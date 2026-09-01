Das Spiel zwischen HEBC Hamburg und Borussia Dortmund beginnt am 01.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit HEBC Hamburg gegen Borussia Dortmund

Wer zeigt / überträgt HEBC Hamburg vs Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokalspiel zwischen HEBC Hamburg und Borussia Dortmund wird live im deutschen Fernsehen und per Livestream übertragen. Die verfügbaren TV-Kanäle und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

HEBC Hamburg vs. Borussia Dortmund: Spielvorschau

Borussia Dortmund gastiert am ersten Spieltag des DFB-Pokals beim Oberligisten HEBC Hamburg im Volksparkstadion. Die Partie steht unter keinem gewöhnlichen Vorzeichen – der BVB reist mit einer unruhigen Woche im Gepäck an die Elbe.

Der schwere Kreuzbandriss von Neuzugang Giannis Konstantelias, den er beim Bundesliga-Auftaktsieg gegen den Hamburger SV erlitt, hat die Planungen von Trainer Niko Kovac durcheinandergewirbelt. Dortmunds Führungsetage arbeitet fieberhaft an einer Lösung auf dem Transfermarkt – Sportgeschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Ole Book traten die Reise nach Hamburg bewusst nicht an, um die verbleibende Zeit im Transferfenster zu nutzen.

Nach aktuellem Stand zeichnet sich eine Einigung über eine Leihe von Arsenal-Offensivspieler Ethan Nwaneri ab. Der 19-Jährige soll sich für einen Wechsel zum BVB ausgesprochen haben. Das Transferfenster schließt in Deutschland am Dienstag um 20 Uhr – also noch vor dem Anstoß dieser Partie.

Sportlich hat der BVB zuletzt überzeugt. Das 2:0 gegen den HSV am vergangenen Samstag war ein souveräner Bundesliga-Auftakt, wenngleich das Spiel durch Konstantelias' Verletzung und die Rote Karte für Samuele Inacio überschattet wurde. Kovac muss daher mit einem veränderten Kader planen.

HEBC Hamburg spielt in der fünften deutschen Liga und ist als krasser Außenseiter in dieses Pokalduell gegangen. Die Hamburger konnten zuletzt nicht überzeugen und verloren drei ihrer letzten fünf Pflichtspiele. Dennoch darf der Reiz eines solchen Pokalspiels gegen einen Bundesligisten für den Klub nicht unterschätzt werden.

Für den BVB geht es darum, die Pflichtaufgabe professionell zu erledigen und möglichst ohne weitere Verletzungen in die nächste Runde einzuziehen. Wo und wie das Spiel zu sehen ist, erfahrt ihr hier.





HEBC Hamburg vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Form

HEBC Hamburg kommt aus der fünften deutschen Liga und weist in den letzten fünf Pflichtspielen eine Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen auf. Zuletzt setzte es ein 0:1 gegen Vorwärts-Wacker am 28. August. Zuvor gewann der Klub 3:2 gegen ETSV Hamburg. Insgesamt erzielte HEBC in diesen fünf Partien fünf Tore und kassierte acht Gegentreffer – eine Bilanz, die die Grenzen des Oberligisten deutlich aufzeigt.

Borussia Dortmund kommt mit drei Siegen, einer Niederlage und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Jüngster Erfolg war das 2:0 gegen den Hamburger SV in der Bundesliga am 29. August. Zuvor unterlag der BVB Bayern München im Supercup mit 1:2. In fünf Spielen erzielte Dortmund acht Tore und kassierte acht Gegentreffer – wobei die Testspiele in der Vorbereitung diese Statistik verzerren.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Begegnungen zwischen HEBC Hamburg und Borussia Dortmund liegen keine Daten vor. Das Duell am 1. September 2026 im DFB-Pokal ist nach verfügbaren Informationen das erste Aufeinandertreffen beider Klubs in einem Pflichtspiel.

HEBC Hamburg vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

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