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Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Hansa Rostock - VfB Stuttgart
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In der DFB-Pokal spielt Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hansa Rostock und VfB Stuttgart beginnt am 21.08.2026, 20:45.

Anstoßzeit Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart

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Deutschland DFB-Pokal - Spielwoche 1
Ostseestadion

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Hansa Rostock und VfB Stuttgart ist live bei Sky WOW sowie im Free-TV beim ZDF zu sehen. Sky WOW überträgt die Partie im Livestream, während das ZDF das Spiel frei empfangbar zeigt.

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Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart: Spielvorschau

Der DFB-Pokal beginnt für den VfB Stuttgart mit einer Reise in den Norden: Am Ostseestadion in Rostock trifft der Bundesligist auf Hansa Rostock aus der 3. Liga.

Für Stuttgart ist es der Pflichtspielauftakt der Saison. Trainer Sebastian Hoeneß schickt sein Team in einen Wettbewerb, den die Schwaben zuletzt 2025 gewonnen haben – der Pokalsieger-Titel verpflichtet.

Hansa Rostock geht als klarer Außenseiter in diese Partie. Der Drittligist zeigte zuletzt eine wechselhafte Form und trennte sich am vergangenen Wochenende in der Liga mit 3:3 von Waldhof Mannheim.

Beim VfB richtet sich der Blick auch auf Neuzugang Dzenan Pejcinovic. Der 21-jährige Stürmer, für 25 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg verpflichtet, könnte im Ostseestadion sein Pflichtspieldebüt im Stuttgarter Trikot feiern. Trainer Hoeneß traut ihm langfristig sogar den Sprung in die Nationalmannschaft zu.

Die Vorbereitung verlief für Stuttgart durchwachsen. Nach Siegen gegen Everton und Kickers Offenbach setzte es zuletzt eine 0:1-Niederlage gegen Fulham – die Mannschaft wird den Ernstkampf-Modus jetzt einschalten wollen.

Rostock hingegen kennt das Pokalspiel gegen Stuttgart. Zweimal trafen beide Klubs zuletzt im DFB-Pokal aufeinander – beide Male gewann Stuttgart.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.


Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Hansa Rostock vs VfB Stuttgart Voraussichtliche Aufstellungen

Hansa Rostock crest
Hansa Rostock
HRO
Aufstellung
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB

Trainer

  • D. Brinkmann

Form

HRO

HRO - Form

SAB
S3-4
WAT
N3-0
BMG
N1-3
TSG
S2-3
WMA
U3-3
Tor erzielt (kassiert)
11/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
VFB

VFB - Form

FSV
S0-5
OFC
S1-8
PAR
U2-2
EVE
S3-1
FUL
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
18/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Hansa Rostock kommt mit einer gemischten Bilanz in die Partie: Aus den vergangenen fünf Spielen holte die Kogge zwei Siege, ein Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt trennte sich Rostock in der 3. Liga mit 3:3 von Waldhof Mannheim. Zuvor gelang ein 2:3-Auswärtssieg bei Hoffenheim II. Die Testspiele gegen Gladbach (1:3) und Watford (0:3) gingen verloren. Insgesamt erzielte Rostock in diesen fünf Partien zwölf Tore und kassierte dreizehn.

VfB Stuttgart bestritt die vergangenen fünf Spiele allesamt als Vorbereitungspartien und kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage in den Pokal. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Fulham, nachdem Stuttgart zuvor Everton mit 3:1 besiegt hatte. Besonders auffällig war der 1:8-Kantersieg gegen Kickers Offenbach. Stuttgart erzielte in der Vorbereitung 17 Tore und kassierte vier.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Hansa RostockUnentschiedenVfB Stuttgart
1
1
3
Deutschland DFB-Pokal
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Hansa Rostock
HRO
0
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VfB Stuttgart
VFB
1
END
Deutschland DFB-Pokal
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Hansa Rostock
HRO
0
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VfB Stuttgart
VFB
1
END
Deutschland DFB-Pokal
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Hansa Rostock
HRO
2
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
0
END
Klub Freundschaftsspiele
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
END
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
4
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
1
END
4Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Pflichtspielduell beider Klubs fand am 13. September 2020 im DFB-Pokal statt: Hansa Rostock unterlag Stuttgart im Ostseestadion mit 0:1. Auch das Aufeinandertreffen im August 2019 endete mit einem 0:1-Sieg für die Schwaben. Aus den letzten drei DFB-Pokal-Begegnungen gewann Stuttgart zweimal, Rostock einmal – beim 2:0-Heimsieg im August 2018.

Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

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