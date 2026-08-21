Das Spiel zwischen Hansa Rostock und VfB Stuttgart beginnt am 21.08.2026, 20:45.

Anstoßzeit Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Hansa Rostock und VfB Stuttgart ist live bei Sky WOW sowie im Free-TV beim ZDF zu sehen. Sky WOW überträgt die Partie im Livestream, während das ZDF das Spiel frei empfangbar zeigt.

Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart: Spielvorschau

Der DFB-Pokal beginnt für den VfB Stuttgart mit einer Reise in den Norden: Am Ostseestadion in Rostock trifft der Bundesligist auf Hansa Rostock aus der 3. Liga.

Für Stuttgart ist es der Pflichtspielauftakt der Saison. Trainer Sebastian Hoeneß schickt sein Team in einen Wettbewerb, den die Schwaben zuletzt 2025 gewonnen haben – der Pokalsieger-Titel verpflichtet.

Hansa Rostock geht als klarer Außenseiter in diese Partie. Der Drittligist zeigte zuletzt eine wechselhafte Form und trennte sich am vergangenen Wochenende in der Liga mit 3:3 von Waldhof Mannheim.

Beim VfB richtet sich der Blick auch auf Neuzugang Dzenan Pejcinovic. Der 21-jährige Stürmer, für 25 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg verpflichtet, könnte im Ostseestadion sein Pflichtspieldebüt im Stuttgarter Trikot feiern. Trainer Hoeneß traut ihm langfristig sogar den Sprung in die Nationalmannschaft zu.

Die Vorbereitung verlief für Stuttgart durchwachsen. Nach Siegen gegen Everton und Kickers Offenbach setzte es zuletzt eine 0:1-Niederlage gegen Fulham – die Mannschaft wird den Ernstkampf-Modus jetzt einschalten wollen.

Rostock hingegen kennt das Pokalspiel gegen Stuttgart. Zweimal trafen beide Klubs zuletzt im DFB-Pokal aufeinander – beide Male gewann Stuttgart.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.





Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Form

Hansa Rostock kommt mit einer gemischten Bilanz in die Partie: Aus den vergangenen fünf Spielen holte die Kogge zwei Siege, ein Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt trennte sich Rostock in der 3. Liga mit 3:3 von Waldhof Mannheim. Zuvor gelang ein 2:3-Auswärtssieg bei Hoffenheim II. Die Testspiele gegen Gladbach (1:3) und Watford (0:3) gingen verloren. Insgesamt erzielte Rostock in diesen fünf Partien zwölf Tore und kassierte dreizehn.

VfB Stuttgart bestritt die vergangenen fünf Spiele allesamt als Vorbereitungspartien und kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage in den Pokal. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Fulham, nachdem Stuttgart zuvor Everton mit 3:1 besiegt hatte. Besonders auffällig war der 1:8-Kantersieg gegen Kickers Offenbach. Stuttgart erzielte in der Vorbereitung 17 Tore und kassierte vier.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Pflichtspielduell beider Klubs fand am 13. September 2020 im DFB-Pokal statt: Hansa Rostock unterlag Stuttgart im Ostseestadion mit 0:1. Auch das Aufeinandertreffen im August 2019 endete mit einem 0:1-Sieg für die Schwaben. Aus den letzten drei DFB-Pokal-Begegnungen gewann Stuttgart zweimal, Rostock einmal – beim 2:0-Heimsieg im August 2018.

Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.