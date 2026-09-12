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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. MSV Duisburg heute live im TV und Livestream?

Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Fortuna Düsseldorf gegen MSV Duisburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und MSV Duisburg beginnt am 12.09.2026, 14:00.

Anstoßzeit Fortuna Düsseldorf gegen MSV Duisburg

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 5

Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs MSV Duisburg heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live bei MagentaSport und WDR übertragen. Alle Informationen zum Livestream und zur TV-Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

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Fortuna Düsseldorf vs. MSV Duisburg: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Fortuna Düsseldorf den Tabellenführer MSV Duisburg. Das Duell zweier Traditionsklubs aus Nordrhein-Westfalen verspricht trotz der unterschiedlichen Ausgangslage eine intensive Partie.

Für Düsseldorf läuft die Saison bislang alles andere als nach Plan. Trainer Alexander Ende steht nach drei Niederlagen in den jüngsten Ligaspielen unter erheblichem Druck – die Mannschaft belegt aktuell Platz 16 und braucht dringend Punkte.

Der einzige Lichtblick der vergangenen Wochen war ein 1:0-Sieg gegen VfB Stuttgart II. Danach folgte jedoch ein 0:0 gegen Fortuna Köln, das die Formkrise nicht beendete.

Der MSV Duisburg reist dagegen mit breiter Brust an. Trainer Dietmar Hirsch hat seine Mannschaft früh in Fahrt gebracht – drei Ligasiege aus den jüngsten vier Drittliga-Partien sprechen für sich, und Duisburg steht verdient an der Tabellenspitze.

Zuletzt gewann der MSV in Regensburg mit 2:1 und bewies damit einmal mehr seine Auswärtsstärke. Das Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Elversberg bleibt der einzige nennenswerte Dämpfer dieser frühen Saisonphase.

Für Düsseldorf ist das Heimspiel eine Pflichtaufgabe, um nicht weiter in den Abstiegskampf zu geraten. Wo die Partie live zu sehen ist, steht nachfolgend.


Fortuna Düsseldorf vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

Fortuna Düsseldorf vs MSV Duisburg Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • A. Ende

Form

F95

F95 - Form

WMA
N2-1
TSG
N0-2
SCF
N1-5
VFB
S1-0
FOK
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
3/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
DUI

DUI - Form

SVM
S3-0
VEL
S2-4
ELV
N1-3
WUK
S3-0
SSV
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Fortuna Düsseldorf kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Fortuna Köln, davor gelang ein 1:0-Sieg gegen VfB Stuttgart II. Zuvor setzte es Niederlagen gegen SC Freiburg im DFB-Pokal (1:5), gegen Hoffenheim II (0:2) und gegen Waldhof Mannheim (1:2). Düsseldorf erzielte in diesen fünf Partien insgesamt sechs Tore und kassierte zehn.

MSV Duisburg präsentiert sich deutlich stabiler mit vier Siegen und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann der MSV auswärts in Regensburg mit 2:1, zuvor gab es ein 3:0 gegen Würzburger Kickers. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 1:3 im DFB-Pokal gegen Elversberg. Duisburg traf in diesen fünf Spielen insgesamt zwölf Mal und kassierte fünf Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Fortuna DüsseldorfUnentschiedenMSV Duisburg
2
2
1
Deutschland 2 Bundesliga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
1
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
3
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
2
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
1
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
2
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
2
END
9Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste direkte Duell beider Klubs fand am 11. März 2018 in der 2. Bundesliga statt: MSV Duisburg unterlag Fortuna Düsseldorf zu Hause mit 1:2. Aus den fünf vorliegenden Begegnungen – allesamt in der 2. Bundesliga zwischen 2012 und 2018 ausgetragen – gewann Düsseldorf zweimal, Duisburg zweimal, ein Spiel endete unentschieden. Beide Klubs trennten sich dabei mit einem ausgeglichenen Torverhältnis.

Fortuna Düsseldorf vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
4400123+912
S
S
S
S
2
SaarbrückenSaarbrückenSAB
4301147+79
S
N
S
S
3
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
5302138+59
S
N
S
S
N
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
52211112-18
N
U
S
U
S
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
421185+37
S
N
U
S
6
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
42117707
S
N
U
S
7
RW EssenRW EssenESN
421145-17
S
U
S
N
8
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
420295+46
N
S
S
N
9
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
420267-16
S
N
N
S
10
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
420224-26
S
N
N
S
11
MeppenMeppenSVM
420269-36
N
S
S
N
12
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
41213305
U
S
U
N
13
IngolstadtIngolstadtFCI
412156-15
N
S
U
U
14
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
41127704
N
N
S
U
15
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
411278-14
N
N
U
S
16
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
411224-24
U
S
N
N
17
TSV HavelseTSV HavelseHAV
410368-23
N
S
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
4103710-33
N
N
N
S
19
SC VerlSC VerlVEL
4103510-53
S
N
N
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
402228-62
U
U
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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