlich ablesbar wie in dieser Partie.

Hertha präsentiert sich in dieser Saison in beeindruckender Verfassung. Unter Trainer Stefan Leitl hat die Mannschaft eine Konstanz gefunden, die in der Vergangenheit oft fehlte. Drei Ligasiege in Folge zeugen von einer Stabilität, die den Hauptstadtklub an die Spitze der zweiten Liga gebracht hat.

Ganz anders die Ausgangslage bei den Gästen aus Franken. Greuther Fürth reist unter Trainer Heiko Vogel mit gemischten Gefühlen nach Berlin. In der Liga konnten die Fürther zuletzt nicht überzeugen, und die Tabellensituation macht den Druck auf das Team spürbar.

Die Vorzeichen sprechen klar für die Hausherren. Hertha ist zu Hause schwer zu schlagen, und die aktuelle Form unterstreicht die Ambitionen des Klubs auf einen Aufstiegsplatz. Fürth hingegen braucht dringend Punkte, um nicht weiter in den Tabellenkeller abzurutschen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





Hertha BSC vs. Greuther Fürth: Aufstellungen

Form

Hertha BSC kommt in starker Form in diese Partie. In den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft drei Siege und ein Remis bei nur einer Niederlage – wobei es sich dabei um ein Freundschaftsspiel gegen Augsburg handelte, das 2:2 endete. In der Liga gewann Hertha zuletzt gegen Dynamo Dresden mit 2:1 auswärts und davor gegen Osnabrück mit 3:1. Insgesamt erzielte Hertha in diesen fünf Partien zwölf Tore und kassierte nur sieben.

Fürth präsentiert sich deutlich weniger stabil. Aus den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft einen Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen. Besonders auffällig war die 0:5-Testspielniederlage gegen den VfB Stuttgart. In der Liga trennte sich Fürth zuletzt 1:1 von Magdeburg und davor ebenfalls 1:1 von Bochum. Der einzige Ligasieg in diesem Zeitraum gelang mit 4:3 bei Energie Cottbus.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 10. Mai 2026 in der 2. Bundesliga statt – Hertha gewann damals zu Hause mit 2:1 gegen Fürth. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild: Hertha gewann zweimal, Fürth einmal, und zweimal trennten sich die Teams unentschieden – darunter ein 3:3 in Fürth im Dezember 2025.

Hertha BSC vs. Greuther Fürth: Die Tabellen

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