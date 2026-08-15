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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. Waldhof Mannheim heute live im TV und Livestream?

Hansa Rostock - Waldhof Mannheim
Hansa Rostock
Waldhof Mannheim
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Hansa Rostock gegen Waldhof Mannheim. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hansa Rostock und Waldhof Mannheim beginnt am 16.08.2026, 13:30.

Anstoßzeit Hansa Rostock gegen Waldhof Mannheim

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs Waldhof Mannheim heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hansa Rostock und Waldhof Mannheim wird live auf MagentaSport übertragen. Der Streamingdienst der Telekom hält die Übertragungsrechte für alle Partien der 3. Liga.

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Hier ansehen

Hansa Rostock vs. Waldhof Mannheim: Spielvorschau

Hansa Rostock empfängt Waldhof Mannheim in der 3. Liga. Beide Klubs stehen noch am Anfang der Saison und wollen früh Punkte sammeln.

Die Kogge geht mit Rückenwind ins Spiel. Der Sieg bei Hoffenheim II zum Saisonauftakt war der dritte Ligasieg in den letzten vier Pflichtspielen – ein klares Signal, dass Rostock in dieser Spielzeit eine Rolle spielen will.

Waldhof Mannheim reist nach einem gelungenen Saisonstart nach Norddeutschland. Der 2:1-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf zuletzt in der Liga war ein Statement. Trainer Rui Mota hat seine Mannschaft auf Wettkampfmodus eingestellt.

Die Ausgangslage in der Tabelle ist eng: Rostock steht auf Platz sieben, Mannheim auf Platz neun. Ein Sieg könnte beide Teams in die obere Tabellenhälfte bringen.

Die Vorgeschichte zwischen diesen Klubs ist reich an Toren und Überraschungen. Das jüngste Duell endete mit einem deutlichen 4:0-Auswärtssieg für Rostock – Mannheim wird darauf eine Antwort suchen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle Informationen zur Übertragung, findet ihr hier.


Hansa Rostock vs. Waldhof Mannheim: Aufstellungen

Hansa Rostock vs Waldhof Mannheim Voraussichtliche Aufstellungen

Hansa Rostock crest
Hansa Rostock
HRO
Aufstellung
Waldhof Mannheim crest
Waldhof Mannheim
WMA
Waldhof Mannheim crest
Waldhof Mannheim
WMA

Trainer

  • D. Brinkmann

Form

HRO

HRO - Form

VFB
S5-3
SAB
S3-4
WAT
N3-0
BMG
N1-3
TSG
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
13/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
WMA

WMA - Form

SSV
S1-0
FCI
N5-1
THU
S1-2
SGE
N0-1
F95
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Hansa Rostock kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt bezwang die Kogge Hoffenheim II mit 3:2 in der 3. Liga, nachdem zuvor Saarbrücken mit 4:3 und VfB Stuttgart II mit 5:3 geschlagen wurden. Die beiden Testspielniederlagen gegen Gladbach (1:3) und Watford (0:3) fallen weniger ins Gewicht. Insgesamt erzielte Rostock in diesen fünf Spielen 14 Tore, kassierte aber neun – eine offene Bilanz.

Waldhof Mannheim weist ebenfalls drei Siege in den letzten fünf Pflichtspielen vor. Der jüngste Ligaerfolg gegen Fortuna Düsseldorf (2:1) war ein überzeugender Auftakt. Zuvor schlug Mannheim FC Thun im Testspiel mit 2:1, verlor aber gegen Eintracht Frankfurt (0:1) und zuletzt in der Liga gegen Ingolstadt (1:5). Gegen Jahn Regensburg holte das Team einen 1:0-Sieg. Mannheim erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Hansa RostockUnentschiedenWaldhof Mannheim
3
1
1
Deutschland 3 Liga
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
0
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
4
END
Deutschland 3 Liga
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Hansa Rostock
HRO
1
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Waldhof Mannheim
WMA
0
END
Deutschland 3 Liga
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Waldhof Mannheim
WMA
5
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Hansa Rostock
HRO
0
END
Deutschland 3 Liga
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Hansa Rostock
HRO
1
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Waldhof Mannheim
WMA
1
END
Deutschland 3 Liga
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
1
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
0
END
7Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 25. Januar 2026 in der 3. Liga statt – Waldhof Mannheim verlor zu Hause mit 0:4 gegen Hansa Rostock. Davor gewann Rostock das Hinspiel der Saison 2025/26 mit 1:0. Aus den letzten fünf direkten Duellen in der 3. Liga holte Rostock drei Siege bei einem Unentschieden und einer Niederlage. Mannheim gewann zuletzt im Februar 2025 mit 5:0 zu Hause – der einzige klare Erfolg der Gäste in dieser Serie.

Hansa Rostock vs. Waldhof Mannheim: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
220072+56
S
S
2
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
211062+44
S
U
3
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
211052+34
U
S
4
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
211042+24
U
S
5
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
110052+33
S
6
SaarbrückenSaarbrückenSAB
110052+33
S
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
210143+13
S
N
8
Hansa RostockHansa RostockHRO
110032+13
S
9
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
110032+13
S
10
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
110021+13
S
11
MeppenMeppenSVM
210123-13
S
N
12
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
210112-13
N
S
13
RW EssenRW EssenESN
210135-23
S
N
14
IngolstadtIngolstadtFCI
20203302
U
U
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
201112-11
U
N
16
TSV HavelseTSV HavelseHAV
200224-20
N
N
17
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
100125-30
N
18
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
200214-30
N
N
19
SC VerlSC VerlVEL
200238-50
N
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
200217-60
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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