Das Spiel zwischen Frankreich und Belgien beginnt am 05.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Frankreich gegen Belgien

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 5. Okt. 2026 - 14:45 Stade de France

Wer zeigt / überträgt Frankreich vs Belgien heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Frankreich und Belgien wird live auf DAZN übertragen. Alle weiteren Informationen zur Übertragung sind beim Anbieter direkt erhältlich.

Frankreich vs. Belgien: Spielvorschau

Im Stade de France in Saint-Denis empfängt die französische Nationalmannschaft Belgien zum nächsten Duell in der UEFA Nations League A. Beide Teams stehen an der Spitze der Gruppe 1 – Frankreich als Tabellenführer, Belgien direkt dahinter.

Zinedine Zidane steht vor einer defensiven Herausforderung: Dayot Upamecano hat das Trainingslager verlassen und kehrt zu Bayern München zurück, nachdem er im 1:1 gegen Italien seine zweite gelbe Karte gesehen hat. Die Sperre trifft Frankreich in einem Spiel, in dem die Defensive gefordert sein wird.

Dafür sorgt ein Belgien, das zuletzt in bestechender Form aufgetreten ist. Beim 3:0 gegen die Türkei dominierte die Mannschaft von Mark van Bommel über weite Strecken – und Kevin De Bruyne war der überragende Akteur. Der Routinier traf doppelt und erreichte damit 201 Karrieretore.

Kapitän Youri Tielemans zeigte sich nach dem Sieg selbstkritisch und betonte, sein Team hätte noch mehr Tore erzielen müssen. Die Entschlossenheit, die belgische Offensive weiter zu schärfen, dürfte Frankreich nicht gleichgültig lassen.

Für Zidane ist der Abend auch eine Chance, den Aufwärtstrend nach dem WM-Aus zu bestätigen. Der junge Liverpooler Verteidiger Jérémy Jacquet hat in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt und gilt als einer der auffälligsten Neuzugänge im französischen Kader.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Frankreich vs. Belgien: Aufstellungen

Form

Frankreich kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Spielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt trennte sich die Mannschaft 1:1 von Italien, davor gelang ein 1:0-Auswärtssieg gegen Belgien. Die beiden Niederlagen stammen aus der WM – ein 4:6 gegen England und ein 0:2 gegen Spanien.

Belgien präsentiert sich in der Nations League in starker Verfassung. Aus den vergangenen fünf Spielen holte die Mannschaft drei Siege bei zwei Niederlagen. Der jüngste Erfolg war das deutliche 3:0 gegen die Türkei; zuvor hatte Belgien Italien mit 2:0 besiegt. Die beiden Niederlagen gehen auf WM-Partien gegen Spanien und die USA zurück.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 28. September 2026 im Rahmen der UEFA Nations League statt – Belgien gewann zu Hause mit 1:0 gegen Frankreich. In den fünf ausgewerteten Duellen führt Frankreich mit drei Siegen gegenüber zwei belgischen Erfolgen; Frankreich erzielte dabei insgesamt sieben Tore, Belgien vier.

Frankreich vs. Belgien: Die Tabellen

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Frankreich FRA 3 2 1 0 3 1 +2 7 U S S 2 Belgien BEL 3 2 0 1 5 1 +4 6 S N S 3 Italien ITA 3 1 1 1 5 4 +1 4 U S N 4 Türkei TUR 3 0 0 3 1 8 -7 0 N N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

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