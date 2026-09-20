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Wer zeigt / überträgt Fulham vs. Manchester United heute live im TV und Livestream?

Fulham - Manchester United
Fulham
Manchester United
Premier League

In der Premier League spielt Fulham gegen Manchester United. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Fulham und Manchester United beginnt am 20.09.2026, 17:30.

Anstoßzeit Fulham gegen Manchester United

crest
Premier League - Spielwoche 5
Craven Cottage

Wer zeigt / überträgt Fulham vs Manchester United heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Fulham und Manchester United wird live auf Sky WOW übertragen. Alle Infos zur Übertragung sind unten aufgeführt.

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Fulham vs. Manchester United: Spielvorschau

Am Craven Cottage empfängt Fulham Manchester United in der Premier League. Für beide Mannschaften geht es darum, nach einem holprigen Saisonstart wieder Boden gutzumachen.

Fulham steht nach den ersten Spieltagen auf dem 18. Tabellenplatz und braucht dringend Punkte. Die jüngsten Ergebnisse zeigen ein Team, das Stabilität vermisst – zuletzt gab es in der Liga zwei Niederlagen in Folge.

Bei Manchester United ist die Lage kaum entspannter. Coach Michael Carrick steht nach einem schwachen Start unter Druck, auch wenn er Spekulationen über seine Zukunft als vollkommen haltlos bezeichnet. Die Niederlage gegen Manchester City und das Carabao-Cup-Aus gegen Brighton haben die Stimmung getrübt.

Dabei verfügt United über Qualität im Kader: Marcus Rashford ist wieder in den Mannschaftsbetrieb integriert, Bryan Mbeumo und Matheus Cunha bringen Torgefahr. Die Frage ist, ob Carrick das Potenzial seines Teams abrufen kann.

Auf Fulhams Seite lenkt Teenager Josh King alle Blicke auf sich. Der Angreifer hat sich als fester Bestandteil des Kaders etabliert und zieht das Interesse großer europäischer Klubs auf sich.

Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die Antworten brauchen. Wo und wann das Spiel zu sehen ist, erfahrt ihr hier.


Fulham vs. Manchester United: Aufstellungen

Fulham vs Manchester United Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Fulham crest
Fulham
FUL
Aufstellung
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
B. LenoB. LenoC. BasseyC. BasseyA. RobinsonA. RobinsonT. CastagneT. CastagneD. AffengruberD. AffengruberS. BergeS. BergeA. IwobiA. IwobiO. BobbO. BobbS. CharlesS. CharlesJ. KingJ. KingG. GarciaG. GarciaS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotL. MartinezL. MartinezH. MaguireH. MaguireP. DorguP. DorguB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordB. MbeumoB. MbeumoY. TielemansY. TielemansK. MainooK. MainooM. CunhaM. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Fulham

Startelf

Manchester United

Trainer

  • A. Arbeloa
  • M. Carrick

Form

FUL

FUL - Form

WIM
S3-0
SUN
N1-0
CRY
N2-3
LIV
U0-0
WHU
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
MUN

MUN - Form

IPS
S5-2
EVE
U2-2
SAB
S4-0
MCI
N0-1
BHA
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
13/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Fulham kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ligaspiel endete torlos gegen Liverpool, davor gab es eine 2:3-Heimniederlage gegen Crystal Palace. Immerhin gelang im Carabao Cup ein 2:3-Auswärtssieg gegen West Ham.

Manchester United weist in den vergangenen fünf Spielen ebenfalls zwei Siege vor, dazu ein Remis und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor das Team 2:3 gegen Brighton im Pokal, in der Liga setzte es ein 0:1 gegen Manchester City. Positiv zu vermerken: ein 4:0-Erfolg in der Champions League gegen Sabah FK sowie ein deutliches 5:2 gegen Ipswich zu Saisonbeginn.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FulhamUnentschiedenManchester United
1
1
3
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Fulham badge
Fulham
FUL
2
END
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
England FA Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
END
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
END
3Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand im Februar 2026 statt – damals gewann Manchester United zuhause mit 3:2 gegen Fulham in der Premier League. In der Saison zuvor trennten sich beide Teams am Craven Cottage 1:1, und auch das FA-Cup-Duell im März 2025 endete 1:1. Aus den letzten fünf direkten Vergleichen holte Manchester United drei Siege, Fulham keinen – ein Unentschieden komplettiert die Bilanz.

Fulham vs. Manchester United: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
6
LeedsLeedsLEE
422073+48
S
U
U
S
7
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
9
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
10
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
U
S
U
U
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
N
U
S
N
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
N
U
S
N
15
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
16
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
U
U
U
N
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
N
S
N
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
20
FulhamFulhamFUL
401347-31
U
N
N
N
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