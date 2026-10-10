Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoHertha BSC
Olympiastadion
team-logoGreuther Fürth
Ansehen auf WOW
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. Greuther Fürth heute live im TV und Livestream?

Hertha BSC - Greuther Fürth
Hertha BSC
Greuther Fürth
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Hertha BSC gegen Greuther Fürth. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hertha BSC und Greuther Fürth beginnt am 11.10.2026, 13:30.

Anstoßzeit Hertha BSC gegen Greuther Fürth

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 7
Olympiastadion

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs Greuther Fürth heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf WOW übertragen. Dort könnt ihr das Spiel per Livestream verfolgen.

Sky WOW

WOW

Hier ansehen

Hertha BSC vs. Greuther Fürth: Spielvorschau

Im Olympiastadion Berlin empfängt Hertha BSC den SpVgg Greuther Fürth zum 2.-Bundesliga-Duell. Tabellenführer gegen Abstiegsgefährdete – selten ist der Kontrast zwischen zwei Mannschaften so deutlich ablesbar wie in dieser Partie.

Hertha präsentiert sich in dieser Saison in beeindruckender Verfassung. Unter Trainer Stefan Leitl hat die Mannschaft eine Konstanz gefunden, die in der Vergangenheit oft fehlte. Drei Ligasiege in Folge zeugen von einer Stabilität, die den Hauptstadtklub an die Spitze der zweiten Liga gebracht hat.

Ganz anders die Ausgangslage bei den Gästen aus Franken. Greuther Fürth reist unter Trainer Heiko Vogel mit gemischten Gefühlen nach Berlin. In der Liga konnten die Fürther zuletzt nicht überzeugen, und die Tabellensituation macht den Druck auf das Team spürbar.

Die Vorzeichen sprechen klar für die Hausherren. Hertha ist zu Hause schwer zu schlagen, und die aktuelle Form unterstreicht die Ambitionen des Klubs auf einen Aufstiegsplatz. Fürth hingegen braucht dringend Punkte, um nicht weiter in den Tabellenkeller abzurutschen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.


Hertha BSC vs. Greuther Fürth: Aufstellungen

Hertha BSC vs Greuther Fürth Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Leitl

Form

BSC

BSC - Form

EBS
S3-5
FCM
S2-1
OSN
S1-3
DOD
S1-2
FCA
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
14/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
GFT

GFT - Form

COT
S3-4
HDH
N0-1
BOC
U1-1
FCM
U1-1
VFB
N5-0
Tor erzielt (kassiert)
6/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Hertha BSC kommt in starker Form in diese Partie. In den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft drei Siege und ein Remis bei nur einer Niederlage – wobei es sich dabei um ein Freundschaftsspiel gegen Augsburg handelte, das 2:2 endete. In der Liga gewann Hertha zuletzt gegen Dynamo Dresden mit 2:1 auswärts und davor gegen Osnabrück mit 3:1. Insgesamt erzielte Hertha in diesen fünf Partien zwölf Tore und kassierte nur sieben.

Fürth präsentiert sich deutlich weniger stabil. Aus den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft einen Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen. Besonders auffällig war die 0:5-Testspielniederlage gegen den VfB Stuttgart. In der Liga trennte sich Fürth zuletzt 1:1 von Magdeburg und davor ebenfalls 1:1 von Bochum. Der einzige Ligasieg in diesem Zeitraum gelang mit 4:3 bei Energie Cottbus.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Hertha BSCUnentschiedenGreuther Fürth
3
1
1
Deutschland 2 Bundesliga
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
2
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
3
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
1
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
2
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
1
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
2
END
9Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 10. Mai 2026 in der 2. Bundesliga statt – Hertha gewann damals zu Hause mit 2:1 gegen Fürth. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild: Hertha gewann zweimal, Fürth einmal, und zweimal trennten sich die Teams unentschieden – darunter ein 3:3 in Fürth im Dezember 2025.

Hertha BSC vs. Greuther Fürth: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
6600177+1018
S
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
75202010+1017
U
S
S
U
S
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
74211412+214
U
U
S
S
S
4
MagdeburgMagdeburgFCM
7412149+513
S
U
S
N
S
5
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
73311912+712
U
S
N
U
S
6
KaiserslauternKaiserslauternFCK
733164+212
U
S
N
S
S
7
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
72231516-18
N
U
S
U
N
8
OsnabrückOsnabrückOSN
72231013-38
U
U
N
S
S
9
BraunschweigBraunschweigEBS
7214131307
S
N
U
N
N
10
St. PauliSt. PauliFCP
61418807
U
S
U
N
U
11
VfL BochumVfL BochumBOC
621356-17
N
U
S
N
S
12
Hannover 96Hannover 96H96
7214712-57
N
S
N
U
S
13
DarmstadtDarmstadtSVD
7214814-67
S
N
S
N
N
14
Greuther FürthGreuther FürthGFT
6132911-26
U
U
N
S
N
15
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
61231012-25
U
N
U
N
S
16
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
7124915-65
U
N
U
N
N
17
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
6123612-65
N
N
U
N
U
18
Holstein KielHolstein KielHSK
7043711-44
N
U
N
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen