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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Fortuna Köln vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Livestream?

Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf
Fortuna Köln
Fortuna Düsseldorf
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Fortuna Köln gegen Fortuna Düsseldorf. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Fortuna Köln und Fortuna Düsseldorf beginnt am 06.09.2026, 19:30.

Anstoßzeit Fortuna Köln gegen Fortuna Düsseldorf

Wer zeigt / überträgt Fortuna Köln vs Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Fortuna Köln und Fortuna Düsseldorf wird live bei MagentaSport übertragen. Alle Partien der 3. Liga sind dort per Livestream auf dem Gerät der Wahl verfügbar.

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Fortuna Köln vs. Fortuna Düsseldorf: Spielvorschau

In der 3. Liga treffen zwei Klubs mit demselben Namen und unterschiedlichen Ausgangssituationen aufeinander: Fortuna Köln empfängt Fortuna Düsseldorf in einem Rheinland-Derby der besonderen Art.

Fortuna Köln hat den Saisonstart mit gemischten Gefühlen erlebt. Trainer Matthias Mink konnte zuletzt beim 1:2-Auswärtssieg gegen SC Verl drei wichtige Punkte einfahren, doch davor gab es nur ein Unentschieden und eine Niederlage in der Liga. Die Kölner belegen aktuell Platz 11 in der Tabelle – ein Mittelfeldplatz, der noch keine Sicherheit ausstrahlt.

Auf der anderen Seite steckt Fortuna Düsseldorf in einer deutlich schwierigeren Lage. Trainer Alexander Ende sieht sich nach einem enttäuschenden Saisonbeginn unter erheblichem Druck. Drei Niederlagen in den jüngsten Ligaspielen – darunter ein 0:2 gegen Hoffenheim II und ein 2:1 gegen Waldhof Mannheim – sowie ein 1:5-Debakel im DFB-Pokal gegen SC Freiburg haben die Stimmung rund um den Verein deutlich eingetrübt. In der Tabelle steht Düsseldorf auf Platz 17.

Der einzige Lichtblick für die Düsseldorfer in jüngster Zeit war ein 1:0-Ligasieg gegen VfB Stuttgart II – ein Ergebnis, das zumindest etwas Luft verschafft hat, aber die strukturellen Probleme dieser Mannschaft nicht verdecken kann.

Für Köln ist das Heimspiel eine Chance, den Schwung aus dem Verl-Sieg mitzunehmen und den Abstand zur Tabellenspitze zu verkürzen. Für Düsseldorf geht es schlicht darum, nicht noch tiefer in den Abstiegskampf zu geraten.

Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.


Fortuna Köln vs. Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen

Fortuna Köln vs Fortuna Düsseldorf Voraussichtliche Aufstellungen

Fortuna Köln crest
Fortuna Köln
FOK
Aufstellung
Fortuna Düsseldorf crest
Fortuna Düsseldorf
F95
Fortuna Düsseldorf crest
Fortuna Düsseldorf
F95

Trainer

  • M. Mink

Form

FOK

FOK - Form

SIE
S2-1
SFL
U2-2
SHG
N1-0
ALA
U1-1
VEL
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
F95

F95 - Form

BVB
S2-1
WMA
N2-1
TSG
N0-2
SCF
N1-5
VFB
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
5/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Fortuna Köln kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war ein 1:2-Auswärtssieg bei SC Verl in der 3. Liga am 29. August. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Alemannia Aachen sowie eine 1:0-Niederlage in Sonnenhof Großaspach. Die beiden weiteren Resultate stammen noch aus der Viertliga-Saison: ein 2:2 gegen Sportfreunde Lotte und ein 2:1-Sieg gegen Sportfreunde Siegen.

Fortuna Düsseldorf weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen einen Sieg und vier Niederlagen auf. Der letzte Ligasieg gelang am 28. August mit einem 1:0 gegen VfB Stuttgart II. Davor kassierte Düsseldorf ein 1:5 im DFB-Pokal gegen SC Freiburg sowie Niederlagen gegen Hoffenheim II (0:2) und Waldhof Mannheim (2:1 als Auswärtsteam). Der einzige weitere Sieg in diesem Zeitraum war ein 2:1 im Freundschaftsspiel gegen Borussia Dortmund Ende Juli. Insgesamt erzielte Düsseldorf in diesen fünf Partien sechs Treffer und kassierte zehn.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Fortuna KölnUnentschiedenFortuna Düsseldorf
2
1
0
Deutschland 4
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
3
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
2
END
Deutschland 4
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
0
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
0
END
Deutschland 4
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
1
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
2
END
5Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/3

Das jüngste dokumentierte direkte Duell beider Klubs fand am 6. März 2002 statt: Fortuna Köln gewann damals zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf mit 3:2 in der vierten Liga. Aus den vorliegenden drei Aufeinandertreffen – allesamt im Jahr 2001 oder 2002 ausgetragen – gewann Köln einmal, Düsseldorf einmal, und einmal endete die Partie 0:0. Die Begegnungen liegen damit mehr als zwei Jahrzehnte zurück.

Fortuna Köln vs. Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
4400123+912
S
S
S
S
2
SaarbrückenSaarbrückenSAB
4301147+79
S
N
S
S
3
Hansa RostockHansa RostockHRO
4220118+38
U
S
U
S
4
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
421185+37
S
N
U
S
5
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
42117707
S
N
U
S
6
RW EssenRW EssenESN
421145-17
S
U
S
N
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
320194+56
S
S
N
8
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
420298+16
N
S
S
N
9
MeppenMeppenSVM
420269-36
N
S
S
N
10
IngolstadtIngolstadtFCI
412156-15
N
S
U
U
11
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
311165+14
N
S
U
12
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
31113304
S
U
N
13
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
411278-14
N
N
U
S
14
TSV HavelseTSV HavelseHAV
410368-23
N
S
N
N
15
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
310246-23
N
N
S
16
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
310224-23
S
N
N
17
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
4103710-33
N
N
N
S
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
310214-33
N
N
S
19
SC VerlSC VerlVEL
4103510-53
S
N
N
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
402228-62
U
U
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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