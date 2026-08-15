Das Spiel zwischen Fortuna Köln und Alemannia Aachen beginnt am 15.08.2026, 14:00.

Anstoßzeit Fortuna Köln gegen Alemannia Aachen

Wer zeigt / überträgt Fortuna Köln vs Alemannia Aachen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Fortuna Köln und Alemannia Aachen wird nicht im Free-TV übertragen. MagentaSport zeigt die Partie exklusiv – der Dienst hält auch in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Spielen der 3. Liga.

Fortuna Köln vs. Alemannia Aachen: Spielvorschau

Fortuna Köln empfängt Alemannia Aachen in der 3. Liga. Das Rheinland-Derby verspricht ein intensives Aufeinandertreffen zweier Klubs aus derselben Region – ein Duell, das über die Tabelle hinaus Bedeutung trägt.

Für Fortuna Köln ist der Saisonstart misslungen. Die Mannschaft von Trainer Matthias Mink verlor das erste Drittliga-Spiel gegen Sonnenhof Großaspach mit 0:1 und steht damit früh unter Druck. Nach dem Aufstieg aus der Regionalliga West muss sich der Klub erst in der neuen Liga beweisen.

Ganz anders die Ausgangslage bei Alemannia Aachen. Mersad Selimbegovics Mannschaft gewann das Auftaktspiel dieser Saison gegen SC Verl überzeugend mit 4:1 und belegt aktuell den dritten Tabellenplatz. Der Aufsteiger aus Aachen präsentiert sich als ernstzunehmende Kraft in der Liga.

Aachen reist mit breiter Brust an. In den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft vier Siege, erzielte dabei 14 Tore und unterstrich damit die offensive Stärke des Kaders.

Fortuna Köln braucht nach dem Fehlstart dringend Punkte. Das Heimspiel gegen den Stadtrivalen kommt zum richtigen Zeitpunkt – oder zum denkbar schlechtesten, je nach Perspektive.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung findet ihr hier.





Fortuna Köln vs. Alemannia Aachen: Aufstellungen

Form

Fortuna Köln kommt mit gemischten Ergebnissen in diese Partie. Aus den letzten fünf Pflichtspielen stehen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche. Das jüngste Spiel, ein 0:1 gegen Sonnenhof Großaspach am 8. August in der 3. Liga, war ein Rückschlag. Zuvor gab es in der Regionalliga West ein 2:2 gegen Sportfreunde Lotte sowie Siege gegen Sportfreunde Siegen (2:1) und SC Wiedenbrück (2:0). Insgesamt erzielte Fortuna Köln in diesen fünf Begegnungen sieben Tore und kassierte sechs.

Alemannia Aachen präsentiert sich in starker Verfassung. Vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Das 4:1 gegen SC Verl am 9. August war der bislang stärkste Auftritt dieser Saison. Zuvor besiegte Aachen TSV Havelse mit 6:1 und MSV Duisburg mit 3:1 – Ergebnisse, die die Torgefährlichkeit der Mannschaft unterstreichen. Nur gegen Hansa Rostock gab es ein 1:1-Unentschieden. Insgesamt erzielte Aachen in diesen fünf Partien 15 Tore und kassierte vier.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 30. März 2024 in der Regionalliga West statt: Alemannia Aachen gewann daheim gegen Fortuna Köln mit 1:0. Davor setzte sich Aachen auch am 6. Oktober 2023 beim Auswärtsspiel in Köln mit 0:1 durch. Über die letzten fünf direkten Duelle hält Aachen drei Siege, Fortuna Köln einen – dazu kommt ein torloses Unentschieden vom 30. April 2022.

Fortuna Köln vs. Alemannia Aachen: Die Tabellen

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