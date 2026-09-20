Das Spiel zwischen Fulham und Manchester United beginnt am 20.09.2026, 17:30.

Anstoßzeit Fulham gegen Manchester United

Premier League - Spielwoche 5 20. Sept. 2026 - 11:30 Craven Cottage

Wer zeigt / überträgt Fulham vs Manchester United heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Fulham und Manchester United wird live auf Sky WOW übertragen. Alle Infos zur Übertragung sind unten aufgeführt.

Fulham vs. Manchester United: Spielvorschau

Am Craven Cottage empfängt Fulham Manchester United in der Premier League. Für beide Mannschaften geht es darum, nach einem holprigen Saisonstart wieder Boden gutzumachen.

Fulham steht nach den ersten Spieltagen auf dem 18. Tabellenplatz und braucht dringend Punkte. Die jüngsten Ergebnisse zeigen ein Team, das Stabilität vermisst – zuletzt gab es in der Liga zwei Niederlagen in Folge.

Bei Manchester United ist die Lage kaum entspannter. Coach Michael Carrick steht nach einem schwachen Start unter Druck, auch wenn er Spekulationen über seine Zukunft als vollkommen haltlos bezeichnet. Die Niederlage gegen Manchester City und das Carabao-Cup-Aus gegen Brighton haben die Stimmung getrübt.

Dabei verfügt United über Qualität im Kader: Marcus Rashford ist wieder in den Mannschaftsbetrieb integriert, Bryan Mbeumo und Matheus Cunha bringen Torgefahr. Die Frage ist, ob Carrick das Potenzial seines Teams abrufen kann.

Auf Fulhams Seite lenkt Teenager Josh King alle Blicke auf sich. Der Angreifer hat sich als fester Bestandteil des Kaders etabliert und zieht das Interesse großer europäischer Klubs auf sich.

Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die Antworten brauchen. Wo und wann das Spiel zu sehen ist, erfahrt ihr hier.





Fulham vs. Manchester United: Aufstellungen

Form

Fulham kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ligaspiel endete torlos gegen Liverpool, davor gab es eine 2:3-Heimniederlage gegen Crystal Palace. Immerhin gelang im Carabao Cup ein 2:3-Auswärtssieg gegen West Ham.

Manchester United weist in den vergangenen fünf Spielen ebenfalls zwei Siege vor, dazu ein Remis und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor das Team 2:3 gegen Brighton im Pokal, in der Liga setzte es ein 0:1 gegen Manchester City. Positiv zu vermerken: ein 4:0-Erfolg in der Champions League gegen Sabah FK sowie ein deutliches 5:2 gegen Ipswich zu Saisonbeginn.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand im Februar 2026 statt – damals gewann Manchester United zuhause mit 3:2 gegen Fulham in der Premier League. In der Saison zuvor trennten sich beide Teams am Craven Cottage 1:1, und auch das FA-Cup-Duell im März 2025 endete 1:1. Aus den letzten fünf direkten Vergleichen holte Manchester United drei Siege, Fulham keinen – ein Unentschieden komplettiert die Bilanz.

Fulham vs. Manchester United: Die Tabellen

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