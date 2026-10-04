Das Spiel zwischen Griechenland und Deutschland beginnt am 04.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Griechenland gegen Deutschland

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 4. Okt. 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Wer zeigt / überträgt Griechenland vs Deutschland heute live im TV und Livestream?

Das Spiel Griechenland vs. Deutschland wird in Deutschland live auf RTL und RTL+ übertragen. Die Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Griechenland vs. Deutschland: Spielvorschau

Im Toumba-Stadion in Thessaloniki empfängt Griechenland die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppe 2 der UEFA Nations League A. Für beide Seiten steht bei dieser Partie deutlich mehr auf dem Spiel als drei Punkte.

Griechenland geht als Tabellenführer in dieses Spiel. Ivan Jovanovic hat seine Mannschaft in eine starke Ausgangsposition gebracht: zwei Siege in den ersten beiden Nations-League-Spielen, darunter ein 1:0-Auswärtssieg gegen Deutschland. Das 2:2 gegen die Niederlande zuletzt zeigte jedoch, dass die Griechen durchaus anfällig sein können, wenn Gegner Druck aufbauen.

Deutschland befindet sich unter Zugzwang. Jürgen Klopps Mannschaft steht nach einem Unentschieden gegen die Niederlande und der Niederlage gegen Griechenland auf dem dritten Tabellenplatz und braucht einen Sieg, um im Rennen um das Viertelfinale zu bleiben.

Florian Wirtz war zuletzt der auffälligste Akteur im deutschen Spiel. Der Liverpool-Spielmacher traf und bereitete beim 2:0-Sieg gegen Serbien vor und lieferte eine Leistung, die auch intern für Gesprächsstoff sorgte. Seine Gespräche mit Klopp scheinen Wirkung zu zeigen.

Auf griechischer Seite haben Fotis Ioannidis und Giorgos Masouras in dieser Nations-League-Kampagne bereits Tore erzielt und werden auch diesmal im Angriffszentrum erwartet. Vangelis Pavlidis ergänzt die offensive Optionen des Heimteams.

Das Rückspiel zwischen diesen beiden Mannschaften verspricht eine andere Dynamik als das erste Aufeinandertreffen. Deutschland wird nach vorne spielen müssen – und das könnte Griechenland genau den Raum geben, den Jovanovic sich erhofft.

Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es weiter unten.





Griechenland vs. Deutschland: Aufstellungen

Form

Griechenland kommt mit zwei Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen, bei zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 2:2 gegen die Niederlande, nachdem die Griechen bereits 2:0 geführt hatten. Zuvor gelangen zwei Auswärtssiege in der Nations League: 1:0 gegen Deutschland und 2:1 gegen Serbien. In den fünf Partien erzielte Griechenland sechs Tore und kassierte fünf.

Deutschland weist aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Sieg gegen Serbien, bei dem Florian Wirtz traf und vorbereitete. Davor gab es eine 0:1-Niederlage gegen Griechenland sowie ein 1:1 gegen die Niederlande. Insgesamt erzielte Deutschland in diesen fünf Partien fünf Tore und kassierte vier.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand am 27. September 2026 in der UEFA Nations League A statt: Griechenland gewann in Deutschland mit 1:0 und sicherte sich damit früh einen Vorteil in der Gruppe. In den letzten fünf direkten Vergleichen hält Deutschland die bessere Gesamtbilanz mit drei Siegen, darunter ein 2:1 in einem Freundschaftsspiel im Juni 2024 und ein 4:2 bei der Europameisterschaft 2012. Griechenlands einziger weiterer Sieg in diesem Datensatz stammt aus einem WM-Qualifikationsspiel aus dem Jahr 2001.

Griechenland vs. Deutschland: Die Tabellen

Grp. 2 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Griechenland GRI 3 2 1 0 5 3 +2 7 U S S 2 Niederlande NED 3 1 2 0 5 4 +1 5 U S U 3 Deutschland GER 3 1 1 1 3 2 +1 4 S N U 4 Serbien SER 3 0 0 3 2 6 -4 0 N N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

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