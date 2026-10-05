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Wer zeigt / überträgt Frankreich vs. Belgien heute live im TV und Livestream?

Frankreich - Belgien
Frankreich
Belgien
UEFA Nations League A

In der UEFA Nations League A spielt Frankreich gegen Belgien. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Frankreich und Belgien beginnt am 05.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Frankreich gegen Belgien

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 4
Stade de France

Wer zeigt / überträgt Frankreich vs Belgien heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Frankreich und Belgien wird live auf DAZN übertragen. Alle weiteren Informationen zur Übertragung sind beim Anbieter direkt erhältlich.

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Frankreich vs. Belgien: Spielvorschau

Im Stade de France in Saint-Denis empfängt die französische Nationalmannschaft Belgien zum nächsten Duell in der UEFA Nations League A. Beide Teams stehen an der Spitze der Gruppe 1 – Frankreich als Tabellenführer, Belgien direkt dahinter.

Zinedine Zidane steht vor einer defensiven Herausforderung: Dayot Upamecano hat das Trainingslager verlassen und kehrt zu Bayern München zurück, nachdem er im 1:1 gegen Italien seine zweite gelbe Karte gesehen hat. Die Sperre trifft Frankreich in einem Spiel, in dem die Defensive gefordert sein wird.

Dafür sorgt ein Belgien, das zuletzt in bestechender Form aufgetreten ist. Beim 3:0 gegen die Türkei dominierte die Mannschaft von Mark van Bommel über weite Strecken – und Kevin De Bruyne war der überragende Akteur. Der Routinier traf doppelt und erreichte damit 201 Karrieretore.

Kapitän Youri Tielemans zeigte sich nach dem Sieg selbstkritisch und betonte, sein Team hätte noch mehr Tore erzielen müssen. Die Entschlossenheit, die belgische Offensive weiter zu schärfen, dürfte Frankreich nicht gleichgültig lassen.

Für Zidane ist der Abend auch eine Chance, den Aufwärtstrend nach dem WM-Aus zu bestätigen. Der junge Liverpooler Verteidiger Jérémy Jacquet hat in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt und gilt als einer der auffälligsten Neuzugänge im französischen Kader.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Frankreich vs. Belgien: Aufstellungen

Frankreich vs Belgien Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Frankreich crest
Frankreich
FRA
Aufstellung
Belgien crest
Belgien
BEL
4-3-3
M. MaignanM. MaignanJérémy JacquetJérémy JacquetM. LacroixM. LacroixA. TruffertA. TruffertP. KaluluP. KaluluR. CherkiR. CherkiL. Da CunhaL. Da CunhaE. CamavingaE. CamavingaOusmane DembéléOusmane DembéléM. OliseM. OliseDésiré DouéDésiré DouéS. LammensS. LammensB. MecheleB. MecheleM. De CuyperM. De CuyperT. CastagneT. CastagneN. NgoyN. NgoyR. LaviaR. LaviaN. RaskinN. RaskinH. VanakenH. VanakenM. GodtsM. GodtsD. LukebakioD. LukebakioC. De KetelaereC. De Ketelaere
Belgien crest
Belgien
BEL
4-3-3
Frankreich

Startelf

Belgien

Trainer

  • Z. Zidane
  • M. van Bommel

Form

FRA

FRA - Form

ESP
N0-2
ENG
N4-6
TUR
S0-1
BEL
S0-1
ITA
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
BEL

BEL - Form

USA
S1-4
ESP
N2-1
ITA
S0-2
FRA
N0-1
TUR
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Frankreich kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Spielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt trennte sich die Mannschaft 1:1 von Italien, davor gelang ein 1:0-Auswärtssieg gegen Belgien. Die beiden Niederlagen stammen aus der WM – ein 4:6 gegen England und ein 0:2 gegen Spanien.

Belgien präsentiert sich in der Nations League in starker Verfassung. Aus den vergangenen fünf Spielen holte die Mannschaft drei Siege bei zwei Niederlagen. Der jüngste Erfolg war das deutliche 3:0 gegen die Türkei; zuvor hatte Belgien Italien mit 2:0 besiegt. Die beiden Niederlagen gehen auf WM-Partien gegen Spanien und die USA zurück.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FrankreichUnentschiedenBelgien
5
0
0
UEFA Nations League A
Belgien badge
Belgien
BEL
0
Frankreich badge
Frankreich
FRA
1
END
UEFA Nations League A
Belgien badge
Belgien
BEL
1
Frankreich badge
Frankreich
FRA
2
END
UEFA Nations League A
Frankreich badge
Frankreich
FRA
2
Belgien badge
Belgien
BEL
0
END
Europameisterschaft
Frankreich badge
Frankreich
FRA
1
Belgien badge
Belgien
BEL
0
END
UEFA Nations League A
Belgien badge
Belgien
BEL
2
Frankreich badge
Frankreich
FRA
3
END
9Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 28. September 2026 im Rahmen der UEFA Nations League statt – Belgien gewann zu Hause mit 1:0 gegen Frankreich. In den fünf ausgewerteten Duellen führt Frankreich mit drei Siegen gegenüber zwei belgischen Erfolgen; Frankreich erzielte dabei insgesamt sieben Tore, Belgien vier.

Frankreich vs. Belgien: Die Tabellen

Grp. 1

#PSUNTG+/-PktForm
1
FrankreichFrankreichFRA
321031+27
U
S
S
2
BelgienBelgienBEL
320151+46
S
N
S
3
ItalienItalienITA
311154+14
U
S
N
4
TürkeiTürkeiTUR
300318-70
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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