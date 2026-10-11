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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. SC Verl heute live im TV und Livestream?

Fortuna Düsseldorf - SC Verl
Fortuna Düsseldorf
SC Verl
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Fortuna Düsseldorf gegen SC Verl. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und SC Verl beginnt am 11.10.2026, 19:30.

Anstoßzeit Fortuna Düsseldorf gegen SC Verl

Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs SC Verl heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und SC Verl wird live übertragen. Den TV-Sender und den Livestream zur Partie findet ihr in der Übersicht unten.

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Hier ansehen

Fortuna Düsseldorf vs. SC Verl: Spielvorschau

In der 3. Liga trifft Fortuna Düsseldorf auf SC Verl. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Mittelfeld der Tabelle und sind auf Punkte angewiesen, um Anschluss nach oben herzustellen.

Fortuna Düsseldorf kommt mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Zuletzt setzte es eine 0:1-Niederlage gegen Alemannia Aachen, womit eine Serie von zwei Siegen in Folge jäh endete. Trainer Alexander Ende muss seine Mannschaft neu ausrichten.

SC Verl reist dagegen mit Rückenwind an. Orest Shalas Mannschaft gewann zuletzt mit 2:1 gegen die Würzburger Kickers und zeigte damit, dass sie in der Lage ist, auswärts zu punkten.

Die Gäste aus Verl haben in den vergangenen Wochen bewiesen, dass sie kompakt stehen und Ergebnisse erzielen können. Drei Siege aus den letzten fünf Spielen sprechen für eine stabile Form.

Für Düsseldorf geht es darum, die eigene Heimstärke wieder auszuspielen. Zwei der letzten vier Heimspiele wurden gewonnen, doch die jüngste Niederlage hat Fragen aufgeworfen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.


Fortuna Düsseldorf vs. SC Verl: Aufstellungen

Fortuna Düsseldorf vs SC Verl Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • A. Ende

Form

F95

F95 - Form

VFB
S1-0
FOK
U0-0
DUI
S2-1
SSV
S1-2
ALA
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
5/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
VEL

VEL - Form

FOK
N1-2
WMA
S0-1
SVM
S2-1
SHG
U1-1
WUK
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Fortuna Düsseldorf kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Alemannia Aachen. Zuvor hatte die Mannschaft mit einem 2:1 gegen MSV Duisburg und einem 1:2-Auswärtserfolg bei Jahn Regensburg überzeugt. Insgesamt erzielte Düsseldorf in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum fünf Tore und kassierte zwei.

SC Verl weist ebenfalls drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage in den zurückliegenden fünf Begegnungen auf. Der letzte Auftritt brachte ein 2:1 gegen die Würzburger Kickers. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Sonnenhof Großaspach sowie Siege gegen Meppen (2:1) und bei Waldhof Mannheim (0:1). Verl traf in diesen fünf Spielen siebenmal und ließ sechs Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Fortuna DüsseldorfUnentschiedenSC Verl
4
0
0
Deutschland 4
SC Verl badge
SC Verl
VEL
1
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
2
END
Deutschland 4
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
3
SC Verl badge
SC Verl
VEL
0
END
Deutschland 4
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
3
SC Verl badge
SC Verl
VEL
2
END
Deutschland 4
SC Verl badge
SC Verl
VEL
0
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
1
END
9Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Teams datiert aus dem März 2008, als SC Verl im eigenen Stadion mit 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf unterlag – damals noch in der Deutschland 4. Insgesamt liegen vier dokumentierte Duelle vor, von denen Düsseldorf drei gewann und keines verlor. In diesen vier Spielen erzielte Düsseldorf acht Tore, Verl lediglich zwei.

Fortuna Düsseldorf vs. SC Verl: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
8701229+1321
S
S
S
N
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
7502199+1015
S
S
S
N
S
3
RW EssenRW EssenESN
84311612+415
U
U
S
S
S
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
84311715+215
S
U
S
N
U
5
SaarbrückenSaarbrückenSAB
84221912+714
U
S
U
N
S
6
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
84131611+513
N
S
S
U
N
7
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
84131611+513
S
S
N
S
N
8
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
83321516-112
U
N
U
S
S
9
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
7322118+311
S
N
U
S
N
10
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
824288010
U
S
N
U
U
11
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
731367-110
N
S
S
U
S
12
SC VerlSC VerlVEL
73131013-310
S
U
S
S
N
13
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
82241817+18
S
U
N
U
N
14
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
82241316-38
U
U
N
N
S
15
IngolstadtIngolstadtFCI
7223711-48
N
N
S
N
S
16
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
8224714-78
N
N
U
U
S
17
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
82151117-67
N
N
S
N
N
18
MeppenMeppenSVM
8215916-77
U
N
N
N
N
19
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
7124513-85
N
S
N
U
U
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
81161020-104
N
N
N
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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