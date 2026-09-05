Das Spiel zwischen Hansa Rostock und Wehen Wiesbaden beginnt am 05.09.2026, 14:00.

Anstoßzeit Hansa Rostock gegen Wehen Wiesbaden

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs Wehen Wiesbaden heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hansa Rostock und Wehen Wiesbaden wird live auf MagentaSport übertragen. Die 3. Liga ist dort in dieser Saison vollständig zu empfangen. Den Livestream gibt es direkt bei MagentaSport.

Hansa Rostock vs. Wehen Wiesbaden: Spielvorschau

Hansa Rostock empfängt Wehen Wiesbaden in der 3. Liga. Die Partie bringt zwei Klubs zusammen, die sich in dieser Saison in völlig unterschiedlichen Lagen befinden.

Rostock steht nach einem starken Saisonstart auf Platz zwei der Tabelle. Daniel Brinkmanns Mannschaft gewann zuletzt auswärts in Saarbrücken mit 4:2 und zeigte damit trotz gelegentlicher Schwächen in der Defensive echte Titelambitionen.

Für Wehen Wiesbaden hingegen ist die Lage ernst. Trainer Daniel Scherning steht mit seiner Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz. Drei Niederlagen aus den letzten drei Pflichtspielen – darunter ein 0:4 gegen Würzburger Kickers und ein 1:3 gegen Preußen Münster – haben den Druck auf den Aufsteiger deutlich erhöht.

Im DFB-Pokal gab es für beide Teams wenig Grund zur Freude. Rostock unterlag VfB Stuttgart mit 0:4, Wiesbaden kassierte gegen Bayer Leverkusen ebenfalls ein 0:4. Der Fokus liegt nun klar auf der Liga.

Das direkte Duell hat in dieser Saison besonderes Gewicht. Rostock kann den Abstand zur Tabellenspitze festigen, während Wiesbaden dringend Punkte braucht, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.

Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur genauen Anstoßzeit.





Hansa Rostock vs. Wehen Wiesbaden: Aufstellungen

Form

Hansa Rostock kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 2:4-Auswärtssieg bei Saarbrücken in der 3. Liga am 30. August. Zuvor spielte Rostock 3:3 gegen Waldhof Mannheim, nachdem zuvor ein 2:3-Auswärtssieg bei Hoffenheim II gelungen war. Insgesamt erzielte Rostock in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte 14 – ein Bild, das offensiv Stärke, defensiv aber Anfälligkeit zeigt.

Wehen Wiesbaden weist aus den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Zuletzt trennten sich die Wiesbadener in der 3. Liga mit 0:0 von RW Essen – ein Punkt, der den Negativtrend vorerst stoppte. Davor gab es Niederlagen gegen Bayer Leverkusen im Pokal (0:4), gegen Würzburger Kickers (0:4 in der Liga) und gegen Preußen Münster (1:3). Lediglich ein Testspielsieg gegen Bayern München (2:1) sorgte zuvor für einen positiven Ausreißer. In fünf Spielen erzielte Wiesbaden drei Tore und kassierte zwölf.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 20. März 2026 in der 3. Liga statt: Wehen Wiesbaden unterlag dabei zuhause mit 0:1 gegen Hansa Rostock. Aus den vergangenen fünf Duellen führt Rostock mit drei Siegen, während Wiesbaden zwei Siege verbuchen konnte. In der Heimpartie am 18. Oktober 2025 gewann Rostock deutlich mit 3:0, verlor aber im Januar 2025 ebenfalls zuhause mit 1:4 gegen Wiesbaden – die Begegnungen zeigen, dass klare Ergebnisse in beide Richtungen möglich sind.

Hansa Rostock vs. Wehen Wiesbaden: Die Tabellen

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