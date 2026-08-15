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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

Hannover 96 - VfL Wolfsburg
Hannover 96
VfL Wolfsburg
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Hannover 96 gegen VfL Wolfsburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hannover 96 und VfL Wolfsburg beginnt am 16.08.2026, 13:30.

Anstoßzeit Hannover 96 gegen VfL Wolfsburg

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 2
Heinz von Heiden-Arena

Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hannover 96 und VfL Wolfsburg ist über Sky WOW live zu streamen. Alle Infos zur Übertragung sind unten aufgeführt.

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Hannover 96 vs. VfL Wolfsburg: Spielvorschau

In der 2. Bundesliga empfängt Hannover 96 den VfL Wolfsburg in der Heinz von Heiden-Arena. Es ist ein frühes Duell zweier Klubs, die in dieser Saison aus unterschiedlichen Gründen unter Druck stehen.

Hannover startete mit einer 1:3-Niederlage gegen Energie Cottbus in die neue Spielzeit. Christian Titz' Mannschaft hatte die Vorsaison mit drei Ligaunentschieden in Folge beendet – darunter ein 3:3 gegen Nürnberg und ein weiteres 3:3 gegen Preußen Münster. Der Saisonstart hat die Zweifel an der Konstanz der Niedersachsen nicht zerstreut.

Wolfsburg reist als Bundesliga-Absteiger an und trägt in dieser Saison die Last eines Klubs, der den direkten Wiederaufstieg als Pflichtaufgabe betrachtet. Trainer Tobias Strobl übernahm die Verantwortung nach dem historisch ersten Abstieg der Wölfe aus dem deutschen Oberhaus.

Der Saisonauftakt verlief für Wolfsburg ernüchternd: Ein 0:0 gegen Kaiserslautern zum Auftakt war für einen Aufstiegskandidaten eine magere Ausbeute. Zudem hat der Abgang von Stürmer Dzenan Pejcinovic, der in der Abstiegssaison zwölf Pflichtspieltore erzielte und für 25 Millionen Euro zu VfB Stuttgart wechselte, eine spürbare Lücke im Angriff hinterlassen.

Für Hannover ist es eine Chance, nach dem Fehlstart Boden gutzumachen. Für Wolfsburg geht es darum, endlich die ersten Punkte der neuen Zweitliga-Saison einzufahren.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu TV-Übertragung, Live-Stream und Anstoßzeit.


Hannover 96 vs. VfL Wolfsburg: Aufstellungen

Hannover 96 vs VfL Wolfsburg Voraussichtliche Aufstellungen

Hannover 96 crest
Hannover 96
H96
Aufstellung
VfL Wolfsburg crest
VfL Wolfsburg
WOB
VfL Wolfsburg crest
VfL Wolfsburg
WOB

Trainer

  • C. Titz

Form

H96

H96 - Form

PRM
U3-3
BOC
U1-1
FCN
U3-3
ZWO
S3-0
COT
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
WOB

WOB - Form

SCP
U0-0
SCP
N2-1
OL
N0-2
TEL
S3-1
FCK
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
4/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Hannover 96 kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 1:3-Niederlage gegen Energie Cottbus am 9. August. In der Vorbereitung gelang ein klarer 3:0-Sieg gegen PEC Zwolle. Die Vorsaison endete mit Remis gegen Nürnberg (3:3) und Preußen Münster (3:3) sowie einem 1:1 gegen Bochum – eine Serie ohne Sieg in drei Ligaspielen zum Abschluss.

VfL Wolfsburg weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt trennten sich die Wölfe zum Saisonauftakt 0:0 von Kaiserslautern. In der Vorbereitung gab es einen 3:1-Sieg gegen Telstar, dem eine 0:2-Niederlage gegen Lyon vorausging. In den Relegationsspielen gegen Paderborn reichte es nur zu einem 0:0 und einer 1:2-Niederlage – der Abstieg war damit besiegelt.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Hannover 96UnentschiedenVfL Wolfsburg
1
3
1
Klub Freundschaftsspiele
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
2
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
3
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
2
END
Klub Freundschaftsspiele
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
1
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
END
Klub Freundschaftsspiele
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
3
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
3
END
Klub Freundschaftsspiele
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
0
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
0
END
8Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste direkte Duell zwischen beiden Klubs datiert vom 6. September 2024: VfL Wolfsburg gewann damals als Heimteam mit 2:1 gegen Hannover 96. Zuvor hatte Hannover im Juli 2024 mit 3:2 gegen Wolfsburg gewonnen. Aus den letzten fünf Begegnungen, die allesamt als Freundschaftsspiele ausgetragen wurden, holte Wolfsburg zwei Siege bei einem Unentschieden und zwei weiteren Remis – Hannover steht ebenfalls bei einem Sieg.

Hannover 96 vs. VfL Wolfsburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
220072+56
S
S
2
Hertha BSCHertha BSCBSC
220051+46
S
S
3
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
211021+14
U
S
4
BraunschweigBraunschweigEBS
210162+43
N
S
5
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
110031+23
S
6
VfL BochumVfL BochumBOC
21011103
S
N
7
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
210157-23
N
S
8
MagdeburgMagdeburgFCM
210146-23
S
N
9
Holstein KielHolstein KielHSK
20204402
U
U
10
St. PauliSt. PauliFCP
20203302
U
U
11
KaiserslauternKaiserslauternFCK
20200002
U
U
12
DarmstadtDarmstadtSVD
10102201
U
13
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
10100001
U
14
Greuther FürthGreuther FürthGFT
201135-21
N
U
15
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
100112-10
N
16
Hannover 96Hannover 96H96
100113-20
N
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
100103-30
N
18
OsnabrückOsnabrückOSN
200237-40
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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