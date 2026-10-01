Das Spiel zwischen Griechenland und Niederlande beginnt am 01.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Griechenland gegen Niederlande

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 1. Okt. 2026 - 14:45 Toumba Stadium

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Das Spiel ist live bei DAZN zu sehen.

Griechenland vs. Niederlande: Spielvorschau

Im Toumba-Stadion in Thessaloniki empfängt Griechenland die Niederlande in einem wegweisenden Duell der UEFA Nations League A. Beide Mannschaften haben den Auftakt in die Gruppenphase mit Siegen bestritten und treffen nun als Tabellenführer und Tabellenzweiter aufeinander.

Für Griechenland war der Saisonstart bemerkenswert: Zwei Auswärtssiege in Folge – zunächst ein 2:1 gegen Serbien in Belgrad, dann ein 1:0 in Augsburg gegen Deutschland – markieren die stärkste Auswärtsserie der Mannschaft seit März 2025. Trainer Ivan Jovanovic hat sein Team taktisch gefestigt, und das Selbstvertrauen ist spürbar gewachsen.

Die Niederlande reist unter Trainer Xavi Hernández an, der nach dem 2:1-Sieg gegen Serbien seinen ersten Pflichtspielerfolg als Bondscoach feiern konnte. Xavi zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis, betonte aber gleichzeitig, dass sein Team in mehreren technischen Bereichen noch Verbesserungsbedarf hat.

Die Oranje muss dabei auf Cody Gakpo verzichten, der sich beim Spiel gegen Serbien eine Verletzung zugezogen hat und zu seinem Klub Liverpool zurückgekehrt ist. Auch Abwehrspieler Jan Paul van Hecke schied mit einem Fußproblem aus dem Kader aus und wird Tottenham Hotspur vor dem Spiel gegen Manchester United Sorgen bereiten.

Griechenland führt die Gruppe nach zwei Spieltagen an und kann mit einem weiteren Heimsieg den Druck auf die Niederlande erhöhen. Für die Niederländer geht es darum, den Anschluss an der Tabellenspitze zu wahren und die taktischen Abläufe unter Xavi weiter zu schärfen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es hier im Überblick.





Griechenland vs. Niederlande: Aufstellungen

Form

Griechenland kommt mit zwei Siegen und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Spielen, bei einer Niederlage. Zuletzt besiegte die Mannschaft Deutschland mit 1:0 – ein Ergebnis, das in der Gruppe für Aufsehen sorgte. Zuvor gab es ein 2:1 gegen Serbien, ein 0:0 gegen Ungarn und ein 2:2 gegen Schweden sowie eine 0:1-Niederlage gegen Italien. Über die fünf Spiele erzielte Griechenland fünf Tore und kassierte vier.

Die Niederlande gewann zuletzt drei von fünf Spielen, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:1-Sieg gegen Serbien. Davor gab es ein 1:1 gegen Deutschland sowie Weltmeisterschaftspartien: ein 3:1 gegen Tunesien, ein 5:1 gegen Schweden und ein 1:1 gegen Marokko, das das Aus im Turnier bedeutete. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft elf Tore und kassierte fünf.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand im Oktober 2023 im Rahmen der EM-Qualifikation statt: Griechenland verlor in Athen mit 0:1 gegen die Niederlande, die durch ein Elfmetertor von Virgil van Dijk in der Nachspielzeit gewannen. Aus den vier dokumentierten Duellen der jüngeren Vergangenheit gehen die Niederlande mit drei Siegen hervor, Griechenland gewann einmal – ein 2:1-Erfolg in einem Freundschaftsspiel im September 2016.

Griechenland vs. Niederlande: Die Tabellen

Grp. 2 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Griechenland GRI 2 2 0 0 3 1 +2 6 S S 2 Niederlande NED 2 1 1 0 3 2 +1 4 S U 3 Deutschland GER 2 0 1 1 1 2 -1 1 N U 4 Serbien SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

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