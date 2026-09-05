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Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. Elversberg heute live im TV und Livestream?

Gladbach - Elversberg
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In der Bundesliga spielt Gladbach gegen Elversberg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Gladbach und Elversberg beginnt am 05.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit Gladbach gegen Elversberg

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Bundesliga - Spielwoche 2
Ista-Borussia-Park

Wer zeigt / überträgt Gladbach vs Elversberg heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SV Elversberg ist live bei Sky WOW und DAZN zu sehen. Sky WOW überträgt die Partie als Einzelspiel, während DAZN das Spiel im Rahmen der Samstagskonferenz zeigt. Die genauen Übertragungsoptionen sind in der Tabelle aufgeführt.

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Gladbach vs. Elversberg: Spielvorschau

Borussia Mönchengladbach empfängt den SV Elversberg im Ista-Borussia-Park in Mönchengladbach zum Bundesliga-Duell der Saison 2026/27. Für Gladbach ist es eine frühe Chance, nach dem schwachen Ligastart Wiedergutmachung zu betreiben.

Die Fohlen gingen mit großen Erwartungen in die neue Spielzeit, nachdem Trainer Eugen Polanski sein Team in der Vorbereitung auf Hochtouren gebracht hatte. Der Bundesliga-Auftakt endete jedoch mit einer 0:3-Niederlage bei RB Leipzig – ein Dämpfer, der nun eine schnelle Reaktion fordert.

Elversberg dagegen reist mit Rückenwind an. Der Aufsteiger schlug am ersten Spieltag Bayer Leverkusen mit 3:2 – ein Ergebnis, das die Liga aufhorchen ließ. Trainer Vincent Wagner hat seine Mannschaft offensiv und mutig eingestellt.

Die Gäste aus dem Saarland zeigen seit Wochen beeindruckende Leistungen. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen und Testspielen, darunter ein 4:1 gegen Lorient und ein 5:2 gegen Straßburg, unterstreichen die Qualität im Kader.

Gladbach verfügt trotz des Fehlstarts über genug individuelle Klasse, um dieses Spiel zu drehen. Mit Heimvorteil und dem Druck der eigenen Fans im Rücken dürfte Polanski eine deutliche Reaktion seines Teams erwarten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.


Gladbach vs. Elversberg: Aufstellungen

Gladbach vs Elversberg Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Gladbach crest
Gladbach
BMG
Aufstellung
Elversberg crest
Elversberg
ELV
4-2-3-1
1M. Nicolas20D. Herold4K. Diks29J. Scally6K. Itakura38H. Bolin16P. Sander7Kevin Stöger9F. Honorat25R. Hack11T. Kleindienst20N. Kristof31M. Rohr30J. Gyamerah21Lasse Günther19L. Pinckert43F. Keidel39C. Campbell40F. Onyeka8L. Poreba25L. Petkov42D. Mokwa
Elversberg crest
Elversberg
ELV
4-2-3-1
Gladbach

Startelf

Elversberg

Trainer

  • E. Polanski
  • V. Wagner

Form

BMG

BMG - Form

HRO
S1-3
VEL
S0-8
AVL
S2-1
TSM
S0-5
RBL
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
18/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ELV

ELV - Form

STR
S5-2
MLL
U1-1
LOR
S4-1
DUI
S1-3
B04
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
16/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Gladbach kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel. Aus den letzten fünf Partien holte das Team vier Siege und eine Niederlage. Die jüngste Partie endete mit einer 0:3-Niederlage gegen RB Leipzig am ersten Bundesliga-Spieltag. Zuvor schlug Gladbach den TSV Schott Mainz im DFB-Pokal mit 5:0 und Aston Villa in der Vorbereitung mit 2:1. Weitere Siege gegen Velbert (8:0) und Hansa Rostock (3:1) zeigen die Torgefährlichkeit des Teams. In diesen fünf Spielen erzielte Gladbach 17 Treffer und kassierte drei.

Elversberg reist in starker Verfassung an. Der Aufsteiger gewann vier der letzten fünf Spiele und verlor keines. Das jüngste Ergebnis war der bemerkenswerte 3:2-Sieg gegen Bayer Leverkusen am ersten Bundesliga-Spieltag. Zuvor besiegte Elversberg den MSV Duisburg im DFB-Pokal mit 3:1 auswärts. Lorient (4:1) und Straßburg (5:2) wurden in Freundschaftsspielen bezwungen, lediglich gegen Mallorca gab es ein 1:1. In diesen fünf Partien erzielte Elversberg 16 Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

GladbachUnentschiedenElversberg
1
0
0
Deutschland DFB-Pokal
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
Gladbach badge
Gladbach
BMG
5
END
5Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/1

Das einzige verfügbare Direktduell zwischen diesen Klubs fand am 22. Dezember 2020 im DFB-Pokal statt: Elversberg verlor zu Hause gegen Gladbach mit 0:5. Weitere Begegnungen sind in den vorliegenden Daten nicht dokumentiert, was die Seltenheit dieses Bundesliga-Aufeinandertreffens unterstreicht.

Gladbach vs. Elversberg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110051+43
S
2
SC FreiburgSC FreiburgSCF
110041+33
S
3
AugsburgAugsburgFCA
110030+33
S
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
110030+33
S
5
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110020+23
S
6
ElversbergElversbergELV
110032+13
S
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
210156-13
S
N
8
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
210146-23
N
S
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
10103301
U
10
Union BerlinUnion BerlinFCU
10103301
U
11
Mainz 05Mainz 05M05
10100001
U
12
PaderbornPaderbornSCP
10100001
U
13
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
100123-10
N
14
HoffenheimHoffenheimTSG
100123-10
N
15
Hamburger SVHamburger SVHSV
100102-20
N
16
Werder BremenWerder BremenSVW
100114-30
N
17
GladbachGladbachBMG
100103-30
N
18
Schalke 04Schalke 04S04
100103-30
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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