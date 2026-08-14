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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. FC Heidenheim heute live im TV und Livestream?

Hertha BSC - FC Heidenheim
Hertha BSC
FC Heidenheim
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Hertha BSC gegen FC Heidenheim. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hertha BSC und FC Heidenheim beginnt am 15.08.2026, 13:00.

Anstoßzeit Hertha BSC gegen FC Heidenheim

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 2
Olympiastadion

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs FC Heidenheim heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hertha BSC und dem FC Heidenheim wird live bei Sky WOW übertragen. Den Live Stream gibt es über Sky WOW, wofür ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich ist.

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Hertha BSC vs. FC Heidenheim: Spielvorschau

Hertha BSC empfängt den FC Heidenheim im Olympiastadion Berlin in der 2. Bundesliga. Beide Klubs starten mit frischen Ambitionen in die neue Saison – und treffen dabei auf einen Gegner, der ähnliche Ziele verfolgt.

Für Hertha BSC ist es das erste Heimspiel nach dem Saisonauftakt in Bochum. Stefan Leitls Mannschaft gewann das Auswärtsspiel beim VfL Bochum mit 1:0 und meldet sich damit direkt in der Aufstiegsdiskussion zu Wort. Der Rückhalt des Olympiastadions soll nun als weiterer Antrieb dienen.

Heidenheim reist nach Berlin mit dem Rückenwind eines 4:3-Auswärtssiegs gegen Osnabrück zum Saisonauftakt. Frank Schmidts Mannschaft hat den Abstieg aus der Bundesliga verdaut und zeigt früh, dass sie in der 2. Liga eine ernsthafte Kraft sein will.

Die Vorbereitung beider Teams verlief durchwachsen. Heidenheim verlor zwei der drei Testspiele im Juli, darunter ein 1:3 gegen den Hamburger SV, und spielte 1:1 gegen Bologna. Hertha trennte sich 2:2 von Köln und gewann 2:3 gegen WSG Tirol – solide Ansätze, aber noch kein Beweis für Konstanz.

In der Tabelle belegt Heidenheim nach dem ersten Spieltag Platz vier, Hertha steht auf Rang sechs. Das Duell im Olympiastadion hat damit früh Gewicht.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung – das steht weiter unten.


Hertha BSC vs. FC Heidenheim: Aufstellungen

Hertha BSC vs FC Heidenheim Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC crest
Hertha BSC
BSC
Aufstellung
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH

Trainer

  • S. Leitl

Form

BSC

BSC - Form

GFT
S2-1
ABI
N6-1
WSG
S2-3
KÖL
U2-2
BOC
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
9/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
HDH

HDH - Form

ALT
S2-1
LUG
N0-1
BOL
U1-1
HSV
N3-1
OSN
S4-3
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Hertha BSC kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Partien. Der bislang letzte Auftritt endete mit einem 1:0-Auswärtssieg beim VfL Bochum in der 2. Bundesliga – ein gelungener Saisonstart. Davor gab es ein 2:2 gegen den 1. FC Köln in einem Freundschaftsspiel sowie ein 2:3 gegen WSG Tirol. Die deutliche 1:6-Niederlage gegen Arminia Bielefeld am letzten Pflichtspiel der Vorsaison bleibt ein Ausreißer, der in der neuen Spielzeit keine Rolle mehr spielen soll. Insgesamt erzielte Hertha in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte elf.

Heidenheim weist aus den vergangenen fünf Partien zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Der 4:3-Auswärtssieg gegen Osnabrück zum Ligaauftakt war das jüngste Ergebnis und zugleich das torreichste. Zuvor verlor Heidenheim 1:3 gegen den Hamburger SV und trennte sich 1:1 von Bologna. Der einzige Sieg in der Vorbereitung gelang mit 2:1 gegen Altach. Heidenheim erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore, kassierte aber ebenfalls sechs.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Hertha BSCUnentschiedenFC Heidenheim
3
0
0
Deutschland DFB-Pokal
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
2
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
1
END
Deutschland DFB-Pokal
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
2
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
3
END
Klub Freundschaftsspiele
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
2
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
0
END
7Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/3

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 30. Oktober 2024 im DFB-Pokal statt: Hertha BSC gewann zu Hause mit 2:1 gegen Heidenheim. Davor setzte sich Hertha im Februar 2016 ebenfalls im DFB-Pokal auswärts in Heidenheim mit 3:2 durch. Aus den drei dokumentierten direkten Duellen gewann Hertha zweimal, Heidenheim einmal – beim 2:0-Heimsieg in einem Freundschaftsspiel im Januar 2012.

Hertha BSC vs. FC Heidenheim: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
BraunschweigBraunschweigEBS
210162+43
N
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
110030+33
S
3
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
110031+23
S
4
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
110043+13
S
5
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
110021+13
S
6
Hertha BSCHertha BSCBSC
110010+13
S
7
VfL BochumVfL BochumBOC
21011103
S
N
8
Holstein KielHolstein KielHSK
20204402
U
U
9
St. PauliSt. PauliFCP
20203302
U
U
10
DarmstadtDarmstadtSVD
10102201
U
11
Greuther FürthGreuther FürthGFT
10101101
U
12
KaiserslauternKaiserslauternFCK
10100001
U
13
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
10100001
U
14
OsnabrückOsnabrückOSN
100134-10
N
15
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
100112-10
N
16
Hannover 96Hannover 96H96
100113-20
N
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
100103-30
N
18
MagdeburgMagdeburgFCM
100116-50
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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