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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. Meppen heute live im TV und Livestream?

Hansa Rostock - Meppen
Hansa Rostock
Meppen
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Hansa Rostock gegen Meppen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hansa Rostock und Meppen beginnt am 13.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit Hansa Rostock gegen Meppen

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs Meppen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hansa Rostock und Meppen wird live bei MagentaSport übertragen.

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Hansa Rostock vs. Meppen: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Hansa Rostock den SV Meppen. Die Norddeutschen gehen als klarer Favorit in diese Partie – ein Blick auf die Tabelle macht den Unterschied zwischen beiden Teams deutlich.

André Breitenreiter hat Rostock in eine stabile Ausgangslage geführt. Die Mannschaft aus Mecklenburg-Vorpommern steht im oberen Tabellendrittel und hat zuletzt auch auswärts gepunktet.

Meppen hingegen steckt tief im Abstiegskampf. Lucas Beniermanns Team hat in den vergangenen Wochen kaum Punkte geholt und kämpft um jeden Zähler.

Für Meppen geht es um mehr als drei Punkte. Ein weiteres Ausrutschen würde die Situation im Tabellenkeller weiter verschärfen.

Rostock reist mit breiter Brust an – die Form stimmt, die Ergebnisse kommen. Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.


Hansa Rostock vs. Meppen: Aufstellungen

Hansa Rostock vs Meppen Aufstellungen

4-2-3-1
Hansa Rostock crest
Hansa Rostock
HRO
page.match.formation.title
Meppen crest
Meppen
SVM
4-3-3
L. UnbehaunL. Unbehaunteam-logoAhmet Gürleyenteam-logoNiklas Kölleteam-logoF. Carstensteam-logoO. Karadateam-logoK. Fatkicteam-logoB. DietzeD. KopaczD. KopaczL. DajakuL. Dajakuteam-logoM. SchusterA. VoglsammerA. Voglsammerteam-logoJ. PuntTobias MißnerTobias Mißnerteam-logoL. Sprekelmeyerteam-logoDominique Domröseteam-logoS. RankicT. DetersT. Detersteam-logoE. Zehirteam-logoJ. Fedlteam-logoJ. Ehlersteam-logoO. Schmittteam-logoL. Prasse
Meppen crest
Meppen
SVM
4-2-3-1
Hansa Rostock

Startelf

Meppen

Ersatzspieler

Trainer

  • André Breitenreiter
  • L. Beniermann

Form

HRO

HRO - Form

SVW
U1-1
FCK
N4-0
VFB
S3-2
ESN
U1-1
WUK
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SVM

SVM - Form

SAB
N1-6
VEL
N2-1
FCK
N1-3
TSG
N1-0
VFB
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
4/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Hansa Rostock kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt setzte sich Rostock mit 2:0 gegen Würzburger Kickers durch. Zuvor gelang ein 3:2-Erfolg gegen VfB Stuttgart II. Lediglich das 0:4 gegen Viktoria Köln trübt die ansonsten solide Bilanz – in fünf Spielen erzielte Rostock elf Tore und kassierte neun.

Meppen dagegen hat aus den vergangenen fünf Spielen nur einen Sieg geholt – bei vier Niederlagen und keinem Unentschieden. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen VfB Stuttgart II. Besonders das 1:6 gegen Saarbrücken zeigt die Anfälligkeit der Defensive. Insgesamt traf Meppen in diesem Zeitraum viermal und ließ zwölf Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Hansa RostockUnentschiedenMeppen
3
0
2
Deutschland 3 Liga
Meppen badge
Meppen
SVM
2
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
3
END
Deutschland 3 Liga
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
0
Meppen badge
Meppen
SVM
2
END
Deutschland 3 Liga
Meppen badge
Meppen
SVM
0
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
3
END
Deutschland 3 Liga
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
2
Meppen badge
Meppen
SVM
1
END
Deutschland 3 Liga
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
0
Meppen badge
Meppen
SVM
2
END
8Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste direkte Duell beider Klubs in der 3. Liga fand im April 2021 statt: Meppen verlor damals zu Hause mit 2:3 gegen Rostock. Blickt man auf die letzten fünf Begegnungen, hat Rostock klar die Oberhand – drei Siege stehen zwei Meppen-Erfolgen gegenüber, wobei Rostock insgesamt deutlich mehr Tore erzielte.

Hansa Rostock vs. Meppen: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
9711229+1322
U
S
S
S
N
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
86022411+1318
S
S
S
S
N
3
RW EssenRW EssenESN
94411612+416
S
U
U
S
S
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
94411715+216
U
S
U
S
N
5
SaarbrückenSaarbrückenSAB
94321912+715
U
U
S
U
N
6
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
84131611+513
S
S
N
S
N
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
94141613+313
N
N
S
S
U
8
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
83321516-112
U
N
U
S
S
9
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
83231313011
N
S
N
U
S
10
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
925288011
N
U
S
N
U
11
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
93241516-111
S
U
U
N
N
12
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
832389-111
U
N
S
S
U
13
SC VerlSC VerlVEL
83231215-311
U
S
U
S
S
14
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
82241817+18
S
U
N
U
N
15
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
92251117-68
U
N
N
S
N
16
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
8224915-68
S
N
S
N
U
17
IngolstadtIngolstadtFCI
8224915-68
N
N
N
S
N
18
MeppenMeppenSVM
9225916-78
U
U
N
N
N
19
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
8224714-78
N
N
U
U
S
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
91261020-105
U
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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