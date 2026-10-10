Das Spiel zwischen Fortuna Köln und Saarbrücken beginnt am 10.10.2026, 14:00.

Anstoßzeit Fortuna Köln gegen Saarbrücken

Wer zeigt / überträgt Fortuna Köln vs Saarbrücken heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Fortuna Köln und Saarbrücken wird live auf MagentaSport übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Stream verfolgen.

Fortuna Köln vs. Saarbrücken: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Fortuna Köln den 1. FC Saarbrücken. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in einer Tabellenkonstellation, die unterschiedlicher kaum sein könnte.

Fortuna Köln befindet sich im Mittelfeld der Tabelle und kämpft darum, den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Trainer Matthias Mink muss seiner Mannschaft Stabilität verleihen, nachdem die letzten Wochen durchwachsen verliefen.

Saarbrücken reist als eines der formstärkeren Teams der Liga an. Unter Argirios Giannikis hat der Klub zuletzt gezeigt, dass er in der Lage ist, Spiele zu dominieren – auch auswärts.

Das Duell hat sportlichen Charakter: Köln braucht Punkte, um nicht weiter in Richtung Abstiegszone zu driften. Saarbrücken will seinen Platz in der Spitzengruppe festigen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Anstoßzeit und Kanal.





Fortuna Köln vs. Saarbrücken: Aufstellungen

Form

Fortuna Köln kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt gab es ein 1:3-Auswärtssieg gegen TSV Havelse, davor eine 0:2-Heimniederlage gegen Wehen Wiesbaden. Insgesamt erzielte Köln in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte neun – eine Defensive, die noch Luft nach oben hat.

Saarbrücken weist ebenfalls zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen in den letzten fünf Partien auf. Der 6:1-Auswärtssieg gegen Meppen war das auffälligste Ergebnis, zuletzt folgte ein 2:1-Heimerfolg gegen Sonnenhof Großaspach. In fünf Spielen traf Saarbrücken zwölfmal und ließ elf Gegentreffer zu – ein treffsicheres, aber nicht unbedingtes defensives Bollwerk.

Bilanz direkte Duelle

Für die jüngsten Duelle zwischen Fortuna Köln und Saarbrücken liegen derzeit keine gesicherten Vergleichsdaten vor. Sobald entsprechende Informationen verfügbar sind, werden sie an dieser Stelle ergänzt.

Fortuna Köln vs. Saarbrücken: Die Tabellen

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