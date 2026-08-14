Das Spiel zwischen Hertha BSC und FC Heidenheim beginnt am 15.08.2026, 13:00.

Anstoßzeit Hertha BSC gegen FC Heidenheim

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 2 15. Aug. 2026 - 07:00 Olympiastadion

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs FC Heidenheim heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hertha BSC und dem FC Heidenheim wird live bei Sky WOW übertragen. Den Live Stream gibt es über Sky WOW, wofür ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich ist.

Hertha BSC vs. FC Heidenheim: Spielvorschau

Hertha BSC empfängt den FC Heidenheim im Olympiastadion Berlin in der 2. Bundesliga. Beide Klubs starten mit frischen Ambitionen in die neue Saison – und treffen dabei auf einen Gegner, der ähnliche Ziele verfolgt.

Für Hertha BSC ist es das erste Heimspiel nach dem Saisonauftakt in Bochum. Stefan Leitls Mannschaft gewann das Auswärtsspiel beim VfL Bochum mit 1:0 und meldet sich damit direkt in der Aufstiegsdiskussion zu Wort. Der Rückhalt des Olympiastadions soll nun als weiterer Antrieb dienen.

Heidenheim reist nach Berlin mit dem Rückenwind eines 4:3-Auswärtssiegs gegen Osnabrück zum Saisonauftakt. Frank Schmidts Mannschaft hat den Abstieg aus der Bundesliga verdaut und zeigt früh, dass sie in der 2. Liga eine ernsthafte Kraft sein will.

Die Vorbereitung beider Teams verlief durchwachsen. Heidenheim verlor zwei der drei Testspiele im Juli, darunter ein 1:3 gegen den Hamburger SV, und spielte 1:1 gegen Bologna. Hertha trennte sich 2:2 von Köln und gewann 2:3 gegen WSG Tirol – solide Ansätze, aber noch kein Beweis für Konstanz.

In der Tabelle belegt Heidenheim nach dem ersten Spieltag Platz vier, Hertha steht auf Rang sechs. Das Duell im Olympiastadion hat damit früh Gewicht.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung – das steht weiter unten.





Hertha BSC vs. FC Heidenheim: Aufstellungen

Form

Hertha BSC kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Partien. Der bislang letzte Auftritt endete mit einem 1:0-Auswärtssieg beim VfL Bochum in der 2. Bundesliga – ein gelungener Saisonstart. Davor gab es ein 2:2 gegen den 1. FC Köln in einem Freundschaftsspiel sowie ein 2:3 gegen WSG Tirol. Die deutliche 1:6-Niederlage gegen Arminia Bielefeld am letzten Pflichtspiel der Vorsaison bleibt ein Ausreißer, der in der neuen Spielzeit keine Rolle mehr spielen soll. Insgesamt erzielte Hertha in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte elf.

Heidenheim weist aus den vergangenen fünf Partien zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Der 4:3-Auswärtssieg gegen Osnabrück zum Ligaauftakt war das jüngste Ergebnis und zugleich das torreichste. Zuvor verlor Heidenheim 1:3 gegen den Hamburger SV und trennte sich 1:1 von Bologna. Der einzige Sieg in der Vorbereitung gelang mit 2:1 gegen Altach. Heidenheim erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore, kassierte aber ebenfalls sechs.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 30. Oktober 2024 im DFB-Pokal statt: Hertha BSC gewann zu Hause mit 2:1 gegen Heidenheim. Davor setzte sich Hertha im Februar 2016 ebenfalls im DFB-Pokal auswärts in Heidenheim mit 3:2 durch. Aus den drei dokumentierten direkten Duellen gewann Hertha zweimal, Heidenheim einmal – beim 2:0-Heimsieg in einem Freundschaftsspiel im Januar 2012.

Hertha BSC vs. FC Heidenheim: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.