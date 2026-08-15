Das Spiel zwischen Hansa Rostock und Waldhof Mannheim beginnt am 16.08.2026, 13:30.

Anstoßzeit Hansa Rostock gegen Waldhof Mannheim

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs Waldhof Mannheim heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hansa Rostock und Waldhof Mannheim wird live auf MagentaSport übertragen. Der Streamingdienst der Telekom hält die Übertragungsrechte für alle Partien der 3. Liga.

Hansa Rostock vs. Waldhof Mannheim: Spielvorschau

Hansa Rostock empfängt Waldhof Mannheim in der 3. Liga. Beide Klubs stehen noch am Anfang der Saison und wollen früh Punkte sammeln.

Die Kogge geht mit Rückenwind ins Spiel. Der Sieg bei Hoffenheim II zum Saisonauftakt war der dritte Ligasieg in den letzten vier Pflichtspielen – ein klares Signal, dass Rostock in dieser Spielzeit eine Rolle spielen will.

Waldhof Mannheim reist nach einem gelungenen Saisonstart nach Norddeutschland. Der 2:1-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf zuletzt in der Liga war ein Statement. Trainer Rui Mota hat seine Mannschaft auf Wettkampfmodus eingestellt.

Die Ausgangslage in der Tabelle ist eng: Rostock steht auf Platz sieben, Mannheim auf Platz neun. Ein Sieg könnte beide Teams in die obere Tabellenhälfte bringen.

Die Vorgeschichte zwischen diesen Klubs ist reich an Toren und Überraschungen. Das jüngste Duell endete mit einem deutlichen 4:0-Auswärtssieg für Rostock – Mannheim wird darauf eine Antwort suchen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle Informationen zur Übertragung, findet ihr hier.





Hansa Rostock vs. Waldhof Mannheim: Aufstellungen

Form

Hansa Rostock kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt bezwang die Kogge Hoffenheim II mit 3:2 in der 3. Liga, nachdem zuvor Saarbrücken mit 4:3 und VfB Stuttgart II mit 5:3 geschlagen wurden. Die beiden Testspielniederlagen gegen Gladbach (1:3) und Watford (0:3) fallen weniger ins Gewicht. Insgesamt erzielte Rostock in diesen fünf Spielen 14 Tore, kassierte aber neun – eine offene Bilanz.

Waldhof Mannheim weist ebenfalls drei Siege in den letzten fünf Pflichtspielen vor. Der jüngste Ligaerfolg gegen Fortuna Düsseldorf (2:1) war ein überzeugender Auftakt. Zuvor schlug Mannheim FC Thun im Testspiel mit 2:1, verlor aber gegen Eintracht Frankfurt (0:1) und zuletzt in der Liga gegen Ingolstadt (1:5). Gegen Jahn Regensburg holte das Team einen 1:0-Sieg. Mannheim erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 25. Januar 2026 in der 3. Liga statt – Waldhof Mannheim verlor zu Hause mit 0:4 gegen Hansa Rostock. Davor gewann Rostock das Hinspiel der Saison 2025/26 mit 1:0. Aus den letzten fünf direkten Duellen in der 3. Liga holte Rostock drei Siege bei einem Unentschieden und einer Niederlage. Mannheim gewann zuletzt im Februar 2025 mit 5:0 zu Hause – der einzige klare Erfolg der Gäste in dieser Serie.

Hansa Rostock vs. Waldhof Mannheim: Die Tabellen

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