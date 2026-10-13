Das Spiel zwischen Hansa Rostock und Meppen beginnt am 13.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit Hansa Rostock gegen Meppen

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs Meppen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hansa Rostock und Meppen wird live bei MagentaSport übertragen.

Hansa Rostock vs. Meppen: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Hansa Rostock den SV Meppen. Die Norddeutschen gehen als klarer Favorit in diese Partie – ein Blick auf die Tabelle macht den Unterschied zwischen beiden Teams deutlich.

André Breitenreiter hat Rostock in eine stabile Ausgangslage geführt. Die Mannschaft aus Mecklenburg-Vorpommern steht im oberen Tabellendrittel und hat zuletzt auch auswärts gepunktet.

Meppen hingegen steckt tief im Abstiegskampf. Lucas Beniermanns Team hat in den vergangenen Wochen kaum Punkte geholt und kämpft um jeden Zähler.

Für Meppen geht es um mehr als drei Punkte. Ein weiteres Ausrutschen würde die Situation im Tabellenkeller weiter verschärfen.

Rostock reist mit breiter Brust an – die Form stimmt, die Ergebnisse kommen. Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.





Hansa Rostock vs. Meppen: Aufstellungen

Form

Hansa Rostock kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt setzte sich Rostock mit 2:0 gegen Würzburger Kickers durch. Zuvor gelang ein 3:2-Erfolg gegen VfB Stuttgart II. Lediglich das 0:4 gegen Viktoria Köln trübt die ansonsten solide Bilanz – in fünf Spielen erzielte Rostock elf Tore und kassierte neun.

Meppen dagegen hat aus den vergangenen fünf Spielen nur einen Sieg geholt – bei vier Niederlagen und keinem Unentschieden. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen VfB Stuttgart II. Besonders das 1:6 gegen Saarbrücken zeigt die Anfälligkeit der Defensive. Insgesamt traf Meppen in diesem Zeitraum viermal und ließ zwölf Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell beider Klubs in der 3. Liga fand im April 2021 statt: Meppen verlor damals zu Hause mit 2:3 gegen Rostock. Blickt man auf die letzten fünf Begegnungen, hat Rostock klar die Oberhand – drei Siege stehen zwei Meppen-Erfolgen gegenüber, wobei Rostock insgesamt deutlich mehr Tore erzielte.

Hansa Rostock vs. Meppen: Die Tabellen

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