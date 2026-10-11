Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und SC Verl beginnt am 11.10.2026, 19:30.

Anstoßzeit Fortuna Düsseldorf gegen SC Verl

Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs SC Verl heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und SC Verl wird live übertragen. Den TV-Sender und den Livestream zur Partie findet ihr in der Übersicht unten.

Fortuna Düsseldorf vs. SC Verl: Spielvorschau

In der 3. Liga trifft Fortuna Düsseldorf auf SC Verl. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Mittelfeld der Tabelle und sind auf Punkte angewiesen, um Anschluss nach oben herzustellen.

Fortuna Düsseldorf kommt mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Zuletzt setzte es eine 0:1-Niederlage gegen Alemannia Aachen, womit eine Serie von zwei Siegen in Folge jäh endete. Trainer Alexander Ende muss seine Mannschaft neu ausrichten.

SC Verl reist dagegen mit Rückenwind an. Orest Shalas Mannschaft gewann zuletzt mit 2:1 gegen die Würzburger Kickers und zeigte damit, dass sie in der Lage ist, auswärts zu punkten.

Die Gäste aus Verl haben in den vergangenen Wochen bewiesen, dass sie kompakt stehen und Ergebnisse erzielen können. Drei Siege aus den letzten fünf Spielen sprechen für eine stabile Form.

Für Düsseldorf geht es darum, die eigene Heimstärke wieder auszuspielen. Zwei der letzten vier Heimspiele wurden gewonnen, doch die jüngste Niederlage hat Fragen aufgeworfen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





Fortuna Düsseldorf vs. SC Verl: Aufstellungen

Form

Fortuna Düsseldorf kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Alemannia Aachen. Zuvor hatte die Mannschaft mit einem 2:1 gegen MSV Duisburg und einem 1:2-Auswärtserfolg bei Jahn Regensburg überzeugt. Insgesamt erzielte Düsseldorf in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum fünf Tore und kassierte zwei.

SC Verl weist ebenfalls drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage in den zurückliegenden fünf Begegnungen auf. Der letzte Auftritt brachte ein 2:1 gegen die Würzburger Kickers. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Sonnenhof Großaspach sowie Siege gegen Meppen (2:1) und bei Waldhof Mannheim (0:1). Verl traf in diesen fünf Spielen siebenmal und ließ sechs Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Teams datiert aus dem März 2008, als SC Verl im eigenen Stadion mit 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf unterlag – damals noch in der Deutschland 4. Insgesamt liegen vier dokumentierte Duelle vor, von denen Düsseldorf drei gewann und keines verlor. In diesen vier Spielen erzielte Düsseldorf acht Tore, Verl lediglich zwei.

Fortuna Düsseldorf vs. SC Verl: Die Tabellen

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