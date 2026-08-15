Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoFortuna Köln
team-logoAlemannia Aachen
Ansehen auf MagentaSport
GOAL-e

Übersetzt von

Wer zeigt / überträgt Fortuna Köln vs. Alemannia Aachen heute live im TV und Livestream?

Fortuna Köln - Alemannia Aachen
Fortuna Köln
Alemannia Aachen
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Fortuna Köln gegen Alemannia Aachen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Fortuna Köln und Alemannia Aachen beginnt am 15.08.2026, 14:00.

Anstoßzeit Fortuna Köln gegen Alemannia Aachen

Wer zeigt / überträgt Fortuna Köln vs Alemannia Aachen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Fortuna Köln und Alemannia Aachen wird nicht im Free-TV übertragen. MagentaSport zeigt die Partie exklusiv – der Dienst hält auch in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Spielen der 3. Liga.

MagentaSport

MagentaSport

Hier ansehen

Fortuna Köln vs. Alemannia Aachen: Spielvorschau

Fortuna Köln empfängt Alemannia Aachen in der 3. Liga. Das Rheinland-Derby verspricht ein intensives Aufeinandertreffen zweier Klubs aus derselben Region – ein Duell, das über die Tabelle hinaus Bedeutung trägt.

Für Fortuna Köln ist der Saisonstart misslungen. Die Mannschaft von Trainer Matthias Mink verlor das erste Drittliga-Spiel gegen Sonnenhof Großaspach mit 0:1 und steht damit früh unter Druck. Nach dem Aufstieg aus der Regionalliga West muss sich der Klub erst in der neuen Liga beweisen.

Ganz anders die Ausgangslage bei Alemannia Aachen. Mersad Selimbegovics Mannschaft gewann das Auftaktspiel dieser Saison gegen SC Verl überzeugend mit 4:1 und belegt aktuell den dritten Tabellenplatz. Der Aufsteiger aus Aachen präsentiert sich als ernstzunehmende Kraft in der Liga.

Aachen reist mit breiter Brust an. In den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft vier Siege, erzielte dabei 14 Tore und unterstrich damit die offensive Stärke des Kaders.

Fortuna Köln braucht nach dem Fehlstart dringend Punkte. Das Heimspiel gegen den Stadtrivalen kommt zum richtigen Zeitpunkt – oder zum denkbar schlechtesten, je nach Perspektive.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung findet ihr hier.


Fortuna Köln vs. Alemannia Aachen: Aufstellungen

Fortuna Köln vs Alemannia Aachen Voraussichtliche Aufstellungen

Fortuna Köln crest
Fortuna Köln
FOK
Aufstellung
Alemannia Aachen crest
Alemannia Aachen
ALA
Alemannia Aachen crest
Alemannia Aachen
ALA

Trainer

  • M. Mink

Form

FOK

FOK - Form

WIB
S2-0
PAD
N2-1
SIE
S2-1
SFL
U2-2
SHG
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ALA

ALA - Form

DUI
S3-1
HRO
U1-1
FCK
S0-3
HAV
S6-1
VEL
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
17/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Fortuna Köln kommt mit gemischten Ergebnissen in diese Partie. Aus den letzten fünf Pflichtspielen stehen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche. Das jüngste Spiel, ein 0:1 gegen Sonnenhof Großaspach am 8. August in der 3. Liga, war ein Rückschlag. Zuvor gab es in der Regionalliga West ein 2:2 gegen Sportfreunde Lotte sowie Siege gegen Sportfreunde Siegen (2:1) und SC Wiedenbrück (2:0). Insgesamt erzielte Fortuna Köln in diesen fünf Begegnungen sieben Tore und kassierte sechs.

Alemannia Aachen präsentiert sich in starker Verfassung. Vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Das 4:1 gegen SC Verl am 9. August war der bislang stärkste Auftritt dieser Saison. Zuvor besiegte Aachen TSV Havelse mit 6:1 und MSV Duisburg mit 3:1 – Ergebnisse, die die Torgefährlichkeit der Mannschaft unterstreichen. Nur gegen Hansa Rostock gab es ein 1:1-Unentschieden. Insgesamt erzielte Aachen in diesen fünf Partien 15 Tore und kassierte vier.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Fortuna KölnUnentschiedenAlemannia Aachen
2
1
2
Deutschland 4
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
1
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
0
END
Deutschland 4
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
0
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
1
END
Deutschland 4
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
1
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
0
END
Deutschland 4
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
1
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
2
END
Deutschland 4
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
0
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
0
END
3Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 30. März 2024 in der Regionalliga West statt: Alemannia Aachen gewann daheim gegen Fortuna Köln mit 1:0. Davor setzte sich Aachen auch am 6. Oktober 2023 beim Auswärtsspiel in Köln mit 0:1 durch. Über die letzten fünf direkten Duelle hält Aachen drei Siege, Fortuna Köln einen – dazu kommt ein torloses Unentschieden vom 30. April 2022.

Fortuna Köln vs. Alemannia Aachen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
211062+44
S
U
2
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
110052+33
S
3
SaarbrückenSaarbrückenSAB
110052+33
S
4
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
110041+33
S
5
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
110030+33
S
6
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
110031+23
S
7
Hansa RostockHansa RostockHRO
110032+13
S
8
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
110032+13
S
9
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
110021+13
S
10
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
110010+13
S
11
IngolstadtIngolstadtFCI
10102201
U
12
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
100123-10
N
13
TSV HavelseTSV HavelseHAV
100123-10
N
14
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
100112-10
N
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
100101-10
N
16
RW EssenRW EssenESN
100125-30
N
17
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
100125-30
N
18
SC VerlSC VerlVEL
100114-30
N
19
MeppenMeppenSVM
100103-30
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
200217-60
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen