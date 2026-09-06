Das Spiel zwischen Fortuna Köln und Fortuna Düsseldorf beginnt am 06.09.2026, 19:30.

Anstoßzeit Fortuna Köln gegen Fortuna Düsseldorf

Wer zeigt / überträgt Fortuna Köln vs Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Fortuna Köln und Fortuna Düsseldorf wird live bei MagentaSport übertragen. Alle Partien der 3. Liga sind dort per Livestream auf dem Gerät der Wahl verfügbar.

Fortuna Köln vs. Fortuna Düsseldorf: Spielvorschau

In der 3. Liga treffen zwei Klubs mit demselben Namen und unterschiedlichen Ausgangssituationen aufeinander: Fortuna Köln empfängt Fortuna Düsseldorf in einem Rheinland-Derby der besonderen Art.

Fortuna Köln hat den Saisonstart mit gemischten Gefühlen erlebt. Trainer Matthias Mink konnte zuletzt beim 1:2-Auswärtssieg gegen SC Verl drei wichtige Punkte einfahren, doch davor gab es nur ein Unentschieden und eine Niederlage in der Liga. Die Kölner belegen aktuell Platz 11 in der Tabelle – ein Mittelfeldplatz, der noch keine Sicherheit ausstrahlt.

Auf der anderen Seite steckt Fortuna Düsseldorf in einer deutlich schwierigeren Lage. Trainer Alexander Ende sieht sich nach einem enttäuschenden Saisonbeginn unter erheblichem Druck. Drei Niederlagen in den jüngsten Ligaspielen – darunter ein 0:2 gegen Hoffenheim II und ein 2:1 gegen Waldhof Mannheim – sowie ein 1:5-Debakel im DFB-Pokal gegen SC Freiburg haben die Stimmung rund um den Verein deutlich eingetrübt. In der Tabelle steht Düsseldorf auf Platz 17.

Der einzige Lichtblick für die Düsseldorfer in jüngster Zeit war ein 1:0-Ligasieg gegen VfB Stuttgart II – ein Ergebnis, das zumindest etwas Luft verschafft hat, aber die strukturellen Probleme dieser Mannschaft nicht verdecken kann.

Für Köln ist das Heimspiel eine Chance, den Schwung aus dem Verl-Sieg mitzunehmen und den Abstand zur Tabellenspitze zu verkürzen. Für Düsseldorf geht es schlicht darum, nicht noch tiefer in den Abstiegskampf zu geraten.

Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





Fortuna Köln vs. Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen

Form

Fortuna Köln kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war ein 1:2-Auswärtssieg bei SC Verl in der 3. Liga am 29. August. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Alemannia Aachen sowie eine 1:0-Niederlage in Sonnenhof Großaspach. Die beiden weiteren Resultate stammen noch aus der Viertliga-Saison: ein 2:2 gegen Sportfreunde Lotte und ein 2:1-Sieg gegen Sportfreunde Siegen.

Fortuna Düsseldorf weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen einen Sieg und vier Niederlagen auf. Der letzte Ligasieg gelang am 28. August mit einem 1:0 gegen VfB Stuttgart II. Davor kassierte Düsseldorf ein 1:5 im DFB-Pokal gegen SC Freiburg sowie Niederlagen gegen Hoffenheim II (0:2) und Waldhof Mannheim (2:1 als Auswärtsteam). Der einzige weitere Sieg in diesem Zeitraum war ein 2:1 im Freundschaftsspiel gegen Borussia Dortmund Ende Juli. Insgesamt erzielte Düsseldorf in diesen fünf Partien sechs Treffer und kassierte zehn.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste dokumentierte direkte Duell beider Klubs fand am 6. März 2002 statt: Fortuna Köln gewann damals zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf mit 3:2 in der vierten Liga. Aus den vorliegenden drei Aufeinandertreffen – allesamt im Jahr 2001 oder 2002 ausgetragen – gewann Köln einmal, Düsseldorf einmal, und einmal endete die Partie 0:0. Die Begegnungen liegen damit mehr als zwei Jahrzehnte zurück.

Fortuna Köln vs. Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen

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