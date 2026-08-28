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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. VfB Stuttgart II heute live im TV und Livestream?

Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart II
Fortuna Düsseldorf
VfB Stuttgart II
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Fortuna Düsseldorf gegen VfB Stuttgart II. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und VfB Stuttgart II beginnt am 28.08.2026, 19:00.

Anstoßzeit Fortuna Düsseldorf gegen VfB Stuttgart II

Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs VfB Stuttgart II heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und VfB Stuttgart II wird live bei MagentaSport übertragen. Dort könnt ihr die Partie als Livestream verfolgen.

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Fortuna Düsseldorf vs. VfB Stuttgart II: Spielvorschau

Fortuna Düsseldorf empfängt in der 3. Liga die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Für den Gastgeber geht es nach einem schwachen Saisonstart um erste Punkte im eigenen Stadion.

Die Düsseldorfer stecken in einer echten Krise. Drei Pflichtspielniederlagen in Serie, darunter ein 0:2 gegen Hoffenheim II in der Liga und ein deutliches 1:5 im DFB-Pokal gegen Bundesligist SC Freiburg, haben die Stimmung rund um den Verein getrübt. Trainer Alexander Ende steht unter Druck.

VfB Stuttgart II reist als Tabellennachbar an, steht aber mit sieben Punkten Vorsprung auf die Düsseldorfer deutlich besser da. Nico Willigs Mannschaft hat in dieser Saison bereits gezeigt, dass sie Drittligagegner schlagen kann.

Die Stuttgarter Reservisten kommen allerdings selbst mit gemischten Ergebnissen. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Viktoria Köln. Davor gelang ein 3:2-Auswärtssieg bei TSV Havelse, der die Qualität dieser Mannschaft durchaus unterstreicht.

Für Fortuna ist dieses Heimspiel mehr als nur drei Punkte. Nach dem enttäuschenden Pokalaus und dem schwachen Ligastart braucht der Verein dringend einen Erfolg, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

Alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit findet ihr nachfolgend.


Fortuna Düsseldorf vs. VfB Stuttgart II: Aufstellungen

Fortuna Düsseldorf vs VfB Stuttgart II Voraussichtliche Aufstellungen

Fortuna Düsseldorf crest
Fortuna Düsseldorf
F95
Aufstellung
VfB Stuttgart II crest
VfB Stuttgart II
VFB
VfB Stuttgart II crest
VfB Stuttgart II
VFB

Trainer

  • A. Ende

Form

F95

F95 - Form

LAS
N2-0
BVB
S2-1
WMA
N2-1
TSG
N0-2
SCF
N1-5
Tor erzielt (kassiert)
4/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
VFB

VFB - Form

ESN
S6-1
HRO
N5-3
OSN
N3-4
HAV
S2-3
FCK
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
16/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Fortuna Düsseldorf kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das letzte Spiel endete mit einer 1:5-Niederlage gegen SC Freiburg im DFB-Pokal. Zuvor verlor Fortuna in der 3. Liga mit 0:2 gegen Hoffenheim II sowie mit 2:1 gegen Waldhof Mannheim. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 2:1 im Freundschaftsspiel gegen Borussia Dortmund Ende Juli. Insgesamt erzielte Fortuna in diesen fünf Partien sechs Treffer und kassierte zehn.

VfB Stuttgart II weist eine Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen auf. Das jüngste Ligaspiel endete mit einem 1:3 gegen Viktoria Köln. Zuvor gewann Stuttgart II mit 3:2 bei TSV Havelse. Die Mannschaft kassierte in diesen fünf Partien insgesamt zwölf Gegentore und erzielte 17 Treffer, was auf eine offensiv aktive, defensiv aber anfällige Mannschaft hindeutet.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Fortuna DüsseldorfUnentschiedenVfB Stuttgart II
1
1
0
Deutschland 3 Liga
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
1
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
1
END
Deutschland 3 Liga
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
0
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
4
END
5Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2

Das jüngste dokumentierte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 4. April 2009 in der 3. Liga statt: Fortuna Düsseldorf und VfB Stuttgart II trennten sich damals mit 1:1. Das einzige weitere bekannte Duell datiert vom 25. Oktober 2008, als Stuttgart II das Heimspiel mit 0:4 gegen Düsseldorf verlor. Aus diesen beiden Begegnungen steht es damit ein Sieg für Düsseldorf, kein Sieg für Stuttgart II und ein Unentschieden.

Fortuna Düsseldorf vs. VfB Stuttgart II: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
220072+56
S
S
2
SaarbrückenSaarbrückenSAB
220062+46
S
S
3
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
211062+44
S
U
4
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
211052+34
U
S
5
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
211042+24
U
S
6
Hansa RostockHansa RostockHRO
211065+14
U
S
7
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
211054+14
U
S
8
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
210153+23
N
S
9
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
210143+13
S
N
10
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
210156-13
S
N
11
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
210145-13
N
S
12
MeppenMeppenSVM
210123-13
S
N
13
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
210112-13
N
S
14
RW EssenRW EssenESN
210135-23
S
N
15
IngolstadtIngolstadtFCI
20203302
U
U
16
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
201112-11
U
N
17
TSV HavelseTSV HavelseHAV
200224-20
N
N
18
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
200214-30
N
N
19
SC VerlSC VerlVEL
200238-50
N
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
200217-60
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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