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Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs. FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

Galatasaray - FC Barcelona
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In der Champions League spielt Galatasaray gegen FC Barcelona. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Galatasaray und FC Barcelona beginnt am 13.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Galatasaray gegen FC Barcelona

crest
Champions League - Spielwoche 2
NEF Stadyumu

Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Galatasaray und FC Barcelona wird live auf DAZN übertragen. Dort kann die Partie gestreamt werden.

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Galatasaray vs. FC Barcelona: Spielvorschau

Im NEF Stadyumu in Istanbul empfängt Galatasaray den FC Barcelona in der UEFA Champions League. Die Türken wollen vor eigenem Publikum für eine Überraschung sorgen – und das Umfeld verspricht Feuer.

Okan Buruk setzt auf ein offensives Kollektiv rund um Victor Osimhen und Rafael Leão. Galatasaray geht mit dem Rücken zur Wand in dieses Spiel: In der Champions-League-Tabelle belegt der Klub Rang 29 – ein Sieg ist Pflicht, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Lucas Torreira sprach offen über den Gegner und bezeichnete Barcelona als das beste Team der Welt – kündigte aber gleichzeitig an, dass Galatasaray seine aggressive Spielweise nicht aufgeben werde. Im RAMS Park hat die Mannschaft von Buruk schon stärkere Gegner unter Druck gesetzt.

FC Barcelona reist als Tabellendritter der Champions League nach Istanbul – mit einer makellosen Bilanz in allen Wettbewerben in der Rückenhand. Hansi Flick hat seinen Kader auf den Punkt gebracht und lässt sich von externen Debatten nicht ablenken. Auf die laufende Diskussion um Schiedsrichterentscheidungen rund um Real Madrid ging er in Istanbul bewusst nicht ein.

Raphinha fehlt dem Katalanen in diesem Duell. Der Kapitän wurde nach dem Liga-Sieg gegen Getafe geschont – eine Entscheidung, die Flick und der Spieler gemeinsam getroffen haben, um die körperliche Belastung über eine intensive Saisonphase zu verteilen.

Wer dieses Champions-League-Duell live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Galatasaray vs. FC Barcelona: Aufstellungen

Galatasaray vs FC Barcelona Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
page.match.formation.title
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
4-2-3-1
U. CakirU. CakirDavinson SánchezDavinson SánchezI. JakobsI. JakobsAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciR. SallaiR. SallaiR. LeaoR. LeaoLeroy SanéLeroy SanéGabriel SaraGabriel SaraA. BatrakovA. BatrakovL. TorreiraL. TorreiraV. OsimhenV. OsimhenJ. GarciaJ. GarciaP. CubarsiP. CubarsiJules KoundéJules KoundéG. MartinG. MartinJ. CanceloJ. CanceloRodriRodriK. AdeyemiK. AdeyemiF. LopezF. LopezPedriPedriL. YamalL. YamalG. JesusG. Jesus
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
4-2-3-1
Galatasaray

Startelf

FC Barcelona

Trainer

  • O. Buruk
  • H. Flick

Form

GAL

GAL - Form

SCP
N3-1
KOB
S1-0
TRS
N4-0
PEN
U3-3
KAS
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BAR

BAR - Form

FEY
S5-1
LEV
S2-4
SAN
S7-2
SEV
S1-3
GET
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
22/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Galatasaray kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann der Klub in der Süper Lig gegen Kasımpaşa mit 3:1. Zuvor setzte es eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Trabzonspor sowie ein 1:3 in der Champions League gegen Sporting CP. Insgesamt erzielte Galatasaray in diesen fünf Partien acht Tore, kassierte aber neun Gegentreffer.

FC Barcelona präsentiert sich in bestechender Form: vier Siege in der Liga und ein Erfolg in der Champions League – alle fünf Spiele gewonnen. Zuletzt bezwang der Klub Getafe mit 3:0. Besonders eindrucksvoll war das 7:2 gegen Racing Santander. In den fünf Partien erzielte Barcelona 18 Tore und ließ lediglich sieben zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

GalatasarayUnentschiedenFC Barcelona
0
1
4
Europa League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
2
END
Europa League
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
0
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
END
Champions League
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
END
Champions League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
2
END
Champions League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
END
2Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im März 2022 in der Europa League statt: Galatasaray verlor zu Hause mit 1:2 gegen FC Barcelona. Das Hinspiel in Barcelona endete 0:0. Blickt man auf alle fünf vorliegenden Duelle zurück, hat Barcelona jede Partie gewonnen oder zumindest nicht verloren – Galatasaray wartet in diesem direkten Vergleich noch auf einen Sieg.

Galatasaray vs. FC Barcelona: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Sporting CPSporting CPSCP
220041+36
S
S
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
3
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
4
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
6
ComoComoCOM
110041+33
S
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
14
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
15
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
16
LensLensRCL
21013303
N
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
18
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
20
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
Sl. PragSl. PragSLP
201123-11
U
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
201104-41
U
N
23
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
24
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
25
LilleLilleLIL
100123-10
N
26
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
27
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
28
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
LASKLASKLAS
100101-10
N
30
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
32
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
33
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
34
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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