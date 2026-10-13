Das Spiel zwischen Galatasaray und FC Barcelona beginnt am 13.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Galatasaray gegen FC Barcelona

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 15:00 NEF Stadyumu

Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Galatasaray und FC Barcelona wird live auf DAZN übertragen. Dort kann die Partie gestreamt werden.

Galatasaray vs. FC Barcelona: Spielvorschau

Im NEF Stadyumu in Istanbul empfängt Galatasaray den FC Barcelona in der UEFA Champions League. Die Türken wollen vor eigenem Publikum für eine Überraschung sorgen – und das Umfeld verspricht Feuer.

Okan Buruk setzt auf ein offensives Kollektiv rund um Victor Osimhen und Rafael Leão. Galatasaray geht mit dem Rücken zur Wand in dieses Spiel: In der Champions-League-Tabelle belegt der Klub Rang 29 – ein Sieg ist Pflicht, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Lucas Torreira sprach offen über den Gegner und bezeichnete Barcelona als das beste Team der Welt – kündigte aber gleichzeitig an, dass Galatasaray seine aggressive Spielweise nicht aufgeben werde. Im RAMS Park hat die Mannschaft von Buruk schon stärkere Gegner unter Druck gesetzt.

FC Barcelona reist als Tabellendritter der Champions League nach Istanbul – mit einer makellosen Bilanz in allen Wettbewerben in der Rückenhand. Hansi Flick hat seinen Kader auf den Punkt gebracht und lässt sich von externen Debatten nicht ablenken. Auf die laufende Diskussion um Schiedsrichterentscheidungen rund um Real Madrid ging er in Istanbul bewusst nicht ein.

Raphinha fehlt dem Katalanen in diesem Duell. Der Kapitän wurde nach dem Liga-Sieg gegen Getafe geschont – eine Entscheidung, die Flick und der Spieler gemeinsam getroffen haben, um die körperliche Belastung über eine intensive Saisonphase zu verteilen.

Wer dieses Champions-League-Duell live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Galatasaray vs. FC Barcelona: Aufstellungen

Form

Galatasaray kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann der Klub in der Süper Lig gegen Kasımpaşa mit 3:1. Zuvor setzte es eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Trabzonspor sowie ein 1:3 in der Champions League gegen Sporting CP. Insgesamt erzielte Galatasaray in diesen fünf Partien acht Tore, kassierte aber neun Gegentreffer.

FC Barcelona präsentiert sich in bestechender Form: vier Siege in der Liga und ein Erfolg in der Champions League – alle fünf Spiele gewonnen. Zuletzt bezwang der Klub Getafe mit 3:0. Besonders eindrucksvoll war das 7:2 gegen Racing Santander. In den fünf Partien erzielte Barcelona 18 Tore und ließ lediglich sieben zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im März 2022 in der Europa League statt: Galatasaray verlor zu Hause mit 1:2 gegen FC Barcelona. Das Hinspiel in Barcelona endete 0:0. Blickt man auf alle fünf vorliegenden Duelle zurück, hat Barcelona jede Partie gewonnen oder zumindest nicht verloren – Galatasaray wartet in diesem direkten Vergleich noch auf einen Sieg.

Galatasaray vs. FC Barcelona: Die Tabellen

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