Das Spiel zwischen Hannover 96 und Karlsruher SC beginnt am 04.09.2026, 18:30.

Anstoßzeit Hannover 96 gegen Karlsruher SC

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 4 4. Sept. 2026 - 12:30 Heinz von Heiden-Arena

Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs Karlsruher SC heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hannover 96 und dem Karlsruher SC ist live bei Sky WOW als Livestream verfügbar. Alle Übertragungsoptionen sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Hannover 96 vs. Karlsruher SC: Spielvorschau

In der Heinz von Heiden-Arena empfängt Hannover 96 den Karlsruher SC zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften stehen früh in der Saison unter Zugzwang – Punkte sind auf beiden Seiten dringend gefragt.

Hannover-Trainer Christian Titz hat nach dem jüngsten Auswärtssieg in Darmstadt etwas Luft geschöpft. Das 1:0 am 30. August beendete eine schwierige Phase, in der die Niedersachsen in der Liga zuvor leer ausgegangen waren. Dennoch belegt Hannover 96 in der Tabelle aktuell den 13. Platz – Stabilität sieht anders aus.

Der Karlsruher SC reist nach einem ernüchternden Wochenende an. Das 5:2-Heimdebakel gegen VfL Wolfsburg am 29. August hat Risse in der Defensive von Trainer Maximilian Senft offengelegt. Trotz eines ordentlichen Saisonstarts mit einem Auftaktsieg gegen Arminia Bielefeld und einem DFB-Pokal-Erfolg gegen Preußen Münster steht der KSC nun unter Druck.

Die Gäste aus Karlsruhe belegen in der Tabelle Rang acht – und haben damit trotz der jüngsten Niederlage noch ein komfortableres Polster als der Gastgeber. Ein Auswärtssieg würde den Abstand nach oben verkürzen, eine weitere Niederlage könnte die Stimmung kippen lassen.

Das direkte Duell zwischen beiden Klubs hat zuletzt Hannover dominiert: Im April 2026 gewann Hannover 96 auswärts in Karlsruhe mit 3:1, im November 2025 gab es einen 3:0-Heimsieg für die Niedersachsen. Der KSC ist also gewarnt.

Nachfolgend findet ihr alle Informationen dazu, wo das Spiel live im TV und per Livestream zu sehen ist, sowie Anstoßzeit, Teaminfos und mehr.





Hannover 96 vs. Karlsruher SC: Aufstellungen

Form

Hannover 96 kommt mit zwei Siegen, einer Niederlage und zwei weiteren Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie – eine Bilanz von 2 Siegen und 2 Niederlagen in der Liga sowie einem deutlichen 9:1-Kantersieg im DFB-Pokal gegen SV Hemelingen. Der jüngste Erfolg war das 1:0 in Darmstadt am 30. August. Zuvor hatte Hannover das Heimspiel gegen VfL Wolfsburg mit 0:1 verloren und auch gegen Energie Cottbus mit 1:3 das Nachsehen gehabt. In den fünf Spielen erzielte Hannover 14 Tore, kassierte aber 6.

Der Karlsruher SC weist aus den jüngsten fünf Partien zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Die letzte Begegnung endete mit einem 5:2-Rückschlag gegen VfL Wolfsburg am 29. August. Zuvor hatte Karlsruhe im DFB-Pokal mit 2:1 gegen Preußen Münster gewonnen und in der Liga ein torloses Remis gegen Kaiserslautern geholt. Der Auftaktsieg gegen Arminia Bielefeld (2:1) war ein guter Start, doch die Wolfsburg-Niederlage hat das Bild getrübt. Insgesamt erzielte der KSC in diesen fünf Spielen 5 Tore und kassierte 9.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 25. April 2026 in der 2. Bundesliga statt: Karlsruher SC verlor das Heimspiel gegen Hannover 96 mit 1:3. Davor hatte Hannover im November 2025 ebenfalls gewonnen – ein 3:0-Heimsieg gegen den KSC. Aus den letzten fünf direkten Duellen in der 2. Bundesliga führt Hannover 96 mit drei Siegen gegenüber zwei Karlsruher Erfolgen, bei einem Torverhältnis von 9:4 zugunsten der Niedersachsen.

Hannover 96 vs. Karlsruher SC: Die Tabellen

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