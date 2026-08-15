Das Spiel zwischen Hannover 96 und VfL Wolfsburg beginnt am 16.08.2026, 13:30.

Anstoßzeit Hannover 96 gegen VfL Wolfsburg

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 2 16. Aug. 2026 - 07:30 Heinz von Heiden-Arena

Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hannover 96 und VfL Wolfsburg ist über Sky WOW live zu streamen. Alle Infos zur Übertragung sind unten aufgeführt.

Hannover 96 vs. VfL Wolfsburg: Spielvorschau

In der 2. Bundesliga empfängt Hannover 96 den VfL Wolfsburg in der Heinz von Heiden-Arena. Es ist ein frühes Duell zweier Klubs, die in dieser Saison aus unterschiedlichen Gründen unter Druck stehen.

Hannover startete mit einer 1:3-Niederlage gegen Energie Cottbus in die neue Spielzeit. Christian Titz' Mannschaft hatte die Vorsaison mit drei Ligaunentschieden in Folge beendet – darunter ein 3:3 gegen Nürnberg und ein weiteres 3:3 gegen Preußen Münster. Der Saisonstart hat die Zweifel an der Konstanz der Niedersachsen nicht zerstreut.

Wolfsburg reist als Bundesliga-Absteiger an und trägt in dieser Saison die Last eines Klubs, der den direkten Wiederaufstieg als Pflichtaufgabe betrachtet. Trainer Tobias Strobl übernahm die Verantwortung nach dem historisch ersten Abstieg der Wölfe aus dem deutschen Oberhaus.

Der Saisonauftakt verlief für Wolfsburg ernüchternd: Ein 0:0 gegen Kaiserslautern zum Auftakt war für einen Aufstiegskandidaten eine magere Ausbeute. Zudem hat der Abgang von Stürmer Dzenan Pejcinovic, der in der Abstiegssaison zwölf Pflichtspieltore erzielte und für 25 Millionen Euro zu VfB Stuttgart wechselte, eine spürbare Lücke im Angriff hinterlassen.

Für Hannover ist es eine Chance, nach dem Fehlstart Boden gutzumachen. Für Wolfsburg geht es darum, endlich die ersten Punkte der neuen Zweitliga-Saison einzufahren.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu TV-Übertragung, Live-Stream und Anstoßzeit.





Hannover 96 vs. VfL Wolfsburg: Aufstellungen

Form

Hannover 96 kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 1:3-Niederlage gegen Energie Cottbus am 9. August. In der Vorbereitung gelang ein klarer 3:0-Sieg gegen PEC Zwolle. Die Vorsaison endete mit Remis gegen Nürnberg (3:3) und Preußen Münster (3:3) sowie einem 1:1 gegen Bochum – eine Serie ohne Sieg in drei Ligaspielen zum Abschluss.

VfL Wolfsburg weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt trennten sich die Wölfe zum Saisonauftakt 0:0 von Kaiserslautern. In der Vorbereitung gab es einen 3:1-Sieg gegen Telstar, dem eine 0:2-Niederlage gegen Lyon vorausging. In den Relegationsspielen gegen Paderborn reichte es nur zu einem 0:0 und einer 1:2-Niederlage – der Abstieg war damit besiegelt.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell zwischen beiden Klubs datiert vom 6. September 2024: VfL Wolfsburg gewann damals als Heimteam mit 2:1 gegen Hannover 96. Zuvor hatte Hannover im Juli 2024 mit 3:2 gegen Wolfsburg gewonnen. Aus den letzten fünf Begegnungen, die allesamt als Freundschaftsspiele ausgetragen wurden, holte Wolfsburg zwei Siege bei einem Unentschieden und zwei weiteren Remis – Hannover steht ebenfalls bei einem Sieg.

Hannover 96 vs. VfL Wolfsburg: Die Tabellen

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